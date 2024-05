Germán Parreño: "Con la adrenalina que tenía, no pensaba que el brazo estaba roto"

Germán Parreño, portero del Deportivo, se fracturó el radio izquierdo durante el partido del pasado domingo contra el Barça Atlètic, en el que el conjunto coruñés certificó el ascenso a Segunda División. Ahora luce un cabrestrillo en su brazo y tardará unas seis semanas en recuperarse. Pero el guardameta ilicitano no pierde la sonrisa.

"Firmaba una rotura así, habiendo subido, así que contento y recuperándome ya", afirmó Germán durante la visita que realizó la plantilla blanquiazul esta tarde al Museo MEGA de Estrella Galicia.

"Con la adrenalina que tenía en ese momento, no pensaba que estaba roto. Tenía dolor, pero la adrenalina, cómo estaba el partido, aguantaba todo, me daba igual cómo estuviese", confesó el arquero blanquiazul, quien relató que tras la acción en la que produjo la fractura, "tenía dolor, el entrenador de porteros me dijo: '¿cómo estás?' y le dije: 'espera un poco, porque hay dolor y aquí hay algo', pero veía que quedaba poco, podía aguantar y seguí".

Germán Parreño restó importancia a su lesión, una vez que el Depor ha logrado el objetivo del ascenso.

"Esto es tiempo, que consolide, pero lo importante es que estamos celebrándolo. Eso lo cura todo", dijo.

El portero ilicitano se mostró "contento de sumar mi granito de arena. Lo bonito es que todos hemos sumado, hemos creído y aquí estamos, celebrándolo".

Por último, se pronunció sobre sus compañeros Eric Puerto y Alberto Sánchez, quienes se disputan la titularidad en la portería para las últimas citas del curso, tras la lesión de Germán Parreño.

"Los veo muy bien. Tienen muy buenas cualidades, son súper completos, compiten, suman, aun estando en una situación difícil de no tener protagonismo el fin de semana, pero son compañeros diez y suman como todos. Es un orgullo tenerlos ahí ayudándonos", sentenció.