Lucas Pérez: “Salí al campo y se me pusieron los pelos de punta

Lucas Pérez inició su alocución emitiendo una queja.

“Muy contento por estar recuperado, por la victoria del equipo y no me ha gustado lo que ha pasado esta semana, es un mensaje a nivel social, soy una persona que siempre me han educado en los valores, lo que ha pasado esta semana metiéndose en mi vida privada y en mi recuperación. se ha dudado de los médicos, de mi persona. Si a alguien le preocupa la vida de mi hijo, tiene una madre que lo ama y tiene un padre que lo ama y quien quiera saber de mi vida privada, que venga a Abegondo y me pregunte. Ya vengo de vuelta, sé la clase de persona que soy. Lo que me pasó es que tengo un esguince de rodilla, yo intentaba volver, pero la lesión no me permitía volver, ni tenía que pasar por quirófano ni nada, respetemos a los servicios médicos. Estoy feliz, pero triste por esto”, lamentó el delantero coruñés y autor del primer gol ante la Cultural.

“Vengo con muchas ganas, con mucha ilusión, con la ilusión como el primer día, vengo con un objetivo claro que es ayudar al equipo de mi ciudad”, dijo el atacante de Monelos.

“Sobre ese golazo, practico, llevo 31 años ensayando los golpeos”, indicó.

“En los últimos minutos sí que por el calor noté que se me subía el gemelo derecho y le dije al míster, pero durante la semana ya habíamos hablado de aguantar lo máximo posible”, manifestó.

Sobre el ambientazo que se vivió en Riazor, señaló: “Hoy salí al campo y se me pusieron los pelos de punta, es algo maravilloso. El Deportivo es esto, la gente, que ha estado en las noches mágicas y que ahora está para llevar al club adonde se merece, que es al fútbol profesional”.