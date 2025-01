Lafita recuerda que el mejor momento de su carrera tuvo lugar en el Dépor

Ángel Lafita, exjugador del Deportivo entre los años 2007 y 2010 hizo un repaso a su carrera deportiva en el programa del Real Zaragoza Studio Romareda.

El exblanquiazul destacó que el mejor momento de su carrera deportiva tuvo lugar en A Coruña. "Encontré mi versión del fútbol en el Deportivo de La Coruña, son momentos en la vida, había una plantilla espectacular", expresó.

"En el primer equipo del Zaragoza, cuando debuté, estaba complicado jugar y debes ser consciente de poder salir cedido al Depor para poder ser algo más importante, era el momento de hacerme como jugador. Me fui con 22 años al Dépor, que no estaba pasando por su mejor momento económico. Apostaba por gente joven y se hizo un equipo bastante majo con Guardado, Filipe Luis..., veteranos como Manuel Pablo, Coloccini, Sergio o Valerón. Era una combinación perfecta con Lotina de entrenador, que es mucho más gracioso de lo que parece", detalló.

Lafita confesó que precisó de un período de adaptación para ofrecer su mejor versión en el Dépor. "Me costó entrar porque soy una persona bastante retraída, esto me llevó seis meses, empecé a ver el nivel y el equipo acompañó. Así das mejor nivel. Estuve en la prelista de la Selección para la Eurocopa de 2008. Piensas en ser decisivo y en poder ganar incluso en campos como el Camp Nou. El tema psicológico siempre es importante, Lotina fue uno de los primeros que apostó por el psicólogo deportivo. La cabeza te marca el camino", agregó.



Acerca de sus peores sensaciones como jugador profesional, el aragonés no dudó. "El peor momento fue aquí en Zaragoza en mi segunda etapa, fueron años duros porque no salían los resultados y el tema institucional no era el adecuado, era un desgaste mental y físico continuo. Siempre me he responsabilizado más que otros por ser de casa, me sentía más responsable por el equipo de tu tierra y de tu equipo, asumí una carga que no me dejó dar el cien por ciento de mí. Luego fui al Getafe y me quité la presión, era más fácil jugar", incidió.