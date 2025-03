Helton: "Tengo un año más de contrato pero no pienso en eso, estoy contento y feliz"

Helton Leite, el jugador más destacado en el último empate cosechado por el Deportivo el pasado lunes en Castalia, fue el protagonista este miércoles en la sala de prensa de Abegondo.

Haciendo gala de su característica humildad, el portero brasileño analizó la situación del equipo en la actualidad, en una semana en la que la plantilla se prepara al máximo para no fallar el próximo domingo 23 a las 18.30 horas ante el colista Cartagena en Riazor.

Sensaciones tras el 2-2 en Castellón: Creo que sumamos un punto en un campo difícil; ha sido un partido en el que hemos tenido un viaje largo también y estamos contentos por sumar un punto en un partido que ha sido complicado por muchas circunstancias; ya empezamos a trabajar y estamos centrados en el Cartagena.

Polémica en el tanto del 1-1 conseguido por el rival, tras una más que posible falta a Mella: Durante el partido, como otros jugadores, no vi falta pero después sí que me pareció, ya después del partido con las cámaras y todo no había nada que hacer; creo que el equipo reaccionó bien, en un campo difícil y no estuvimos pensando en eso porque en el momento no teníamos claro que había sido falta. No nos afectó, la verdad.

¿Te gustaría escuchar la conversación del árbitro con el VAR?: Creo que son detalles muy importantes pero cuando estás en el partido no estás pensando en muchas cosas. Cuando el árbitro señala que es gol no hay nada que hacer, hay que seguir jugando y seguir haciendo bien las cosas para sacar un buen resultado. Después del partido es todo un poco más fácil pero durante el mismo cuando está cerrado ya está y debemos continuar haciendo nuestro trabajo.

¿Están perjudicando al equipo los arbitrajes en lo que llevamos de temporada?: No lo sé, puede haber errores en contra o a favor, son todos seres humanos. Además de haber un VAR hay siempre interpretaciones y hay que respetarlas. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo. Por nuestra parte no estoy pensando en eso sino en el Cartagena, hace cuatro partidos que estamos sumando y tengo muchas ganas de ganar el próximo partido.

Sensaciones del vestuario sobre el VAR: Creo que son responsabilidades de otras personas, no de los jugadores, no nos quedamos pensando en lo que los árbitros tengan que hacer. Esperamos que todas las cosas sean hechas de la mejor manera.

Próximo partido en casa ante el colista, el Cartagena: Es un partido muy importante, tenemos muchas ganas de volver a Riazor y conseguir los tres puntos.

Gran temporada personal y posible ampliación de contrato: Primero me alegro por la temporada, sé que tenemos aún once partidos por delante que son muy importantes para el club y para mí personalmente, para todos. Sobre el contrato tengo un año más pero no estoy pensando en eso, estoy contento, feliz y cenrtrado en terminar muy bien esta temporada.

Estado de Obrador: Creo que está bien, creo que no ha sido nada, lo vi bien y en el momento cuando vi la repetición pensé que sería un poco complicado; Obra es un buen chico también, está siempre muy tranquilo y creo que no es nada muy complicado.