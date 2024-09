El premio a la paciencia de Dani Barcia

La titularidad de Dani Barcia (Cambre, A Coruña, 2003) ante el Burgos es el premio a la constancia y a la paciencia. Después de una primera temporada (2023-24) en el primer equipo sin apenas continuidad y tras un verano en el que varios canteranos y jugadores jóvenes han salido en forma de cesión, el central coruñés ha redoblado su apuesta por el Deportivo y el pasado sábado protagonizó su estreno en el fútbol profesional. “Cada minuto que tenga lo voy a aprovechar como si fuera el último”, asegura el defensa blanquiazul.



Barcia, que había debutado en Copa del Rey ante el Guijuelo en la temporada 2022-23, pasó a formar parte del primer equipo a todos los efectos en la campaña pasada. A pesar de ser considerado una de las perlas de la cantera blanquiazul, el central solo disputó cinco partidos como titular en Liga antes de que el Dépor consiguiese el ascenso. Y uno de ellos, su debut en Riazor con el primer equipo, fue actuando como lateral izquierdo en la derrota ante el Celta Fortuna (0-1). Un estreno complicado que Idiakez se encargó de defender a posteriori. “Barcia tuvo un partido en el que tuvo dificultades, pero es parte del proceso. Todos queremos poner chicos jóvenes, pero los jóvenes tienen que tener días malos, es parte del proceso, es el precio a pagar y estamos dispuestos a pagarlo”, dijo Idiakez en rueda de prensa.



No obstante, los ‘Pablos’ fueron la pareja de confianza para el técnico donostiarra y Barcia solo pudo ampliar su nómina de titularidades en Copa del Rey, ante el Covadonga y el Tenerife, y una vez que se certificó el regreso a Segunda División. A partir de ahí, el jugador de El Temple también salió de inicio en los últimos dos encuentros de Liga y en la final de campeones a doble partido ante el Castellón.

"Es verdad que no tuve los minutos que habría querido, pero estaba en el Dépor y ya era un premio"



A pesar de no gozar de continuidad en la 2023-24 y de la renovación por una temporada más de Pablo Martínez, su teórica competencia directa, Dani Barcia mantuvo el pasado verano su apuesta por el Dépor. “Ya el año pasado intenté demostrar todo lo que pude. Es verdad que no tuve los minutos que habría querido, pero estaba en el Dépor y ya era un premio solo eso. Este año también es una alegría inmensa estar aquí, en Segunda División y en casa”, apunta el zurdo.



Renovado hasta 2026, Barcia reconoce que en algún momento le asaltaron pensamientos sobre la posibilidad de salir del Deportivo para tratar de tener más minutos, pero asegura que trata de enterrar esas ideas para centrarse en asentarse en el equipo blanquiazul. “Esos pensamientos (sobre una posible salida) siempre rondan por la cabeza, pero siempre tuve clara la idea de quedarme aquí y estar en Segunda División con el Deportivo. Ahora que está yendo bien, estoy muy contento, pero es verdad que algunos partidos atrás sí que te rondan la cabeza esos pensamientos. Qué pudiste hacer y qué no, pero yo seguía contento trabajando aquí y es lo que voy a seguir haciendo, me lleguen minutos o no. Voy a seguir trabajando y aunque lleguen esos pensamientos, los pienso, pero no lo puedo hacer”, recalca Barcia, canterano del Deportivo desde benjamines.



Aunque Barcia todavía no se ha hecho con un puesto de titular indiscutible en el Deportivo, como lo era anteriormente en el Fabril y en las categorías inferiores, su paciencia poco a poco le está dando la razón a él y a un Idiakez que en agosto deslizó su visión sobre la prisa de algunos jóvenes en el fútbol actual: “Hay jugadores que tienen más paciencia para aguantar en el Fabril y otros, si no ven el primer equipo, enseguida quieren otra cosa. Un jugador tiene que estar convencido de lo que hace. Yo entiendo que a determinadas edades ahora se corre demasiado, pero es que igual me estoy haciendo yo muy viejo”.