Cara y cruz en las áreas del Martínez Valero

El Dépor sale de los puestos de descenso gracias a su mejoría en defensa –segundo partido consecutivo con portería a cero– y a pesar de su repetida falta de acierto de cara a puerta. El equipo de Imanol Idiakez volvió a evidenciar su particular gafe ante el arco rival, sobre todo en una segunda mitad en la que erró media docena de llegadas claras, pero dejó la buena noticia de la actuación sobresaliente de Dani Barcia y una zaga entonada frente a un Elche dueño del balón.



El equipo de Eder Sarabia, líder en datos de posesión y pases de toda la Segunda División, obligó al Dépor a adoptar una versión reactiva en el Martínez Valero. El Dépor no fue capaz de robar el esférico con asiduidad en campo rival, sobre todo en el primer acto, y se vio forzado a recular metros gracias a la movilidad y capacidad de asociación de los ilicitanos. No obstante, el conjunto coruñés supo sufrir en defensa para encadenar otro partido sin encajar.



En ese sentido, Imanol Idiakez destaca haber obtenido “la segunda puerta a cero consecutiva”. “No deberíamos olvidar contra quién hemos jugado. Las sensaciones son buenas y nos van a servir para que el equipo crezca”, señala el técnico donostiarra, que elogia el partido realizado por Dani Barcia: “Ha hecho un señor partido, un partido espectacular. Es una alegría. Una de nuestras señas de identidad es Abegondo. Es una alegría lo que está haciendo”.



Pablo Vázquez, pareja del canterano en el eje de la zaga, también tiene claro que Barcia está preparado para ser importante en el Deportivo. “Dani ya demostró el primer día que debutó que está preparado. Hoy (por ayer) le dije ‘Dani, va a ser un partido complicado’. Nos hemos mirado antes de que pitara el árbitro y hemos estado bien, hemos dado el callo. Dani ha estado bien”.

Confianza en el ataque

El Deportivo mejoró en la segunda mitad, fue más valiente y consiguió robar el balón más arriba, aunque el conjunto ilicitano siguió siendo dominador del balón. “Al Elche cuesta quitarle la pelota. Hemos tenido menos la pelota de lo habitual, pero tampoco hemos sentido grandes ocasiones del Elche. Y hemos tenido situaciones en ataque. En la segunda parte hemos sido capaces de robar más alto y también en nuestros reinicios hacer buena las búsquedas a su última línea, con ellos defendiendo a pares. Nos vamos con la sensación de partido igualado, pero podíamos haber metido alguna. Hemos hecho un buen trabajo. El Elche es un gran equipo y aquí no va a puntuar mucha gente”, reitera Idiakez.



El Deportivo generó suficientes ocasiones durante la segunda mitad para que el técnico vasco se muestre tranquilo a pesar de la falta de acierto en ataque. Barbero gozó nuevamente de varias opciones para marcar y el portero Matías Dituro fue uno de los protagonistas del encuentro al desbaratar disparos a bocajarro de Lucas Pérez y Mella.

"No estoy preocupado, los goles van a llegar”



“Le ha hecho una o dos paradas a Lucas, otra a Mella, paradones. Pero no estoy preocupado. Lo estaría si el equipo no fuera valiente y reconocible, pero hemos dado un paso adelante en ser reconocibles. La segunda parte es de mucho mérito, estar tan altos (en el campo). Ellos han tenido la sensación de que les podíamos hacer daño. No estoy preocupado, los goles van a llegar”, indica Idiakez.



Por su parte, el centrocampista Omenuke Mfulu, titular de nuevo en la medular, incide también en la importancia de seguir generando ocasiones a pesar de no estar atinados en la finalización. “Lo que es seguro es que el equipo cree en lo que está haciendo. Si hoy (por ayer) acertamos, podemos marcar uno o dos goles, lo importante es crear ocasiones al rival y lo estamos haciendo. A ver si la próxima jornada acertamos”, desea el mediocampista franco-congoleño, que muestra su confianza en “todos los que juegan delante” y destaca que el Dépor tiene “jugadores que llegan desde la segunda línea que pueden hacer gol”. “Lo importante es que lleguen las ocasiones y el gol llegará”, recalca el pivote.

El vaso medio lleno

Pablo Vázquez también ve el vaso medio lleno. A pesar de la divergencia entre el acierto en un área y en otra, el central señala que “las ocasiones claras las ha tenido el Deportivo” y considera que el empate es “un buen punto”. “Es un campo muy difícil, es un rival que te hace correr y meterte atrás a veces. No recuerdo ni una ocasión clara del Elche, algún acercamiento, y creo que las ocasiones claras las ha tenido el Deportivo, sobre todo en la segunda parte. En la primera nos ha costado ajustar. Veníamos con la intención de ser valientes y buscar al Elche en su campo. En el descanso hemos hecho algunos ajustes y creo que en la segunda parte se ha visto a un Dépor más acertado y valiente”, afirma Pablo Vázquez.

“El equipo ha salido reforzado porque ha hecho un gran trabajo defensivo”



Asimismo, el defensor reitera su optimismo de cara al futuro más cercano del equipo, a pesar de la delicada situación clasificatoria, fuera del descenso debido a poseer un mejor golaveraje general que Racing de Ferrol, Almería y Córdoba. “El partido lo encarábamos como uno de los más complicados, por lo menos en esta primera vuelta, y veo al equipo muy comprometido. No hemos sufrido ocasiones y tengo muy buena sensación con este equipo. Veo a todo el mundo muy metido y creo que van a salir las cosas”, asevera el defensa de Gandía, que dice que “el equipo ha salido reforzado porque ha hecho un gran trabajo defensivo”: “Llevamos dos porterías a cero consecutivas. Es cierto que nos ha costado finalizar otra vez, pero el problema es que no hubiéramos tenido ocasiones y hemos tenido tres o cuatro claras”.

Siguiente reto: Eldense en Riazor

El Elche sorprendió al Dépor con su once titular al no utilizar una defensa de tres que le venía dando buenos resultados en las últimas semanas. En ese sentido, Imanol Idiakez se muestra “contento” por la “interpretación del partido por parte de los jugadores”. “Habíamos trabajado otro plan y el equipo sobre la marcha ha sido capaz de corregirlo”, comenta el técnico donostiarra, que espera mejorar los registros en Riazor en la próxima jornada ante el Eldense. “En casa tenemos una deuda porque solo hemos ganado un partido y el sábado tenemos una nueva oportunidad de saldarla. Una victoria serviría para ratificar las sensaciones”. Asimismo, Pablo Vázquez también recalca su “confianza plena” en el equipo”: “Ahora van a salir las cosas, estamos con ganas de hacer bueno este punto en casa”.