Eddahchouri: "Creo en mí y en mis compañeros, eso hace que sea fácil jugar de delantero en el Dépor"

Zakaria Eddahchouri, delantero del Deportivo, compareció en la sala de prensa de Abegondo para valorar la temporada del equipo blanquiazul, con la permanencia en Segunda División en el bolsillo, y sus primeros meses como jugador del conjunto coruñés, con el que lleva cuatro goles.



Sensaciones en los últimos partidos: "Me siento bien y el equipo está bien. Las sensaciones y el ambiente también es bueno. Me he adaptado bien y todo va bien de momento".



Sin objetivos: "Es algo personal. Cuando me miro a mí mismo y pienso en la afición, siempre hay algo por lo que luchar. Cada semana es una oportunidad para luchar por algo y darle algo a la afición".



Satisfecho con cuatro goles: "Cuando llegué, mi objetivo era ayudar al equipo cuando pudiera. Si es con goles, mejor, pero también dando goles, haciendo movimientos, presionando, defendiendo y atacando con el balón. Los goles no son lo más importantes, pero estoy satisfecho".

Todos los goles en Riazor: "Para ser honesto, desde el primer momento la sensación en Riazor ha sido muy buena. No sé si es coincidencia, pero en Riazor me siento más arropado y con más energía. Aunque también me da buena energía jugar fuera. Es gracioso que los cuatro goles fueran en Riazor".



Objetivos para lo que queda de temporada y el futuro: "Como equipo nos quedan tres partidos e iremos partido a partido. Hay que dar a la afición los tres puntos que merecen. Es por lo que trabajamos. Mi objetivo es dar lo máximo cada semana, ayudar al equipo y dar a los aficionados lo que merecen".



¿El objetivo para el próximo curso es dar un paso más?: "Sí, estoy motivado. Si no, no estaría aquí. Venimos de unos años complicados. La última temporada se consiguióel ascenso y eso es un gran paso. De cara a la próxima temporada estoy motivado para dar lo máximo y alcanzar objetivos bonitos".



¿Renovación de Óscar Gilsanz?: "Desde que llegué ha hecho un gran trabajo. Estábamos en el puesto 17º luchando por no descender y ahora estamos décimos. Ha hecho un gran trabajo, pero de cara al futuro no soy la persona adecuada para hablar de ello (de su renovación). Hay otras personas que deben decidirlo".



Liga del Dépor del 2000: "Por supuesto que me he escuchado historias sobre ello. Es un momento muy bonito en la historia del club. También escuché que Roy Makaay hizo el gol de la victoria y es muy bonito para recordar".



¿Es difícil jugar de '9' en este Dépor?: "Creo que depende de qué persona eres. Cuando me miro, creo en mis cualidades individuales, en los jugadores que están conmigo y en el sistema, y eso hace que sea fácil jugar de delantero en este equipo. Estoy muy contento y reitero que es una cuestión individual.



Partido contra el Granada: "Es un partido normal. No tenemos que mirar si cambiaron el entrenador o no. Ellos juegan con once y nosotros también. Tenemos que estudiar al rival, tener un plan y tratar de ejecutarlo en Riazor".



Maquillar el rendimiento en Riazor: "Siempre. Sobre todo cuando pienso en lo que nos da Riazor. tenemos que utilizar esta energía. Estoy contento con la energía que se crea en Riazor. Cuando usas la energía de los aficionados es más fácil obtener mejores resultados".