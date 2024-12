Doble reválida del Dépor en Riazor

El Deportivo aspira a terminar el año con buena nota en Riazor y para ello evaluará sus prestaciones en la doble cita en casa que tendrá esta semana. Este jueves contra el Castellón y el domingo ante el Mirandés.



Los coruñeses, tras el aplazamiento del partido frente al Tenerife, regresan a su campo, en el que los dos últimos partidos la afición se tuvo que conformar con sendos empates, ante Sporting y Zaragoza.



“¿Miedo por jugar en Riazor? No hay miedo por jugar en Riazor. Si puedo elegir, quiero jugar siempre en Riazor porque necesitamos el apoyo de la afición para el final del partido”, reconocía el técnico Óscar Gilsanz al término de las tablas ante el cuadro asturiano.



La realidad es que el Dépor sufre una extraña transformación cada vez que pisa el verde herculino. Pese al constante apoyo de su hinchada, incansable y numerosa, independientemente de horarios e inclemencias meteorológicas, no termina de carburar el equipo blanquiazul como local.

Motivos



“Ojalá lo supiéramos (qué ocurre en Riazor). Fuera de casa tenemos mejores momentos que aquí. Hay equipos que se juntan y si no hay espacios nos cuesta un poco. Para tener posesión necesitamos espacios y cuando no los tenemos nos cuesta. Y si no somos capaces de sacar el balón jugado y lo sacamos en largo ese no es nuestro fuerte”, argumentaba tras ese partido Ximo Navarro.



No obstante, tener el control del esférico no ha sido igual a éxito para el Deportivo en Riazor. El equipo tiene un 55,3% posesión de media en sus partidos en casa. Eso se traduce en que ha tenido más el balón que sus adversarios en 7 de los 9 partidos que lleva en Riazor, pero solo en un duelo tener más balón supuso sumar los tres puntos. Fue el pasado 1 de septiembre ante el Racing de Ferrol. Los coruñeses se impusieron por la mínima, gracias a un tanto de Yeremay Hernández, y gozaron de un 59% de control del esférico.



Por otra parte, hasta en tres encuentros el cuadro blanquiazul fue dueño y señor de la pelota y perdió. Le ocurrió en la primera jornada liguera, ante el Real Oviedo (0-1), con el 64% de la posesión, contra el Burgos (0-2), pese al 59% de la misma y frente al Racing de Santander (1-2), con un 56% del mando de la pelota. El reparto fue equitativo (50%) en las tablas contra el Sporting de Gijón (1-1) mientras que ante el Eibar, pese a ser inferior (48%) fue suficiente para ganar por la mínima, con un gol de Mario Soriano.



Con un 47% de posesión los blanquiazules se repartieron los puntos con el Zaragoza en el último compromiso en Riazor (1-1). Además, el Dépor cosechó sendos empates con posesiones por encima del 50% ante Málaga (53%) y Eldense (64%) ¿Está más cómodo el Deportivo cediendo la pelota?

A la vista de sus números a domicilio, su posesión y las tres sonoras goleadas (ante Albacete, con Imanol Idiakez como técnico, contra Cartagena y Cádiz, ya con Gilsanz) así lo parece.

Un equipo al que no le importa esperar, algo agazapado, dispuesto a robar alto y a aprovecharse de la velocidad de jugadores como Mella y Yeremay.

Partido abierto



Teniendo en cuenta estas credenciales blanquiazules el Castellón se presenta como un rival, a priori, propicio para los intereses del Dépor ¿El motivo? El cuadro ‘orellut’ en prácticamente todos sus partidos como visitante ha tenido más la pelota.



Los de Jan-Dirk Schreuder, como ya demostraron el año pasado, siguen desplegando un juego alegre que, aunque por momentos pueda parecer temerario, les está dando resultados en lo que llevamos de curso. Un equipo que no irá a especular a Riazor y que buscará los tres puntos. El Deportivo lo pasó mal la temporada pasada en la ida de la Final de Campeones, en la que solo la pillería de Pablo Martínez y su posterior gol evitaron que los visitantes ganasen (2-1).



En el encuentro de vuelta el conjunto blanquiazul fue capaz de aprovecharse de los espacios y errores que cometió el Castellón y sacar tajada de los mismos (2-4). Pensando en el choque de mañana se espera un encuentro abierto, con alternativas para ambos contendientes. Un guion atractivo para el Dépor a la hora de sacar partido y sobre todo puntos de esta importante semana. Una doble révalida para los blanquiazules en Riazor.