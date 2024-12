Helton: "Nos quedamos impresionados con la afición, queremos darles una alegría"

Helton Leite, portero brasileño del Deportivo, compareció en rueda de prensa para analizar el partido del jueves en Riazor ante el Castellón, la suspensión del encuentro frente al Tenerife por una alerta de fuertes vientos, la sorpresa que le causó el recibimiento de la afición en el hotel de Tenerife -"nos quedamos impresionados"- y su rendimiento individual, además de otros aspectos.

Suspensión en Tenerife: "No ha sido viaje turístico. Estábamos listos para jugar e ilusionados con la oportunidad de jugar, pero pasó una cosa de la que no tenemos control. Volvimos y estamos aquí preparados para el partido del jueves contra el Castellón".

¿Sorprendido por la decisión de suspender el partido?: "De esas cosas nosotros no sabemos. Estábamos listos y preparados para jugar, pero hay que respetar lo que las autoridades dicen. Es una pena por la afición que estaba allí. Queremos agradecerlos y queremos darles una alegría en el próximo partido".

Importancia del partido ante el Castellón: "Muy importante. Tienen un buen equipo. Están haciendo un gran trabajo, será un desafío muy grande y estamos preparados para buscar los tres puntos".

Momento con los aficionados en el hotel en Tenerife: "Ha sido diferente. Estaba pensando hoy que un día antes del partido, si me dicen que pasaría este día, nadie podía imaginarlo. Ha sido una sorpresa grande, pero ha sido bueno este tiempo allí con la afición. Han demostrado toda su pasión, nos quedamos impresionados. Los conocemos de los partidos de aquí. Todos allí hemos tenido buenas sensaciones a pesar no de tener partido. Todos salimos de allí con un buen sentimiento. Queremos darles una alegría el jueves".

Helton, en la sala de prensa | Foto: Patricia G. Fraga

¿Puede influir el hecho de no haber jugado?: "Es muy difícil decir si estaremos más cansados o no. Estamos preparados para todo. Queremos mucho ganar los tres puntos. No miramos lo que pasó, solo miramos el Castellón".

Recibimiento de la afición fortalece las ganas de ganar: "Claro que queremos ganar siempre, aun más en Riazor. Hemos tenido un sentimiento de siempre hacer más y devolver este cariño. El jueves es un partido muy impiortante y vamos todos juntos a por los tres puntos".

Rendimiento individual: "Estoy muy cerca (del cien por cien). Todos pueden crecer y buscar nuevos niveles. Me siento bien y muy preparado y cerca de todo lo que puedo dar. Pero no soy un jugador que voy a estar pensando que ya está. Tengo que mirar adelante y mejorar. Quiero seguir ayudando al Dépor y subir en la tabla. Estamos enfocados en esto".

Puntos de mejora individual: "Quiero seguir ayudando al equipo y seguir siendo decisivo. Yo tengo que ser aún más decisivo. Creo que estamos creciendo. Estamos mejorando en la competición. No creo que ningún jugador va a estar satisfecho con esto. El colectivo es lo más importante".

Castellón, un rival con un gran volumen ofensivo: "Estoy preparado para todo. El Castellón es un buen equipo, muy intenso. Sabemos que necesitaremos estar concentrados 100 minutos. Jugando en casa con nuestra afición y con nuestra calidad, tenemos capacidad para sacar los tres puntos y estar superconcentrados para ganar".