Idiakez: “Me quedo con la reacción de la segunda parte”

El entrenador del Deportivo, Imanol Idiakez, valoró que el Deportivo rescató un punto casi en el añadido ante el Sabadell, en un encuentro que para él tuvo dos partes muy diferenciadas.

“Siendo el gol como ha sido es ganar un punto, pero analizando la segunda parte, con el penalti fallado, podíamos haberlo sacado (el duelo). Nos faltó ritmo en la primera parte, en la segunda, decente y un punto más en el camino. A todo el mundo le cuesta ganar, a recuperarse y a Majadahonda”, aseveró.

También cree que este tipo de resultados ponen al equipo con los pies en el suelo y no le hacen despistarse. “Esa racha de ganar por cuatro goles varias semanas no es la realidad del fútbol de este nivel. Los rivales se preparan, te cierran los caminos y un día no estás inspirado. Pudimos defender mejor el balón parado (en referencia al gol), pero me quedo con la reacción de la segunda y si llega el penalti habría sido diferente. El gol de Barbero es de pelear hasta el final, y en un día en el que no estuvimos brillantes seguimos sumando”, afirmó el técnico en sala de prensa.

La dificultad de vencer

Para Idiakez seguir de líder es importante, pero sobre todo el haber podido sacar puntos en un día irregular del Depor. “Moral da sobre todo entendiendo la dificultad de la competición el acabar empatando y pudiendo hacer un poco más. Queda mucho, va a ser muy largo, cuesta ganar, los de arriba por lo que se juegan, los de abajo por lo que se juegan en las últimas jornadas y cada victoria vale doble. Cuesta un mundo ganar y hay que ser conscientes de eso. La semana que viene nos enfrentamos a un equipo que se juega la vida y nos lo pondrá muy difícil”, incidió. También habló sobre el papel de David Mella en el partido, que estuvo ranqueante durante la semana por un esguince en el tobillo.

“No ha tenido un día brillante David hoy, no está seguramente al cien por cien, son cosas que pasan. Los rendimientos individuales pueden tener que ver con los colectivos. No hicimos un partido brillante, sobre todo en la primera parte, que no encontramos nuestro juego, pero me quedo con la reacción en la segunda, pena que no pudimos culminar la remontada", dijo. Ante un rival que les cerró “bien” dijo que que le da “vueltas a las cosas todos los días para encontrar las mejores soluciones en el juego para los jugadores”.