Ximo Navarro: "Tuvimos 20 minutos buenos y el resto (del partido) bastante malo"

Ximo Navarro compareció en zona mixta para valorar el punto ante el Zaragoza.

Mal partido: Estamos dolidos, estuvimos bien hasta el gol. Tuvimos 20 minutos buenos y el resto bastante malo. Muy metidos atrás, sin tener el balón, mucho balón largo y eso les hacía ganar todo a ellos, ataque tras ataque. Tanto tiempo así es difícil de mantener el resultado, pero estuvimos cerca de llevarnos los tres.

¿Qué pasa en los partidos de Riazor?: Ojalá lo supiéramos, fuera de casa tenemos mejores momentos que aquí. Hay equipos que se juntan y si no hay espacios nos cuenta un poco. Para tener posesión necesitamos espacios y cuando no los tenemos nos cuesta. Y si no somos capaces de sacar el balón jugado y lo sacamos en largo ese no es nuestro fuerte.

Apoyo de la afición: Sabemos lo que tenemos con nuestra gente, todos los partidos vienen veintipico mil personas, se lo tenemos que agradecer. Lo que nos falta es darle más victorias en casa y confío en que tendremos la racha buena de sacar aquí las victorias.