Djalminha todavía podría jugar en el Deportivo: recital de fútbol a sus 54 años

El pasado domingo 15 de diciembre tuvo lugar en el estadio Maracaná de Río de Janeiro la despedida tardía de los terrenos de juego del delantero brasileño Adriano Leite Ribeiro. Como no podía ser de otra forma, decidió juntar a un grupo de amigos y excompañeros y llevar a cabo su adiós haciendo lo que mejor se le da: jugar al fútbol. A pesar de haber disputado su último partido oficial en 2016 como jugador del Miami United estadounidense, nunca se despidió oficialmente debido a que por mucho tiempo pensó que volvería a las canchas, pero finalmente sus problemas personales le cerraron las puertas.

Para ello, reunió a leyendas de Flamengo e Inter de Milán, clubes donde fue goleador e ídolo indiscutible durante su carrera, entre las que se encontraba su buen amigo Djalminha, a quien incluso visitó en A Coruña en diversas ocasiones mientras militaba en el Dépor. Las ‘Leyendas del Flamengo’ se impusieron por 4-3 a los ‘Amigos de Italia’ tras un partido amistoso en el que el exdeportivista demostró a sus 54 años que la calidad no entiende de edad y dio un recital que dejó a los más de 22.800 espectadores con la boca abierta.

El vídeo, que pronto se hizo viral en redes sociales, cuenta ya con casi dos millones de visualizaciones y miles de mensajes alabando al brasileño. "Juega mejor que muchos 10 que juegan en Brasil", comentaba un usuario a través de Instagram.

Adriano, campeón con la selección de la Copa Confederaciones (2005) y la Copa América (2004), a sus 42 años jugó un tiempo en cada equipo y anotó un gol para cada uno de los rivales. Las ‘Leyendas del Flamengo’ se impusieron con goles de los campeones mundiales Romário (1994) y Edilson (2002), del exvolante Athirson y del protagonista de la noche, que anotó el decisivo de penalti en los minutos finales.

Los ‘Amigos de Italia’ abrieron el marcador con un gol de Adrianinho, hijo del futbolista homenajeado, en el inicio. Retomaron la ventaja en dos ocasiones más gracias a un gol de cabeza de Adriano y otro de Ruy.

“Lo más importante es que reuní a mis amigos. Ellos son mi familia. No me lo estoy creyendo. Estar nuevamente en la cancha con mis amigos de verdad me deja muy feliz”, afirmó Adriano, que no ocultó sus lágrimas en varios momentos del partido.

Dos equipos de categoría

Entre los amigos del Inter que acudieron a la despedida de Adriano destacaron los campeones mundiales brasileños Ronaldo (que no jugó por una lesión) y Dida, el italiano Mateo Materazzi, el colombiano Iván Ramiro Córdoba, el paraguayo Carlos Gamarra, el argentino Nicolás Burdisso y el chileno David Pizarro.

En el Flamengo, dirigido por el ídolo Zico, destacaron campeones mundiales como Romário, Zinho y Edilson, junto a otras figuras. También participaron estrellas como Diego Ribas, Julio César, Djalminha, Vágner Love y el serbio Dejan Petkovic.