Óscar Cano: “Me deja mal sabor de boca cuando se produce el empate”

El entrenador del Sabadell, Óscar Cano, afirmó que las tablas ante el Deportivo eran un resultado justo pero que el momento en el que se produjeron, en el 90 de partido, le dejaban un regusto agridulce.

“La primera parte estamos sensacionales, llegó el gol, contento por cómo competía el equipo, pero ellos aprietan y tienen jugadores de otra categoría. El error de Lucas (en referencia el penalti fallado) nos daba una vida extra, Barbero nos la quita (por su gol), el empate es justo, pero el minuto en el que se produce me deja mal sabor de boca”, comentó el míster.

Afirmó que habían sacado botín de “un campo difícil, lo digo con conocimiento y a partir de aquí a seguir compitiendo. Que el Depor salga de aquí (de Primera Federación), sé lo que sufre el deportivismo por no estar donde se merece. Es una casa que me permitió entrenar a uno de los grandes del fútbol nacional”.

“El partido se ha competido muy bien, era importante sentirnos sólidos. Sacamos un punto muy valioso de un estadio del que es muy difícil sacar puntos”, remarcó. Y sobre las vigilancias a David Mella explicó cómo lo habían planteado: “Más que el duelo con Toni (Herrero) había que impedir con Moyano que hubiese línea clara de pase y ha salido, pero aún así ellos las han tenido. Difícil soportar tantos minutos (al Depor)”.

No le gustó la pregunta sobre la falta de oportunidades que le dio él a Yeremay en su etapa en el Depor. “Dije que era un jugador de Primera, que precisaba de los tiempos precisos. Si no lo hice debutar antes le pido perdón, pero si redundáis en las mismas preguntas, tiene que ver lo que tiene que ver. Desde que llegué aquí hasta hoy (por ayer) no tengo reproche de nadie porque sé lo que sufre el deportivismo. Es de Primera (por Peke), lo valoro y lo quiero mucho”, zanjó en su comparecencia.