Germán Parreño alcanza con el Depor los mejores números de su carrera

Llegó el pasado verano al Deportivo para competir el puesto de portero titular con Ian Mackay, comenzó la temporada con dudas, se asentó como indiscutible tras la salida del meta coruñés en invierno y finalizó la campaña a un gran nivel, hasta el punto de ser importante en el partido del ascenso ante el Barça Atlètic en el que jugó los minutos finales con una fractura del radio del brazo izquierdo. Se trata de Germán Parreño (Elche, 1993), el hombre tranquilo que ha alcanzado con el Deportivo los mejores registros de su carrera.



El meta ilicitano disputó 32 partidos en su primera temporada como blanquiazul, encajó 21 goles y dejó su portería a cero en 13 encuentros. De este modo, Germán promedió 0,66 tantos recibidos por partido, un registro que no consiguió en ningún otro club de su trayectoria deportiva. Sus datos en el Espanyol B son los que se acercan más a su notable curso en el Depor. Con el filial barcelonés recibió 18 tantos en 24 partidos (0,75 goles por encuentro), mientras que su promedio es inferior en su paso por Racing de Santander (0,85), Ibiza (0,95), UCAM Murcia (0,98), Elche (1,5), Girona (2) y Espanyol (2,3).

Inicio irregular

Germán Parreño recaló en A Coruña en julio del 2023 procedente del Ibiza con un contrato hasta 2025. La sanción acarreada por Ian Mackay de la pasada temporada, debido a la expulsión sufrida en Castalia, provocó el comienzo de Germán como titular para Imanol Idiakez. Su buen manejo del balón con los pies y su sobriedad fueron sus mejores avales en un inicio de campeonato en el que también dejó ciertas dudas con errores graves ante Unionistas u Osasuna Promesas.



De hecho, Idiakez le dio la alternativa en portería a Mackay durante cinco partidos pero el coruñés no convenció con sus actuaciones y durante el mercado de invierno se cocinó su desvinculación del Deportivo y su posterior fichaje por el Eldense.

Paradas de “campeón”

Con el camino libre hacia la titularidad, a pesar de la llegada del joven Eric Puerto en enero, Germán Parreño adquirió confianza y subió su rendimiento de forma paralela a las prestaciones del equipo. Durante la segunda vuelta, el meta ilicitano protagonizó actuaciones sobresalientes, especialmente a domicilio ante el Nàstic de Tarragona (1-1) y frente al Cornellà (0-1), que contribuyeron a agrandar la racha como invicto del Deportivo.



Los rivales ya no llegaban tan a menudo al área blanquiazul pero Germán destacó en ese contexto. Pocas intervenciones pero certeras. Su rendimiento provocó incluso los elogios de Imanol Idiakez en rueda de prensa: “Sabemos que tenemos un grandísimo portero y cuando uno quiere ser campeón tiene que tener un portero campeón”.

Germán bloca el balón en un partido en Riazor ante Unionistas | Foto: Quintana

Fractura de radio

Germán Parreño se ganó su puesto en el once de gala del Deportivo y su actuación también fue crucial el pasado 12 de mayo, el día que el equipo coruñés consiguió el ascenso a Segunda División después de cuatro años de decepciones en la tercera categoría del fútbol español.



El ex del Ibiza cuajó un notable encuentro en Riazor frente al Barça Atlètic (1-0) y añadió un punto de épica a su temporada al sufrir una fractura de su radio izquierdo en el minuto 84. A pesar de la lesión, Germán se mantuvo en el césped e incluso descolgó dos centros del filial azulgrana en los últimos compases del choque. “Con la adrenalina que tenía en ese momento, no pensaba que estaba roto. Tenía dolor, pero con la adrenalina aguantaba todo, me daba igual cómo estuviese”, confesó el arquero blanquiazul días después de la consecución del ascenso.

Futuro a corto plazo

El Deportivo cuenta con cuatro porteros con contrato en vigor de cara a la próxima temporada: Germán Parreño, Eric Puerto, Alberto Sánchez y Pablo Brea, que vuelve de su cesión al Arenteiro. No obstante, el club herculino está sondeando la oferta de guardametas en busca de una oportunidad de mercado que permita subir el nivel en la portería.



Con la más que posible salida de los dos canteranos, la llegada de otro arquero para competir con Germán podría influir en la búsqueda de una cesión para Eric Puerto, que le ganó la partida a Alberto Sánchez en la recta final de curso y su juventud (21 años) juega a su favor para mantener la vinculación con el Deportivo.

“Hace fácil lo difícil”

La sobriedad es quizá la gran virtud de Germán Parreño, un portero poco amigo de las palomitas innecesarias. La efectividad por encima de cualquier filigrana. Así lo describió también David Gómez, canterano del Deportivo, que fue compañero y competencia de Germán en el Elche en la temporada 2016-17.



“Valoro mucho al portero técnico y completo. Y Germán es así. Es muy inteligente tácticamente, siempre bien situado. Es raro verlo haciendo paradas espléndidas porque es muy sobrio. Me gusta ese tipo de portero. El que hace las cosas fáciles. Además, tiene muy buenas manos y es muy bueno en el juego con los pies. No me gusta el portero que vuela mucho, sino el que está bien colocado para no tener que volar. Me gusta el portero que hace fácil lo difícil”, resumió a este diario el pasado abril David Gómez, que compatibilizó la portería del Fabril de 2013 a 2016 con ser el tercer arquero del primer equipo blanquiazul. Una radiografía precisa de un Germán que alcanzó con el Depor los mejores números de su carrera.