La confirmación de Germán Parreño: "Hace fácil lo difícil"

“Cuando uno quiere ser campeón, tiene que tener un portero campeón”. Las intervenciones de mérito de Germán Parreño en el partido ante el Cornellà provocaron el elogio posterior de Imanol Idiakez en rueda de prensa. El técnico vasco utilizó las mismas palabras que ya había usado tras el choque frente al Nàstic, donde el guardameta ilicitano salvó un valioso empate gracias a sus paradas.



La mejoría de Germán Parreño es evidente tras un inicio de temporada complicado para la portería del Deportivo, en el punto de mira tras lo sucedido el pasado curso en Castellón con la figura de Ian Mackay. Las últimas actuaciones del ex del Ibiza, más allá de algún susto como el que protagonizó ante el Rayo Majadahonda, han silenciado casi por completo el runrún de los primeros meses de campaña. Una recompensa al trabajo de Germán, un portero “que hace fácil lo difícil”, según explica David Gómez (O Temple, 1994), quien fue su compañero y competencia en el Elche en la temporada 2016-17.



David Gómez, canterano del Deportivo que compatibilizó la portería del Fabril de 2013 a 2016 con ser el tercer arquero del primer equipo blanquiazul, defiende ahora los colores del Galicia de Mugardos en Preferente y analiza el buen momento de Germán, del que dice que "es de un perfil que me gusta". “Es un portero de cantera. Yo también estuve toda la vida con entrenadores de porteros que son referentes como Sambade o Sotelo y allí (en Elche) tuvimos a Marcos Abad, que ahora está en la Premier. Valoro mucho al portero técnico y completo. Y Germán es así. Es muy inteligente tácticamente, siempre bien situado. Es raro verlo haciendo paradas espléndidas porque es muy sobrio. Me gusta ese tipo de portero. El que hace las cosas fáciles. Además, tiene muy buenas manos y es muy bueno en el juego con los pies, que es una de sus grandes virtudes”, apunta David Gómez.

No me gusta el portero que vuela mucho, sino el que está bien colocado para no tener que volar



No obstante, el cancerbero del equipo de A Pedreira puntualiza que “últimamente se le están viendo paradas más espectaculares. Cuando digo que no es de grandes paradas, no es que no haga grandes paradas. Me gusta el portero que hace fácil lo difícil. No el que vuela mucho, sino el que está bien colocado para no tener que volar. Y él es ese perfil. Me alegra un montón verlo así porque la portería del Depor nunca fue fácil”.

Germán, "un profesional”

David Gómez se desvinculó del Depor en 2016 y firmó por el Elche, donde fue un fijo en su filial, el Ilicitano, y trabajó en dinámica de primer equipo junto a Juan Carlos (ex del Lugo y actualmente en el Girona) y el propio Germán.

De izquierda a derecha: Marcos Abad (técnico de porteros), David Gómez, Juan Carlos y Germán, en la 2016-17 en el Elche | Foto: Elche



“Allí estuve muy bien y la relación con Germán fue muy buena. Es un profesional. Germán no tuvo muchas oportunidades pero estaba fino, hacía entrenamientos extra, yo me quedaba mucho con él en el gimnasio… Hicimos buenas migas. Si hablas con cualquiera que haya estado con él en un vestuario, te dirá que es un jugador de equipo. Es un compañero que nunca va a dar una mala respuesta, que nunca va a poner una mala cara y con el que es muy fácil convivir”, aclara David sobre la forma de ser del actual guardián del Depor.

Lo complicado es que lleguen una vez y que resuelvas, tiene mucho mérito

A pesar de cometer algunos errores al inicio de curso, ante Unionistas y Osasuna Promesas, Germán mantuvo la confianza y serenidad, sobre todo en su juego con los pies. “Ser capaz de confiar en tus cualidades, en un puesto como la portería, cuando te están evaluando con lupa, es una virtud. Le da mucho al Depor con esa filosofía de juego”, comenta David Gómez, quien está de acuerdo con Idiakez al elogiar la concentración de Germán en un contexto de habitual dominio blanquiazul: “Los porteros de los equipos que están en los puestos altos suelen tener menos intervenciones en un partido y muchas de ellas son difíciles de percibir por alguien que no es experto en el puesto. Estar atento a un balón a la espalda, anticipaciones a balones que parecen fáciles pero es cuestión de estar atento… Y Germán es un portero así. Si te llegan una vez y te meten un gol, la sensación es que el portero no hizo nada. Y lo complicado es que lleguen una vez y que resuelvas. Tiene mucho mérito”.

Competencia con Ian Mackay y rol de titular

Germán firmó el pasado verano por el Depor para elevar el nivel de competencia que había tenido Ian Mackay en temporadas anteriores. Una decisión que David Gómez entiende y que tiene “sus pros y sus contras”, como la opción de contar con un arquero contrastado como el teórico titular.



“En el fútbol actual hay dos filosofías. Una es la de apostar por un portero titular y la segunda es tener a dos porteros de muy buen nivel, como era el caso del Depor, que compitan por el puesto. Cada opción tiene sus pros y sus contras. Un portero necesita jugar y cuanto más juegue, más sólido se va haciendo. Eso te lo da la primera opción. Por contra, podría ocurrir que te confíes, y eso no ocurre con la otra opción. ¿Qué es lo malo de la segunda opción? Que solo juega uno. Es muy difícil darle a cada uno los minutos que te gustaría darle. No es posible. El Depor apostó por competencia. Creo que es una buena idea. Entiendo las dos ideas pero en este caso, bien por rendimiento, confianza o por lo que haya sido, Germán disfrutó de más minutos y se consolidó en el puesto”, relata David.

David Gónez, en 2016, en un entrenamiento con el primer equipo del Depor | Foto: Javier Alborés



No obstante, el futbolista cambrés elogia también a Ian Mackay, quien se desvinculó el pasado enero del Depor y ficho por el Eldense. “Los dos muy buenos porteros, claro. También conozco a Ian y es buenísimo, de garantías para la categoría. Pero en el fútbol hay mil variables que hace que se decante la balanza para un lado u otro”, señala David, que destaca que Germán “está recogiendo ahora los frutos de toda la temporada” porque “en un puesto como la portería el paso de los partidos se nota generalmente de forma positiva”. Es la confirmación de la serenidad de un cancerbero "que hace fácil lo difícil".