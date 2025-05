Así es la competencia de Yeremay en España sub21 por un puesto en el Europeo

Yeremay Hernández está a un paso de la Eurocopa sub 21 de Eslovaquia. Santi Denia incluyó ayer al futbolista del Deportivo dentro de la prelista de 27 jugadores con los que preparará la cita continental de este mes de junio, en la que España buscará mejorar el subcampeonato del pasado 2023 y volver a levantar el trofeo continental.



El combinado nacional se concentrará a partir de este viernes, 31 de mayo, en Las Rozas para ya el sábado 1 de junio comenzar a trabajar en el césped de cara al torneo, que arrancará el miércoles 11. Está por ver si Yeremay se suma ya en ese inicio de 'stage' o puede decir adiós a esta temporada con el Dépor sobre el césped de Riazor el domingo ante el Elche (18.30 horas).



Para esta fase final de 16 equipos, la UEFA ha establecido un máximo de 23 futbolistas por escuadra, por lo que una vez arranque la concentración, Denia tendrá que decidir qué cuatro jugadores se quedan finalmente fuera de la relación definitiva.



No lo tendrá fácil ‘Yere’, que debe convencer al seleccionador para que le incluya dentro de una plantilla en la que cuenta con una elevada competencia. En la prelista ofrecida ayer, los extremos Jesús Rodríguez (Betis), Raúl Moro (Valladolid) y Diego López (Valencia) figuran como delanteros, al igual que el talento grancanario del Deportivo.

Además, tanto Jesús como Moro han venido actuando en el carril izquierdo, por lo que apuntan a ser dos de los nombres evidentes con los que el deportivista se jugará una plaza para Eslovaquia. No le ayuda a Yeremay el hecho de que ambos sean extremos muy encaradores, perfil que comparten con el canario. A favor del ‘10’ del Dépor está su perfil más híbrido, pues a esa evidente capacidad para eliminar rivales suma una mayor sensibilidad en la asociación.



Además, en la posición de Hernández también pueden participar tanto Matías Fernández -Pardo (Lille), que se estrenó en la última lista, como Alberto Moleiro (Las Palmas) o Fermín López (Barcelona).



El primero es más punta, pero puede jugar en cualquiera de las dos bandas. A su favor está su experiencia de más de más de 1.300 minutos en Ligue 1 y Champions League con el Lille este mismo curso, su primero en el equipo galo después de recalar desde el Gante por 10 millones de euros. De Fernández-Pardo, además, la Federación valora su interés en jugar para España, pues ha estado tentado tanto por Bélgica como por Italia.

Los centrocampistas

Mientras, tanto Fermín como Moleiro han sido calificados por la RFEF como “centrocampistas”. Pero la ‘amenaza’ para Yeremay es real, pues ambos son mediapuntas que a lo largo de esta temporada y las anteriores han jugado mucho en el sector izquierdo del ataque.

El canterano culé apunta a ser uno de los fijos. Su gran nivel en los Juegos Olímpicos del pasado verano, en los que fue el mejor jugador, le permite acudir con un rol muy asentado. Tanto que incluso apunta a estar en la lista definitiva del Europeo sub 21 a pesar de que se ‘saltará’ la preparación por estar disputando la Nations League con la selección absoluta. Denia no tiene dudas con él, como demostró ayer alabando no solo su predisposición, sino también la convivencia que el equipo tuvo de cara a preparar el torneo olímpico.

En todo caso, Fermín no es tan parecido a Yeremay Hernández como sí lo es Alberto Moleiro. Ambos responden al prototipo de futbolista de talento canario de segunda línea ofensiva. Moleiro siempre ha sido considerado más ‘10’, mientras que Yeremay ha venido siendo extremo. Sin embargo, en los últimos tiempos, los caminos de uno y otro parecen haber confluido. Mientras el jugador de Las Palmas se ha asentado en la izquierda, el del Dépor aparece cada vez más por dentro. A favor del jugador del cuadro ‘pío-pío’, un año más joven que ‘Yere’, está su bagaje de dos cursos en Primera, aunque esta última campaña ha acabado mal, al igual que su equipo.

Su sustituto

Curiosamente, una lesión de Alberto Moleiro fue la que abrió por primera vez a ‘Yere’ las puertas de la selección sub 21. Fue el pasado mes de octubre. El extremo del Dépor debutó contra Kazajstán saliendo desde el banquillo (4-3), en un encuentro válido para clasificarse para la fase final de la Eurocopa. Cinco días después, fue titular en banda izquierda ante Malta e incluso repartió una asistencia en la goleada del equipo hispano a Malta (6-0), en la que destacó Samu Aghehowa, el punta del Porto.

Quien no está entre los 27 candidatos finales es Mario Soriano. El mediapunta del Dépor sí entraba en los planes de Denia, pero no ha logrado colarse en la penúltima lista. Soriano no acude con las inferiores desde el año 2019, cuando fue con la selección sub 18. Anteriormente, también había sido citado con la sub 17.

Soriano contaba con pocas opciones de ir, pues en esa segunda línea del ataque se han quedado fuera futbolistas de banda Hugo Álvarez (Celta), Robert Navarro (Mallorca), Fran Pérez (Valencia) o el coruñés Hugo Novoa (Alavés), aunque este último venía jugando como lateral.

Tampoco han entrado Carlos Martín (Alavés) o Eliezer Mayenda (Sunderland), puntas que pueden partir desde un carril exterior y que tuvieron minutos en la fase de clasificación. Carlos Álvarez, héroe del ascenso del Levante, tampoco ha logrado entrar en la lista.