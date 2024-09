Cristian Herrera: "Siempre quiero llegar al área, hacer goles o asistir, esa es mi principal virtud"

Cristian Herrera, último fichaje del Deportivo, fue presentado oficialmente en Abegondo. El delantero zurdo, que ya debutó el pasado sábado ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes, analizó sus primeros días en el club y su posible rol en el equipo, entre otros aspectos.

Fernando Soriano realizó la introducción a la rueda de prensa de Cristian Herrera y destacó del delantero que "puede jugar en las cuatro posiciones del ataque" y su "olfato de gol", que espera que lo siga "teniendo este año".

¿Por qué el Dépor?: "Hace tiempo jugué en el Lugo y Galicia me gusta mucho. Además, me llamó Fernando (Soriano), me dijo el proyecto que había y no me lo pensé. El Dépor es un club histórico y está haciendo las cosas bien para plantarse donde tiene que estar el equipo".

Negociación y llegada fuera de plazo: "Fue por la situación de ambos. Hubo contactos antes, pero había que arreglar el contrato. Ya se habían producido conversaciones, pero no se había llegado al acuerdo. Desde que se hizo oficial, fue venirme para aquí".

Preparación física: "Soy un poco, como dijo Carlos Pita, adicto a estar bien físicamente. El verano fue largo porque era agente libre, pero me preparé todos los días porque tenía que estar en condiciones por si llegaba un equipo. Hago gimnasio todos los días y llevo una cierta dieta que me permite rendir y estar a tope".

Proyecto del Dépor: "Vengo a darle continuidad a un proyecto que va cogiendo forma desde el año pasado. El Dépor es una gran familia y van todos a una. Y al ataque vengo a darle verticalidad y llegar al área, que eso va a venir bien".

Contrato por una temporada con otra opcional: "Mis expectativas son ayudar al equipo y si el año que viene se puede dar esa renovación, por mí encantado estar un año más en el Deportivo".

Posición en el ataque: "Soy un jugador polivalente. Me adapto a cualquier posición del ataque. Siempre quiero llegar al área, hacer goles o asistir y esa es mi principal virtud".

Compañeros tuyos han destacado de ti tu determinación: "Estoy preparado. Vengo a un club exigente pero soy la persona más exigente conmigo mismo. Estoy preparado para este reto".

Los veteranos y líderes del vestuario: "Por veteranía, experiencia y liderazgo, Lucas está ahí. Luego hay gente como Pablo, Germán Parreño, gente veterana que siempre tiene el equipo unido".

Córdoba, próximo rival: "Todos los partidos en Segunda son difíciles. No podemos ir relajados a ningún campo. El Córdoba es un recién ascendido, pero es un club histórico, que ha estado en Primera. No podemos ir a especular. Tenemos que ser nosotros mismos, ir con hambre y a por el partido".

Temporada pasada en la UD Las Palmas: "Futbolísticamente no fue la mejor temporada, porque tenía expectativas de jugar más, pero se consiguió el objetivo. Pero para mí fue importante estar en mi casa, con la familia, y por ese lado se llevó mejor".