La piña como segunda piel

La fiebre por el RC Deportivo se ha desatado en la presente temporada con el ansiado ascenso a Segunda después de cuatro campañas en el infierno de la categoría de bronce.



Numerosos aficionados coruñeses han realizado promesas con sus familiares y amigos respecto a sus respectivas celebraciones por el regreso al fútbol profesional.



Muy en boga en los últimos años, el mundo del tatuaje no ha permanecido ajeno a la pasión por el Depor; en efecto, han sido varios hinchas herculinos los que decidieron llevar a su piel la fruta tropical asociada a la unidad del sentimiento blanquiazul.



Una de ellas es Anita Guerra, presidenta de la peña deportivista ‘Chamberí Blanquiazul’ de Madrid, quien no dudó ni un solo instante a la hora de convertir en indeleble el recuerdo mágico de la campaña 23-24.



“Pensé que era la mejor manera de inmortalizar un sentimiento tan bonito como el que surgió en el entorno deportivista en este curso; tenía una pegatina de piña en el móvil durante esta temporada y ni me lo pensé”, expone a este diario.



Además de la piña en sí, Guerra optó por ilustrar también las palabras “Chamberí”, en honor a la agrupación que encabeza, y “piñismo”, en relación con una broma del pasado reciente entre incondicionales blanquiazules adheridos a la Federación de Peñas.



“Decidí que el brazo era la mejor zona para exponer la piña, no me dolió nada pero también es cierto que ya estoy acostumbrada porque tengo 14 ó 15 ‘tattoos’”, agregó.



El oleirense Carlos Gesto, que posee en su casa un auténtico museo blanquiazul —con más de 700 piezas de coleccionismo—, también se decantó por lucir la piña en su epidermis.



“Era algo que tenía pensado de antemano y que, con el transcurso de la temporada, fue tomando forma. Cuando empezamos la racha en enero me fui mentalizando y ya antes del partido contra el Barcelona Atlètic reservé cita en el tatuador porque estaba convencido de que sería un día especial”, reconoce, al tiempo que matiza que no es el primer motivo deportivista que ha convertido en inmortal. “Previamente ya me tatué el escudo del Deportivo y ahora llevo también en el antebrazo izquierdo la piña con la fecha del ascenso. Fue un día inolvidable y por eso también quise que se viese reflejada la fecha exacta del triunfo ante el Barça B”, añadió.



Otra incondicional deportivista como Iria Casete —su padre Ramón fundó la peña ‘Ídolos de ayer’— presume de deportivismo ya este verano con un nuevo diseño en su pierna. “Me pareció muy bonita la iniciativa de jugadores como Lucas Pérez, Pablo Martínez o Ian Mackay de emplear la piña como icono de nexo entre el deportivismo. Además, este año empezó muy mal pero poco a poco el equipo se fue entonando hasta el éxito final”, manifestó.



“Por supuesto que también tuve en cuenta al equipo femenino del Depor, del cual mis hijas y yo somos fieles seguidoras, y el tatuaje va tanto por los hombres como por las mujeres”, concluyó esta impenitente deportivista.