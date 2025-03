Las desdichas se agolpan en Riazor

Cuatro victorias solo esta campaña en Riazor no son fruto de la mala suerte. El Deportivo no puede quedarse en ese análisis tan banal y simple. Los motivos van más allá. No obstante, si analizamos lo que ha pasado en muchas de las dieciséis jornadas del Deportivo en Riazor se han dado una serie de desdichas que han condicionado los partidos.



Decisiones del VAR o fallos en defensa, son las principales. El último ejemplo lo tuvimos el pasado fin de semana, en el último partido de Riazor, ante el Cartagena.

Amarilla que pasa a ser roja



En el minuto cinco del partido Ximo, al tratar de despejar un balón, impactó con el pie en el pecho de Ortuño, que se fue al suelo. Muñiz Muñoz señaló en un primer momento amarilla. No obstante, recibió la llamada del VAR. “Estoy delante, Toca. Hay impacto, zona alta, y pone en peligro la integridad física del adversario. Es juego brusco grave, voy a expulsar al número 27” (por el 23, que era Ximo, error que el trencilla subsanó). Una decisión que dejó al Dépor con diez antes de que se cumpliese el minuto diez.

Un gol anulado y una mano que no es



El Deportivo firmó tablas sin goles ante el Huesca, pero la actuación de Arcediano Monescillo no gustó en A Coruña. En el minuto nueve Pablo Vázquez abrió el marcador ante el conjunto oscense, pero la sala VOR llamó al colegiado y finalmente el tanto no subió al marcador por una supuesta mano del central. En el minuto 69 el Dépor reclamaría mano en de Blasco en el área del Huesca, pero el árbitro indicaba que esta estaba pegada al cuerpo.

Pena máxima y una expulsión



El Deportivo no despidió de la mejor manera el 2024, con una incontestable derrota ante el Mirandés (0-4). Sin embargo, en el encuentro influyeron ciertos condicionantes, al margen de que los blanquiazules no cuajasen un buen partido. En el minuto 33 el Dépor veía como el pitaban penalti por mano de Mario Soriano, tras un disparo de Joel Roca. Poco después de que se cumpliese la hora de encuentro los de Anduva ya ganaban 0-4, pero ahí no acabarían las desgracias de los herculinos.



En el minuto setenta y cuatro Villares realizaba una fuerte entrada sobre Gorrotxa y el VAR intervenía para revisar el alcance de la jugada. El árbitro del partido, Fuentes Ramos, que había dirigido al Dépor en la final de playoff ante el Albacete, acudía a la pantalla y su decisión era expulsar, con roja directa, al de Villalba.

Los despistes también condenan



No siempre se puede señalar al trencilla, porque los blanquiazules también son culpables de cometer errores no forzados. Fue el caso de la derrota con el Levante (1-2). Sendos fallos de la zaga herculina concluyeron en tantos granotas. El primero en el minuto 50. Midió mal Pablo Vázquez, que no llegó a despejar y recibió el balón Iván Romero, disparó, rechazó Helton y cazó el balón Carlos Álvarez, que batió al brasileño.



Un minuto después del gol de Villares, en el ochenta y tres, Morales volvió a adelantar al Levante, en otro error de los locales. Pablo Vázquez no llegó a anticiparse a un pase en largo, Morales recogió el esférico y marcó el segundo.

Un penalti revisado que no se tira



Muñiz Muñoz, árbitro del encuentro contra el Cartagena, ya le había pitado al Dépor en la octava jornada ante el Málaga. El videoarbitraje volvió a ser protagonista, por partida doble y en ambas ocasiones en contra de los intereses de los deportivistas.



En el minuto treinta y cuatro del partido los locales pidieron penalti por una caída de Obrador en el área, pero el VAR dictaminó que no había nada. Y en el minuto 51 revisó una pena máxima cometida sobre Lucas y estableció que no era. “Me parece que el contacto es insuficiente. No aprecio simulación, con lo cual no voy a amonestar al delantero pero voy a anular el penalti. Voy a reanudar con balón a tierra”, dijo el árbitro para sumar otro infortunio en Riazor.