El Dépor suma más cuando corre

Menos es más en ocasiones y en el caso del Deportivo se está cumpliendo a la perfección en estas primeras 9 jornadas ligueras. El equipo de Imanol Idiakez, configurado con jugadores de buen trato de balón y que quiere tener el dominio y ser protagonista, funciona mejor con menos posesión, a la contra y cuando se aprovecha de los espacios y de la velocidad de jugadores como David Mella y Yeremay.



Lo dicen los datos. Los coruñeses cuando han tenido el mando del esférico solo han sumado 4 puntos de 18 posibles, un 22,2% de sus puntos. Tienen 9 en la actualidad.



En 6 de las 9 jornadas ligueras dominaron en esa faceta, pero solo lograron rescatar puntos ante el Racing de Ferrol (victoria en Riazor, con el 57% de la posesión) y empate, en Riazor contra el Málaga, (con el 53%).

Proyección ofensiva



Porque tener el balón no es sinónimo de más ocasiones de gol, ni de dianas lo evidencia que solo en dos choques en los que el Dépor fue dueño y señor del esférico fue capaz de marcar: en el citado triunfo contra el conjunto departamental y en la derrota como visitante ante el Huesca (2-1). El resto de compromisos, que se saldaron con sendas derrotas, fueron contra Oviedo, el citado equipo oscense, Burgos y Córdoba. Llamativo es el caso frente al Huesca, con un Dépor con un porcentaje de control de la pelota del 64%, que le resultó insuficiente para llevarse la primera victoria del curso. Un encuentro en el que los blanquiazules merecieron más. Especialmente dura fue la derrota contra el Burgos, en el feudo herculino, con un Dépor con un 59% de mando sobre la pelota, pero incapaz de marcar. A la vista de los números el Dépor cuando manda efectúa de media 15,2 disparos, promedia 0,3 goles por encuentro y recibe, de media, 10,3 disparos en contra.



En los tres partidos con menos posesión, paradójicamente, el equipo se mantuvo invicto. De media efectuó 11,7 disparos, recibió 15, marcó 2 goles y logró 5 puntos de 9 posibles, es decir el 55,5% de los mismos.

Además, el Deportivo protagonizó su mayor goleada precisamente en uno de esos encuentros. Fue en el choque contra el Albacete. Con un 41% de control del esférico el equipo blanquiazul se desmelenó. 14 disparos (solo superados por los 16 que efectuó ante el Córdoba), 5 goles y 20 disparos recibidos.

Muchos espacios



Un partido ‘loco’, con dos equipos lanzados a degüello. Espacios, el Dépor buscando continuamente a Yeremay y Mella en largo y estos aprovechándose de su velocidad para marcar y también asistir.

El conjunto coruñés se mostró cómodo en ese ‘caos’. Una manita que superaba los, hasta esa jornada 7, solo 3 goles que llevaba el Deportivo. “Ha cambiado la eficacia, el Albacete nos ha concedido espacios y los hemos aprovechado. Los goles cambian partidos”, argumentó entonces Idiakez en la sala de prensa del Carlos Belmonte, tras el contundente triunfo cosechado.



Completó esos dos partidos en los que no fue el principal poseedor de la pelota con sendas tablas con Granada (59%) y Elche (35%). Marcó en dos de los tres partidos en los que tuvo menos posesión, en el empate en el Nuevo Los Cármenes y ante el Albacete. Solo no fue capaz de ver puerta en el Martínez Valero. Y mostró más efectividad de cara al arco rival, pese a disparar un 3,5 menos por encuentro cuando tiene mayor posesión. “Es cuestión de lo que haga el rival también. Al fútbol jugamos dos. Tenemos que aprender a jugar el partido que nos toque y, sobre todo, ser eficaces”, dijo Idiakez antes del duelo contra el Albacete.

Precisamente, después de la goleada más abultada que sufrió el Dépor hasta el momento, contra el Burgos, Idiakez habló de la importancia de ser capaces de conjugar el ir a por el partido y marcar, con saber guardarse atrás las espaldas. “Al equipo le ha faltado eficacia, hacemos mucho, nos exponemos mucho, pero hay que hacer goles. Tenemos que exigirnos. Esto va de números, es un proceso que estamos pasando pero tenemos que empezar a hacer goles cuanto antes. De sensaciones no se vive, si no de hacer puntos”, argumentó entonces.



En Primera Federación el Dépor era un equipo que, prácticamente siempre, era dueño y señor del esférico. Los rivales le cedían sin ningún tipo de pudor la pelota y esperaban atrás agazapados, aguardando su oportunidad al contragolpe.



Este año el Dépor ya se ha encontrado un poco de todo: escuadras que van a tumba abierta y salen trasquiladas, como el caso del Albacete y otras que tejen una tela de araña imposible de desenmarañar, como hizo el Burgos.



En ese juego posicional, a pesar de contar con futbolistas de buen pie, como Mario Soriano o Lucas Pérez, entre otros, el conjunto blanquiazul no se ha sentido tan cómodo. Se ha encontrado con problemas para crear juego, traspasar líneas y darle velocidad a la pelota.



La configuración de la plantilla invita a domar, dormir el esférico y buscar los huecos, pero los herculinos se mueven en su salsa a campo abierto, como se vio en el Carlos Belmonte. En esos partidos tan atractivos para el espectador pero que a los técnicos no les gustan tanto.

Robar alto



Porque el Dépor cuando pierde el balón presiona arriba para recuperarla y correr, con jugadores incisivos como Mella o Yeremay. Y con el equipo más alto y la defensa menos hundida los coruñeses son capaces de robar arriba y llegar en apenas dos pases al área rival. Eso implica que los centrales dejen bastante espacio a sus espaldas y tengan que estar atentos a tirar bien y a tiempo la línea de fuera de juego.

De momento, en la zaga la dupla Barcia-Pablo Vázquez se está consolidando y con las bandas cubiertas el Dépor ha sido capaz de mantener en los dos últimos choques su portería a cero. La defensa ayuda pero es que, además, el Dépor suma más cuando corre. l