Encuesta en Riazor | "En Ferrol tienen miedo de que los del Dépor les llenemos el estadio"

Para averiguar cuándo nació la rivalidad entre el Deportivo y el Racing de Ferrol hay que remontarse hasta los primeros años del siglo pasado. A pesar de que durante muchos años no pudieron enfrentarse debido a estar en categorías diferentes, esta siempre perduró en el tiempo y se mantiene viva en la actualidad siendo un duelo muy esperado por muchos gallegos y gallegas.

Este sábado a las 16.15 horas de la tarde vuelven a verse las caras en A Malata en un nuevo derbi de las Rías Altas en el que ya se instaló la hostilidad desde el momento en el que los de Ferrol enviaron las entradas para la afición deportivista: solamente 210 localidades repartidas entre socios y peñas. Esto no sentó del todo bien a la afición blanquiazul pero son las mismas que recibió el Racing en la primera vuelta.

En la previa del encuentro del pasado domingo ante el Cartagena DXT Campeón preguntó a varios aficionados cuál creen que es el motivo por el que se mandaron tan pocas entradas, y la gran mayoría coincidieron en el mismo argumento: "Tienen miedo de que lo llenemos".

La situación del Racing, otro de los motivos

"A mi no me parece normal, yo ya había ido a Ferrol hace dos años, dieron 800 entradas o así y estuvo bien, pero ahora con 200... tienen miedo a que les volvamos a llenar todo y que no se les escuche en el estadio", afirmaba uno de los entrevistados. "Estando practicamente descendidos están buscando su derbi imaginario y es un poco vergonzoso", protestaba otro.

A pesar del enfado, también hay quién se mostró un poco más comprensivo debido a la situación en la que se encuentran en Ferrol: "Yo creo que hay un poco de miedo por parte del Racing de que haya una pequeña invasión, y más teniendo en cuenta la situación en la que está el equipo de la ciudad, entonces se puede entender por esa parte".

A falta de 10 jornadas para el final de la fase regular de la competición ambos equipos llegan con una necesidad vital de puntuar, aunque los de Alejandro Menéndez viven una situación bastante más complicada. Son penúltimos en la tabla con tan solo 23 puntos a 12 del Eldense que marca actualmente le descenso y a 14 del Real Zaragoza que fija la salvación.

"Yo creo nos han dado tan pocas entradas por la mala situación que pasa el equipo, porque sino invadimos literalmente el estadio", reafirmaba otro seguidor apoyando la teoría de su amigo. De cualquier forma, todos los entrevistados llegaban al mismo punto: "Tienen miedo de que lo llenemos. Yo creo que deberían haber dado más, 210 son muy pocas".

Para entender el malestar deportivista habría que pararse a analizar las cifras de asistencia en A Malata ya que sin ir más lejos, en el último partido del Racing como local acudieron 4.287 aficionados. Hay que tener en cuenta que el estadio tiene una capacidad de 12.000 espectadores y que la entidad suma más de 9.000 socios.

Entradas agotadas

Una situación muy diferente es la que se espera este sábado. En menos de dos días, los socios del Racing han agotado todas las entradas que el club sacó a la venta el lunes con prioridad para sus abonados por lo que se espera lleno absoluto. "Ya nos las apañaremos para sacar entradas que si es por su afición no ganan dinero", afirmó uno de los deportivistas en la previa. No sabemos cuántos conseguirán finalmente entrar al partido, pero sí que se espera que cientos de deportivistas se desplacen hasta la ciudad departamental para disfrutar del derbi aunque no puedan acceder al estadio.

El ejemplo más reciente es lo que sucedió a principios del mes de marzo en Oviedo. Los blanquiazules disponían de 860 localidades para entrar al Tartiere pero más de 2.000 se movieron hasta la ciudad carbayona para disfrutar del ambiente de la previa y de la buena sintonía entre las aficiones. La situación será al revés en esa ocasión ya que como es habitual en estos enfrentamientos el partido ha sido declarado de alto riesgo y se espera una gran presencia de deportivistas en las inmediacones de A Malata.