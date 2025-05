José Ramón: "El Dépor que ganó la Liga tenía más nivel y calidad que el SuperDépor”

José Ramón González Pérez (Carreira, A Coruña, 1968) no tuvo protagonismo sobre el césped en el título de Liga tras regresar de su aventura en el Compos, pero fue uno de los integrantes de un vestuario que sorteó muchos más obstáculos de los que normalmente superan los equipos campeones. Habla sobre Irureta, el legado de su hermano Fran y lo que para él fue la clave del triunfo: el talento.

¿Qué es lo primero que se le viene al cabeza cuando hablamos del Dépor en el 2000?

En lo primero que pienso es que el éxito de ese equipo radica en el año anterior. Esa era el segundo año de Irureta. En el primero éramos 35 o 36 jugadores y ese vestuario no era un vestuario sano, por decirlo de alguna manera. Creo que Jabo y todos nosotros nos dimos cuenta y se saneó el vestuario. Creo que ese fue el gran éxito. El primer año hubo muchísimos problemas.

De hecho, a usted se le recupera para ser un hilo conductor con el Dépor más puro, ese espíritu del 88.

Cuando yo me voy, mi sensación es que el Dépor pierde un poco de todo. Venías de años muy buenos y se da paso a muchos entrenadores, muchos jugadores… y el equipo no rinde ni tiene buenos resultados. Había muchísimas nacionales distintas, mucha fiesta, entonces creo que intentan volver a ese equipo más unido.

¿Qué tipo de relación tenía entonces con la profesión? Entiendo que la de un jugador ya más maduro, más veterano.

Nunca me consideré un veterano. Tenía la misma visión e ilusión del primer día. En esto nunca se me pudo decir nada, siempre fui un profesional en los entrenamientos. Nunca nadie se pudo quejar. Y eso que yo nunca tuve una posición fija. No sé si era porque yo tenía cierta inteligencia táctica, pero los entrenadores siempre me han utilizado aquí y allá. Arsenio me puso de ‘6’, me puso de ‘8’, luego en la banda… Nunca tuve una ubicación en el campo con ningún entrenador y creo que eso no corrió a mi favor. Yo era un ‘6’.

Y ese año no participa, empieza sin dorsal incluso...

Es que con la calidad que había en ese equipo, era imposible jugar. Efectivamente me quedo sin dorsal, pero después vuelvo con confianza otra vez. Y creo que es una buena etapa para mí, porque disfruto mucho en los entrenamientos. Me veía y pensaba que tenía nivel muy alto, pero estaba caro jugar.

¿Cómo era el equipo comparado con el que había conocido antes, el Súper Dépor?

Lo que más había cambiado es la calidad que había por posiciones. Había más nivel. Y cuando tienes más calidad, simplemente hay que cuidarla. El entrenador tiene que cuidarla, motivar y tiene que hacer que el equipo encaje. Es lo más difícil para el entrenador. Creo que para Irureta, lo más difícil era confeccionar el once. De hecho, Jabo nunca se atrevía a dar el once hasta el día del partido. Hasta hora y media antes. Los sábados jugábamos catorce contra diez. Tenía muchas dudas y no quería desmotivar a la gente.

El origen de las rotaciones…

Es que igual había jugadores que no tenían tanta calidad, pero por su manera de entender el juego, jugaban. Pongo el ejemplo de Jokanovic. No tenía mucho talento, pero tuvo muchos minutos. Lo intentaba acoplar por la altura, el balón parado, las faltas laterales… Irureta intentaba no hacer daño a los jugadores haciendo el mínimo daño al equipo. Que todo el mundo estuviese contento. Pero en el fútbol no puedes contentar a todo el mundo. Y cuantas más piezas de calidad hay… si hay 20 jugadores que se merecen estar en el once, más dificultades tienes.

Con el paso de la temporada fue adaptando a jugadores a diferentes posiciones, como Turu o Makaay a las bandas…

Recuerdo la cara que ponía Romero cuando daba la alineación y en la izquierda jugaba el Turu. Porque se quedaba arriba y no bajaba demasiado a defender. Además se pegaba a la banda y la pedía al pie, nunca iba a la espalda. Y en el otro lado, Héctor lo mismo con Makaay, porque tampoco le gustaba jugar en la banda. Se marchaba del sitio y Héctor no tenía a quién dársela. La gente criticaba a Héctor.

Juan Luis Cudeiro (i) y José Ramón (d) en la redacción de DXT revisando imágenes de la 1999-00 | Pedro Puig

Y con todo se ganó la Liga…

Había calidad, mucha calidad. Es que ese equipo te marcaba un gol en cualquier momento, en cualquier minuto. Había mucha fantasía.

Como la de Djalminha, que fue clave.

Sí, claro. Se puso las pilas aquel año, sí. De hecho yo creo que a Irureta ahí le faltaba mucha mano izquierda, él era más de mano dura. Después del gol al Zaragoza y la expulsión por quitarse la camiseta, al día siguiente hubo bronca en el vestuario. Djalminha se marchaba. Que se iba a decirle al presidente que se iba. Tuvo que salir Ramis corriendo a buscarlo, que nos quedaban dos partidos para ganar la Liga y no podíamos andar con estos líos. Con los jugadores que hubo esos años y la calidad que consiguió traer Lendoiro, creo que se tenían que haber hecho muchas más cosas.

Luego estaba Flavio, al que con el tiempo se le ha infravalorado bastante.

Yo lo valoro como de los más importantes. Pero no aguantó la presión en Madrid. Cuando el Bernabéu le pitaba… Flavio era el típico jugador al que nunca quieres tener enfrente. No eras capaz de irte de él. Y si te ibas, al medio segundo lo tenías de nuevo. Ayudaba a sus compañeros porque era muy potente. No era tan inteligente como Mauro, pero tenía más recorrido. En defensa y ataque. Y te hacía daño. Tenía el disparo más fuerte que yo le he visto a un jugador en un campo.

¿Y Fran? ¿Qué tipo de jugar era entonces su hermano?

Siempre fue honesto en el juego. Defensa, ataque... se vaciaba y daba el cien por cien. Siempre digo que el gran mérito de mi hermano es salir de la cantera y, con toda la calidad que hubo, con todos los grandes jugadores que vinieron, nadie le pudo quitar el ‘10’.

Y formando parte de ese equipo y del de años antes con Mauro Silva, Bebeto y compañía.

Bebeto para mí es el jugador más importante de la historia del Dépor. Como futbolista era un fenómeno, pero el tema era su mentalidad. Para mí, un chaval, aprender lo que pude aprender de él... Le daba igual jugar en el Bernabéu que en otro campo. Cuando vienes de la presión de jugar con Brasil en Maracaná, ya estás a otro nivel. Y tú, con la poca experiencia que tienes, no crees en ellos. Nos decía que íbamos al Bernabéu a tocarla, que íbamos a ganar. Yo pensaba que lo decía para irse de campeón. Y no. Lo sentía así.

Hay muchos que dicen que se tenían que haber ganado más ligas.

No sé si más Ligas. Pero más ruido en Europa y en la Copa. Se podían haber hecho cosas más interesantes.