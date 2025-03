Dépor, 10 rivales, 10 jornadas y una plaza de descenso en juego

Los 50 puntos han sido históricamente, salvo excepciones en las que estuvo involucrado el propio Deportivo, un seguro de salvación. Con solo diez jornadas por disputarse, la lucha por evitar la última plaza de descenso en Segunda División continúa abierta. A falta de un tramo final de temporada clave, el Deportivo se encuentra en una posición relativamente cómoda, pero no exenta de peligro. Los tres equipos del fondo de la clasificación (Cartagena, Racing de Ferrol y Tenerife), aunque no están descendidos matemáticamente, parecen tener pie y medio en Primera Federación, ya que necesitarían un volumen de puntos exagerado para revertir su situación. Por lo tanto, la atención se centra en el Dépor y los otros diez equipos que luchan por evitar esa cuarta plaza de descenso que aún no tiene un dueño evidente.



El Eldense, el conjunto que ocupa esa décimo novena posición que lleva a la categoría de bronce, se encuentra en una clara línea ascendente desde la llegada de José Luis Oltra al banquillo. El conjunto de Elda posee 35 puntos y todavía tiene una misión complicada para obtener la salvación, pero se ha ganado el derecho a soñar después de haber sumado 14 puntos (cuatro victorias, dos empates y tres derrotas) en los nueve encuentros con el técnico exdeportivista en el cargo.



El Zaragoza, décimo octavo con 37 puntos, es el siguiente equipo con más agua al cuello tras una caída libre que se llevó por delante a Miguel Ángel Ramírez y propició la contratación como técnico del exfutbolista Gabi Fernández. Por encima del conjunto aragonés se encuentran en la tabla, cada uno con un creciente margen de error, Castellón (17º, con 40 puntos), Sporting de Gijón (16º, con 41), Málaga (15º, con 42), (Deportivo, 14º con 42), Albacete (13º, con 43), Eibar (12º, con 44), Cádiz (11º, con 44), Burgos (10º, con 45) y Córdoba (9º, con 45).



En este contexto, es clave analizar los calendarios restantes de los equipos implicados según varios factores que pueden hacerlos más asequibles o más complicados de cara al objetivo último de la permanencia en Segunda División.

Jugar como local ha sido siempre una ventaja en el fútbol, ya que el apoyo de la afición y el conocimiento del entorno pueden ser determinantes. En este aspecto, únicamente un equipo cuenta con más partidos en casa que fuera en las diez jornadas restantes: el Córdoba todavía tiene que afrontar seis compromisos en El Nuevo Arcángel, donde durante la primera vuelta se mostró intratable, y le quedan cuatro salidas. Un motivo de peso, además de la inercia positiva, para considerar que el Córdoba tiene más que encarrilada su salvación en la división de plata.

Dificultad de los rivales

El nivel de los rivales es otro factor clave. No es lo mismo enfrentarse a equipos que pelean por el ascenso directo o por entrar en el playoff que a otros en tierra de nadie o incluso casi desahuciados. Por ejemplo, al Deportivo le queda un poco de todo: dos de los tres últimos clasificados (Racing de Ferrol en A Malata y Tenerife en Riazor); cuatro de los implicados en la lucha por la permanencia (Cádiz y Albacete, en casa, y Sporting y Zaragoza, fuera); un Granada (8º) que sigue luchando por meterse en playoff, y tres clubes que aspiran a todo (Racing de Santander y Mirandés como visitante y Elche como local).



En este sentido, el calendario sonríe –siempre desde la teoría– al Eldense, el equipo más necesitado. El cuadro de Oltra no tiene en el horizonte a ninguno de los dos actuales dueños de las plazas de ascenso directo (Levante y Mirandés) y, de la parte alta, solo tiene que medirse al Racing de Santander (4º) en casa y al Almería (7º) y al Huesca (5º) a domicilio. Mientras que tiene duelos directos contra Burgos (10º), Sporting (16º), Córdoba (9º), Málaga (15º) y Castellón (17º), además de dos duelos que está obligado a ganar ante Racing de Ferrol (21º) y Cartagena (22º).



El Zaragoza comparte con el Eldense los choques ante ferrolanos y cartageneros, pero cuenta con un calendario más cuesta arriba, si se tienen en cuenta los duelos ante conjuntos de la zona alta. En las próximas jornadas, tendrá que visitar a Racing de Santander (4º) y Levante (1º) y recibirá a Mirandés (2º) y Huesca (5º). Además, también tiene pendiente el desplazamiento a Oviedo (6º) y cuenta con tres duelos directos contra Eibar (12º), Dépor (14º) y Castellón (17º), estos dos últimos para cerrar la temporada en La Romareda y en Castalia, respectivamente.



Entre el resto de implicados, el Sporting de Gijón es el único que todavía debe enfrentarse a los tres últimos clasificados (Cartagena y Racing de Ferrol en las dos últimas fechas), mientras que Córdoba y Málaga no tienen compromisos pendientes contra ninguno de los tres clubes con un pie en Primera Federación.



Por otro lado, el equipo con rivales a priori más difíciles, es decir, con más enfrentamientos ante equipos del top 6, es el citado Zaragoza, con cinco duelos ante rivales en ascenso directo o en playoff. Le siguen el Córdoba, el Burgos y el Albacete, con cuatro cada uno, y el Dépor, el Cádiz, el Eibar y el Málaga, con tres. El resto de los once implicados tiene por delante dos choques ante rivales del actual top 6.



En este sentido, el Córdoba, el Burgos y el Albacete comparten el caprichoso destino de contar con enfrentamientos pendientes contra los tres primeros clasificados en la actualidad (Levante, Mirandés y Elche), mientras que castellanos y manchegos también tienen en el calendario un duelo programado en sus propios feudos contra el quinto (Huesca).



Por otro lado, también es necesario tener en cuenta los duelos directos. Esos enfrentamientos que pueden catapultar a un equipo y, a la vez, hundir al rival. Entre los once equipos mencionados en la pelea por evitar esa cuarta plaza de descenso que todavía no tiene un duelo claro, el Córdoba y el Málaga son los que cuentan con más duelos directos (6). Burgos, Cádiz, Eibar, Sporting, Castellón y Eldense les siguen en este apartado, con cinco, y las cifras bajan para Dépor (4), Albacete y Zaragoza (3).

Sin objetivos en juego

Por último, existe otro factor determinante en múltiples ocasiones, aunque es más complicado medirlo a estas alturas de competición. Se trata de los cruces en las últimas jornadas con equipos que ya no se juegan nada, para bien o para mal. Salvo sorpresa mayúscula, parece claro que enfrentarse a Racing de Ferrol, Tenerife o Cartagena puede ser una ventaja. Aunque el fútbol no es una ciencia exacta y, de hecho, el Cádiz y el Deportivo no lo aprovecharon el pasado fin de semana, estos tres equipos podrían estar desahuciados en la recta final del campeonato. Además, algunos equipos de la zona media podrían alcanzar pronto los 50 puntos y a la vez tener los puestos de playoff de ascenso demasiado lejos. La teoría dice que medirse a este tipo de equipos sin objetivos en juego te proporciona cierta ventaja, aunque solo sea por una cuestión de motivación, pero, sin ir más lejos, no es la primera vez que el Deportivo tropieza con esta piedra.



Con todos estos factores en juego, el margen de error es mínimo y el pronóstico se antoja complicado. El Dépor peleará con otros diez rivales en las últimas diez jornadas por evitar caer en la única plaza que, por lo que parece en la actualidad, todavía no tiene el nombre asignado.