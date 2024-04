Idiakez: “Demostramos personalidad y concedimos muy poco”

El entrenador del Deportivo, Imanol Idiakez, se mostró muy satisfecho con la victoria, la quinta seguida. “Hicimos un buen partido, sabíamos de la idea de la Cultu, que iba a pelearnos la pelota. Hoy tuvimos menos la pelota que el rival. Y pese a la lesión rápida de Hugo, que te trastoca, hicimos el gol y pudimos cerrar el partido. El equipo ha demostrado personalidad y hemos concedido muy poco. Estoy contento por la gente que ha salido desde el banquillo, dos goles y sólo buenas noticias”, resumió.



La única mala noticia, precisamente esa lesión del santiagués, de la que habló. “A Hugo hay que verle, tenía molestias en el tendón esta semana y le ha molestado (en el partido)”, aclaró y tuvo buenas palabras sobre Jaime, que suplió a Ximo Navarro en la banda derecha: “Ya ha jugado ahí un par de partidos conmigo, es un comodín y un lujo y ha hecho un partido soberbio. Su rendimiento es muy estable”.



Y sobre su ausencia, segura, por sanción, mostró su confianza plena en el banquillo: “Tenemos la posibilidad de Ximo o Paris, que es un gran futbolista, estamos bien cubiertos. Sea quien sea el que juegue, pondremos un once en condiciones para ganar”.





Los menos habituales



También dijo estar muy feliz del rendimiento de Berto Cayarga, que en estos pasados partidos ha tenido minutos. “Berto es uno de esos jugadores por los que uno se alegra el doble. Se merece jugar todos, como todos los de aquí, pero su día a día es espectacular. Se debería enseñar en los colegios el cómo comportarse cuando uno no juega, muy contento. Estos minutos de los últimos partidos de Berto son el premio de un trabajo en la sombra importante”, indicó.

También se acordó de Davo, al que asistió precisamente Cayarga en el segundo gol blanquiazul. “Davo intenta muchas cosas, a veces acierta y a veces no, pero no se le puede negar el esfuerzo, la implicación. Me alegré por su gol, venía de dos acciones malas”, admitió.



Y declaró que, de nuevo, el comportamiento de la afición, con récord de asistencia en Riazor esta campaña y de Primera Federación, había sido espectacular: “Nos emocionamos al salir, cuando subo las escaleras y ves Riazor es imposible no emocionarse”.



Por último, habló de la vuelta de Lucas Pérez: “Ha hecho probablemente el mejor partido desde que estoy aquí y ha marcado un gol soberbio”.