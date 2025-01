Igualdad engañosa con el Málaga

Deportivo y Málaga firmaron en la primera vuelta tablas sin goles en un encuentro bastante parejo en lo que a ocasiones se refiere y posesión. 53% para los blanquiazules por 47% para los malacitanos, según recogió la web estadística Sofacore. Los coruñeses no contabilizaron ninguna oportunidad clara de ver puerta por una del conjunto andaluz y tuvieron 19 y 13 tiros, respectivamente.



Empataron, además, en paradas y saques de esquina, con cinco por parte de ambos contendientes. Además los dos equipos sumaron un número similar de pases: 455 los deportivistas, por 409 del cuadro boquerón.

Parecidos guarismos



La igualdad que mostraron ambos en el verde en varios registros contrasta con la diferencia que hay en la tabla: el Málaga es décimo con 30 puntos, mientras el Dépor suma 24 puntos, a tres del descenso, aunque con un partido menos, y ocupa el puesto decimoséptimo. ¿Qué podemos esperar del encuentro de este sábado en La Rosaleda? Si comparamos los datos de ambos equipos vemos que uno de los aspectos donde coinciden es en sus porcentajes de posesión promedio en lo que llevamos de campaña. Un 53% para el Dépor por un 52% para el Málaga. No está el cuadro herculino excesivamente cómodo cuando tiene la pelota, como ha evidenciado en muchos partidos.

Obrador, durante el partido de la primera vuelta. Foto: Patricia G. Fraga.



Los blanquiazules se mueven como pez en el agua con espacios, cuando son capaces de aprovechar las galopadas tanto de Mella como de Yeremay. Al Dépor, y más lejos de Riazor, no le importa ceder la posesión si con eso consigue robar alto y correr. Lo logró, por ejemplo, en aquel ya lejano duelo contra el Albacete, en el Carlos Belmonte. Entonces, con Imanol Idiakez en el banquillo, goleó a los blanquinegros (2-5), con solo un 41% de dominio del esférico.



Ya con Gilsanz llevando las riendas del equipo le endosó un 2-4 al Cádiz teniendo el 47% de la posesión. En el caso del Dépor más balón no es igual a éxito y no sería extraño verlo en La Rosaleda esperando, aunque no demasiado hundido, a que los de Sergio Pellicer propongan para ellos posteriormente responder. Hay otros guarismos en los que empatan Dépor y Málaga y que invitan a pensar en una contienda con pocos goles y es el promedio de tantos por partido. Tan solo 1,5 de los coruñeses, por 1,0 para los boquerones. Para ponerlo en contexto, el Almería, el líder de Segunda División, marca 1,9 por encuentro.

Barcia se lamenta durante el partido de la primera vuelta ante el cuadro boquerón. Foto: Patricia G. Fraga



Tampoco se prodigan demasiado en las áreas, a la vista de los datos, con 4,9 tiros por encuentro de los coruñeses por 3,4 de los malacitanos. Eso dicen los números, pero habrá que ver lo que dictamina el verde.

Porque la realidad es que el Deportivo gana en dianas totales (29) por 21 de los andaluces. También lleva más asistencias, 20 en comparación con las 13 de los malacitanos.



Aunque, como contrapartida, los coruñeses han encajado muchos más goles: 27 por 19 de la escuadra que dirige Sergio Pellicer. Una contundencia defensiva que explica sus puntos (seis más que los coruñeses) y su posición en la tabla, además de los 12 empates que ha sumado, por solo seis de los deportivistas.



Un rival complicado en el regreso del conjunto herculino a la competición, después de un parón que sirvió para resetear la cabeza. Porque 2024 acabó con un duro correctivo para el Deportivo, que perdió 0-4 en Riazor contra el Mirandés. Toca ahora regresar ante un rival muy exigente, un histórico de Primera y Segunda División, que está con la flecha hacia arriba, después de sendas victorias ante el Eldense y el Sporting de Gijón.



El Deportivo, que muestra similares datos en varios registros con el Málaga, tiene que tratar de acercarse más en los que no comparte: puntos y posición en la clasificación liguera.