Jairo y Héctor, héroes en la Copa con pasado en el Dépor

“No sé cuándo voy a volver a ganarle a un equipo de Primera División”, confiesa Jairo Noriega, centrocampista coruñés del Ourense CF, de la Primera RFEF, mientras asimila aún la gesta que protagonizaron el pasado domingo en la tercera ronda de la Copa del Rey, frente al Valladolid, de Primera División (3-2). Otro exblanquiazul al que el torneo copero le hizo un regalo de Reyes anticipado es Héctor Hernández. El lateral izquierdo vallisoletano fue titular en la goleada del Pontevedra, de Segunda RFEF, ante otro adversario de la máxima categoría, el Mallorca (3-0).



Los pontevedreses, entrenados por el santiagués Yago Iglesias, arrollaron al Levante (4-1), de Segunda División, en la primera eliminatoria, se llevaron por delante al Villarreal (1-0) en la siguiente manga, y en la última pasaron por encima del Mallorca de Jagoba Arrasate, que ocupa el sexto puesto de la categoría de oro. Pese a encadenar tres gestas seguidas, Héctor lo digiere como si nada.

Que pase el siguiente

“Se lleva muy bien porque tenemos cero presión, se la dejamos a los rivales y no nos está yendo mal. A esperar al siguiente rival, a ver quién nos toca”, señala el lateral a DXT Campeón.



Tanta confianza en el potencial de los granates tiene el pucelano, que prefiere escoger otro Primera que no sea “uno de los grandes” para gozar de más opciones de prolongar el sueño copero.



“Sinceramente, me da un poco igual porque si te toca uno de los grandes, Madrid o Barcelona, tienes menos papeletas de seguir en la Copa, mientras que si te toca otro menos grande, fácil no va a ser, pero es más factible continuar”, apunta.



También sigue en una nube Jairo Noriega, quien ejerció un papel protagonista frente al Valladolid.



“Con el paso de los días, se calman un poquito los ánimos, pero siempre nos quedará para el recuerdo”, subraya el joven futbolista, que marcó el primer tanto de la escuadra ourensana.



“Sentí una alegría tremenda. Muy contento, ya no solo por el gol, sino por aportar al equipo y participar también en el tercer gol que da la victoria. Estoy feliz de seguir aportando al grupo, como estoy haciendo, y con el trabajo de todo el equipo”, expone.



El coruñés mantiene un idilio con el torneo del KO durante la presente temporada, ya que también firmó una de las dos dianas que materializó el conjunto azulón frente al Guijuelo en la primera ronda.



“La verdad es que estoy un poco de dulce en la competición copera. También quiero mejorar los números en la liga, que es lo que nos da de comer y al final es lo importante, pero contento con llevar dos goles en Copa y a ver qué pasa en la siguiente eliminatoria”, se pronuncia el jugador de 21 años.

Un camino duro

La senda del Ourense CF hasta la cuarta ronda no ha resultado nada sencilla.



“Nunca es un camino fácil en la Copa. En Guijuelo nos pusimos 0-2, pero rápido nos metieron el 1-2 y estuvimos apretados los últimos minutos del partido. Contra el Dépor, ellos tuvieron el balón, pero supimos sufrir y les hicimos daño con nuestras armas para ganar 1-0. Y contra el Valladolid fue el partido en el que tuvimos más personalidad, le jugamos de tú a tú y nos llevamos la victoria”, relata.



“Contra un equipo de superior categoría siempre es importante la personalidad, querer el balón, hacer nuestro partido y no esperar a ver qué hacían ellos”, continúa el mediocampista mientras recuerda la batalla ante los blanquivioletas, que se adelantaron hasta dos veces en el marcador: “Sabíamos que iba a ser un partido duro contra un rival de Primera, pero fue importante de cara a la eliminatoria saber reaccionar pronto, después de que nos metieran el primer y el segundo gol”.



Fue un intenso pulso que nunca hizo perder la fe al futbolista gallego.



“En bastantes fases del partido tuvimos dominio, en otras nos sometieron ellos. Ahí está la calidad de los jugadores del Valladolid, que por algo están en Primera División, pero en ningún momento pensé que se nos escapaba, sino en aportar cosas al grupo, en el trabajo del de al lado. Y cuando me cambiaron, confiaba plenamente en la gente que salió al campo”, dice.



Mientras Jairo subraya la “personalidad” que exhibió el conjunto que entrena Pablo López frente al Valladolid, para Héctor la clave del paseo del Pontevedra ante el Mallorca residió en la identidad.



“Estamos muy bien, somos un equipo férreo, que sabemos a lo que jugamos y nos da igual el rival que tengamos enfrente”, manifiesta.



El lateral aprovecha la proeza en la Copa para presumir también de los números de su equipo en la Segunda RFEF: “En televisión solo se ven los partidos contra el Mallorca, el Villarreal y el Levante, pero en la liga también estamos muy bien”.



La escuadra de Yago Iglesias lidera el Grupo 1 de la cuarta categoría y, además, es el bloque menos goleado.



“El delantero es el primero que defiende, hasta el último defensor. Somos un equipo que sabe a lo que juega, tenemos un cuerpo técnico que nos lo hace muy fácil y vamos todos a una. Estamos dando guerra y haciendo un poquito de ruido”, saca pecho el jugador de 33 años, quien se deshace en elogios hacia su entrenador: “Se me caen los adjetivos hacia el cuerpo técnico. Estoy disfrutando muchísimo del fútbol y de la manera en la que jugamos. No es solo salir al campo, sino salir y saber lo que hacer por dentro, por fuera... Hemos generado un vínculo entre cuerpo técnico y jugadores, que estamos todos enchufados y la culpa es de Yago y Alejandro, su segundo. Estamos muy contentos de que sea nuestro profesor, como le llaman”.

Ahora quiere al Celta

Las dos últimas victorias coperas del Ourense han dejado un regusto especial a Jairo Noriega.



“Las dos me hicieron bastante ilusión. Es verdad que el partido contra el Depor lo viví como algo especial, pero también ganarle a un equipo de Primera División, siendo de Primera RFEF, no se hace todos los días. Estas oportunidades igual no se vuelven a presentar a lo largo de mi carrera. Ojalá que sí, trabajaré para ello, pero no sé cuándo voy a volver a ganarle a un equipo de Primera”, indica.



El exdeportivista tendrá la oportunidad de intentarlo en la siguiente ronda, donde les esperará un nuevo adversario de la categoría de oro.



“Me gustaría que nos tocara el Celta, pero si no, también estaría bien un rival gordo para que se llene otra vez O Couto. Contra cualquiera va a ser un partido bonito de ver y competir. Quien toque, bienvenido sea y a ponerle las cosas lo más difícil posible, a salir a ganar y a jugar como venimos haciendo”, reseña el jugador coruñés.



Aunque está centrado en el Ourense, Jairo observa de reojo al Dépor de cara a la segunda vuelta de la temporada: “Siendo el Deportivo, debe mirar un poco más para arriba. Es el primer año en Segunda, pero creo que debe ir a por algo más porque tiene plantilla y calidad de sobra para ponerse objetivos más altos”, sentencia.

Héctor Hernández (i) celebra con sus compañeros la victoria del Pontevedra sobre el Mallorca | EFE

Mi salida del Dépor fue inexplicable, sin motivo

Dos años y cuatro meses después de su marcha del Deportivo, Héctor Hernández (Valladolid, 1991), aún no comprende su salida del club coruñés. El lateral zurdo pucelano, que recaló en el equipo herculino en el curso 2020-21, fue titular indiscutible para Borja Jiménez durante la siguiente campaña. Sin embargo, tras la pretemporada de la temporada 2022-23, el técnico abulense le pidió que se marchara.

Ha recuperado la sonrisa, desde su adiós del Deportivo.

Yo no quería salir del Dépor, me invitaron a salir, pero no le tengo ningún rencor al club. Podemos confirmar que no queda ninguna de las personas que dirigían el club cuando yo estaba. Es una pena porque me sentía muy querido por el club, los aficionados y los compañeros. De hecho, guardo muchas amistades allí y le deseo lo mejor al Dépor.

Cuesta entender su marcha.

Es inexplicable. Cuando me dieron la noticia, me quedé igual que todo el mundo, sentí impotencia, me hice muchas preguntas sobre el motivo de mi salida, pero son decisiones del fútbol que hay que asumir y no le guardo rencor al Dépor. Celebré el ascenso y ojalá pronto esté en Primera, que es lo que todos queremos.

Le veo más a gusto con Yago Iglesias que con Borja Jiménez.

A ver, es que si me vengo al Pontevedra es precisamente por Yago. No puedo decir nada malo de él, estoy disfrutando mucho del fútbol, ya no como entrenador, sino como persona, que en el mundo del fútbol es bastante difícil encontrar. Estoy encantando de estar a las órdenes de un entrenador así. Tengo 33 años, pero nunca dejo de aprender y estoy disfrutando.

Le viene bien disfrutar, después de cómo se fue.

No lo hice en su día y tampoco voy a sacar trapos sucios, que la gente piense lo que quiera, aunque todos se dieron cuenta de que fue algo inexplicable, sin motivo alguno. Prefiero mantenerme callado y ya está.

¿Cómo ve al Dépor?

Es un equipo recién ascendido, no es fácil pasar de jugar en Segunda B a liga profesional. Creo que el cambio de entrenador ha venido bien, un técnico de la casa que conocía a todos los jugadores, sobre todo a los canteranos. Hay que tener paciencia con Gilsanz y con trabajo todo llega. Ojalá, a final de temporada podamos, aunque sea, meternos en el playoff y pelear y ver qué pasa, que la temporada es muy larga.

¿Qué le parece la explosión de los canteranos como Yeremay, Mella y Barcia?

No podemos olvidarnos de Villares, que da equilibrio a todo el centro del campo. Es un jugador poco vistoso, pero que cuando no juega, se le echa de menos. Sumado a Lucas, de la casa, y a Yeremay, Mella y Barcia, que son la columna vertebral del Dépor, unos canteranos. Me alegro de que les den la oportunidad porque el Dépor tiene una de las mejores canteras de España ahora mismo y están rindiendo.

En el Pontevedra ha recuperado su protagonismo.

Me encuentro muy a gusto. En el primer partido de liga tuve una pequeña lesión y me perdí los dos primeros meses, pero ahora estoy asentado en el equipo, disfrutando del fútbol, y a través de mi experiencia puedo ayudar a los más jóvenes. Tenemos un equipo en el que se mezcla veteranía y juventud, todos vamos a una y los resultados caen a favor.