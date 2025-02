Helton ha ganado 10 de los 12 mano a mano de esta temporada

El Huesca se presentó el pasado domingo en Riazor con la intención de castigar cualquier fallo rival, mientras que el Deportivo hizo todo lo posible para evitar conceder una ocasión clara. Ambos equipos mostraron paciencia: los coruñeses, para minimizar errores que facilitaran las transiciones rápidas del rival, y los oscenses, para mantenerse firmes en defensa hasta encontrar su momento. Y ese instante llegó en el minuto 50. Un pase defectuoso de José Ángel hacia atrás dejó a Javi Hernández solo ante Helton Leite. El estadio contuvo la respiración y, en un cara a cara decisivo, el guardameta brasileño emergió con reflejos felinos, despejando el disparo raso con su mano derecha. Una parada de valor gol que cobró aún más relevancia con el 0-0 final. Helton permitió al Dépor sumar un punto gracias a su capacidad para agigantarse en el uno contra uno.



No ha sido la única vez que sus reflejos, sangre fría y colocación han resultado determinantes para el Deportivo. A lo largo de la temporada, Helton ha construido un muro invisible en los mano a mano, consolidándose como uno de los mejores porteros de la categoría en este tipo de situaciones. Su balance es sobresaliente: de doce enfrentamientos directos con un delantero, ha salido vencedor en diez. Únicamente los del Iván Romero, del Levante, y Urko Izeta, del Mirandés, lograron superarlo.



A pesar de mostrar algunas dudas en el juego aéreo y ciertos errores puntuales, como los cometidos en el encuentro ante el Levante en Riazor, el arquero brasileño ha demostrado su fiabilidad bajo palos. Ha brillado en remates a bocajarro tras centros laterales, en disparos en jugadas embarulladas, en finalizaciones tras una ligera oposición de un defensa y también en tiros de media y larga distancia. Pero, sobre todo, ha destacado en el escenario más complicado para un portero: cuando el rival encara la portería con libertad, sin obstáculos entre él y el gol, con cierto control sobre el balón y en una posición franca para marcar.



Un dato curioso es que ocho de los doce mano a mano que ha afrontado el meta de Belo Horizonte han llegado claramente por el sector izquierdo de la zaga blanquiazul. Un patrón que evidencia la solidez aportada por Ximo Navarro durante la presente campaña.

Los mano a mano de Helton

El primero de muchos

Precisamente por el lado izquierdo llegó el primer mano a mano que Helton afrontó con la camiseta del Deportivo. Fue en su debut oficial, en la jornada 3 frente al Racing de Ferrol. Con el Dépor por delante en el marcador gracias al gol de Yeremay, el delantero Eneko Jauregi superó a Pablo Vázquez, que se vio obligado a salir de su zona, y conectó un derechazo desde el vértice del área pequeña. Helton, que se mantuvo erguido y bien posicionado, despejó el balón a córner con el cuerpo y aseguró la victoria.



El ex del Antalyaspor también hizo gala de su capacidad para achicar espacios en el duelo de la jornada 7 ante el Albacete en el Carlos Belmonte (2-5). José Lazo se zafó de un defensor y trató de definir con la zurda, pero el brasileño redujo el espacio al máximo y bloqueó el disparo. Aunque la jugada terminó posteriormente en el segundo gol de los locales, su intervención evitó un remate más cómodo y directo.



Su único error claro en estas situaciones se produjo en la jornada 11, en la derrota en el Ciutat de València ante el Levante (2-1). El cancerbero salió tarde tras un pase a la espalda de la defensa y el delantero Iván Romero lo aprovechó para superarlo con una vaselina precisa. Fue el 2-0 en un partido para olvidar de todo el colectivo blanquiazul.



Sin embargo, en la siguiente jornada, en el último partido de Imanol Idiakez al frente del Deportivo, Helton se redimió y volvió a salir vencedor en un mano a mano, esta vez de manual: carrera de Arana en solitario desde el centro del campo tras un pase en profundidad de Iñigo Vicente, definición del delantero con el interior del pie derecho a la izquierda de Helton y salvada con el pie del portero. No obstante, el meta no pudo evitar la derrota de los coruñeses en Riazor contra el Racing de Santander (1-2).



La jornada 15 dejó otra intervención decisiva, aunque de nuevo el Deportivo no pudo sumar. En la segunda mitad del duelo a domicilio frente al Almería, ya con el 2-1 que sería definitivo, Helton volvió a protagonizar una acción de mérito en un uno contra uno ante Sergio Arribas. Un mal pase de Diego Villares en salida de balón dejó solo al ex del Real Madrid Castilla a la altura del punto de penalti, pero el ex del Benfica se estiró para sacar el guante derecho y despejar a córner un disparo raso con la zurda.



Una jornada después, Juan Otero, delantero del Sporting de Gijón, no eligió la colocación en el siguiente mano a mano que tuvo que afrontar Helton. En Riazor, el ex del Fabril recibió un pase en profundidad, mantuvo cierta ventaja en la carrera sobre Pablo Vázquez y conectó un disparo cruzado desde el perfil derecho que desvió el cancerbero con solvencia.

Paradón a Iván Azón

Uno de sus encuentros más exigentes fue en la jornada 18 ante el Zaragoza (1-1). Además de intervenir en varias jugadas de peligro, sobre todo en remates tras centros laterales desde la banda derecha, protagonizó una de sus mejores paradas de la temporada en un mano a mano contra Iván Azón. El actual delantero del Como italiano recibió un pase filtrado, controló el cuero con la derecha y soltó un latigazo con la zurda desde el vértice izquierdo del área pequeña. ¿El desenlace? Una de las mejores paradas de Helton: acción de puros reflejos para sacar una mano salvadora a un disparo potente arriba.



En la jornada 21, en el último partido de 2024 ante el Mirandés, no pudo hacer nada para evitar el segundo tanto de los tres que marcó Urko Izeta aquel día en Riazor (0-4). El delantero ganó la carrera a Pablo Vázquez tras un pase filtrado de Alberto Reina y cruzó el cuero lejos del alcance del meta. Eso sí, Helton aprendió de esa jugada e impidió el 0-5 en una acción casi calcada en la que Hugo Rincón también conectó un disparo cruzado desde la misma zona. El guante derecho del arquero salvó la ‘manita’ de los de Anduva.



Una jornada después, ya en 2025, Helton provocó un mano a mano con un error en la salida de balón, pero tuvo la fortuna de que Julen Lobete desperdició la ocasión. El atacante del Málaga recibió el esférico dentro del área, con tiempo para definir con calma, pero eligió la potencia y mandó el balón a las nubes.

Hasta con la cara

Entre sus intervenciones más icónicas de la temporada se encuentra la que realizó en Ipurua contra el Eibar. Xeber Alkain, en velocidad, se adentró en el área sin oposición, de nuevo por el sector izquierdo de la zaga blanquiazul, y buscó un disparo potente y al primer palo. Helton, en un gesto casi instintivo, desvió el balón con el rostro, asegurando la victoria del Dépor (0-1), que se había adelantado anteriormente por medio de Ximo Navarro.



Fue su última gran actuación en un mano a mano hasta la parada del pasado fin de semana contra Javi Hernández. Una intervención que refrenda su progresión, tanto en este tipo de acciones como en su rendimiento en general, confirmándose como un cancerbero que suma puntos para el Deportivo.



El equipo coruñés sabe que tiene en Helton Leite a un guardián fiable, un portero que en los momentos clave responde con solvencia. Cuando la defensa cede y los rivales ya se imaginan celebrando el gol, ahí emerge su figura para frenar el destino. Una muestra de que, como ha demostrado a lo largo de la temporada, el Dépor está en buenas manos.