Descanso para el Dépor antes de la difícil cuesta de enero

La conocida como cuesta de enero será más empinada para un Deportivo que dice adiós a este 2024 inmerso en un mar de dudas, tras su paupérrima actuación ante el Mirandés (0-4) como despedida de año en Riazor.



Y es que este puerto de invierno tendrá una pendiente escarpada. Ante tres de los cuatro rivales a los que se medirá en este mes de enero el cuadro blanquiazul en la primera vuelta consiguió sumar un punto de 9 posibles.



Empate sin goles contra los malacitanos, un duro correctivo del Burgos en casa (0-2) y también a domicilio ante el Levante (2-1). Malos números de los herculinos, que están a un partido de finalizar la primera vuelta. El cuarto duelo será en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife, al que todavía no se han enfrentado y con el que cerrarán el primer tramo del campeonato liguero. 24 puntos llevan los blanquiazules de 60 posibles, a falta de este choque. Menos de un 40% de los puntos que podían haber obtenido en esta primera vuelta.

Primera vuelta



El duelo se tenía que haberse disputado el pasado 15 de diciembre y fue suspendido debido a la borrasca Dorothea que azotó la isla tinerfeña. El enfrentamiento, en horario aún por determinar, se jugará presumiblemente la última semana de enero. Y lo hará con nuevo inquilino en el banquillo del Tenerife, tras la destitución de Pepe Mel este pasado fin de semana, tras la derrota contra el Burgos.



En esa misma semana el Dépor tiene pendiente conocer el horario de su encuentro en Ipurua, pues el 1 o 2 de febrero tendrá que rendir visita al Eibar. Para añadir más picante al comienzo de 2025, de estos cuatro choques los coruñeses disputarán únicamente uno en casa, ante el Levante.



Además de con el Tenerife, tendrán a domicilio las citas ante Málaga (11 de enero, a las 18.30 horas, en La Rosaleda) y Burgos (19 de enero, a las 14 horas en El Plantío) y en Riazor la visita del cuadro granota (el 25 o 26 de enero, en fecha aún por determinar). El Dépor, con la nueva derrota ante el Mirandés, reafirmó sus problemas en Riazor, donde es el cuarto peor local de Segunda, con 13 puntos de 33 posibles. Fuera ha sumado 11 de 27, ocupando la zona media en la clasificación de los mejores visitantes de la categoría.



Después del varapalo sufrido ante el conjunto de Alessio Lisci, los coruñeses comenzaron este lunes las vacaciones de Navidad, que se prolongarán hasta el 2 de enero.



Ese día la plantilla está citada a partir de las 11 horas para un entrenamiento en Abegondo, con vistas a preparar el partido contra el Málaga. No obstante, los jugadores se llevan ‘deberes’ de cara a este periodo de descanso. Y es que cada uno de ellos tendrá su plan individualizado para no perder el tono en este tramo de inactividad liguera. Después está el caso de Dani Barcia, actualmente el único jugador lesionado de la primera plantilla. El central sufre una dolencia muscular en el recto anterior de la pierna derecha que ha cortado su progresión en el Deportivo y su continuidad en el once. Una dolencia que presumiblemente le hará tener que hacer entrenamiento extra para intentar recibir el alta después del parón navideño.



“Está empezando con el trabajo en campo. Veremos si le toca trabajar esta semana de vacaciones para poder empezar 2025 en el grupo de trabajo y es un poco la previsión que tenemos con él, sin ninguna prisa. Es una lesión que tiene que llevar con calma, pero creemos que para el regreso del parón estará para entrenar con el grupo”, comentaba Óscar Gilsanz sobre el canterano antes del choque contra el Mirandés.

El resto de jugadores están disponibles, pero a muchos de ellos les vendrá bien el parón debido a la alta carga de minutos que suman en sus piernas.



Dentro de los habituales en el once están futbolistas como el portero Helton, los defensas Pablo Vázquez y Ximo, el mediocentro Villares, los volantes David Mella y Yeremay o los atacantes Mario Soriano, Lucas Pérez o Barbero, que acumulan más de 1.000 minutos, tras la disputa de 20 partidos. Muy por debajo de esos números están la gran mayoría de resto de integrantes del plantel.



El poco descanso de los titulares, sin apenas recambio, hace que este inciso en la competición llegue en un momento propicio. Tiempo para limpiar las cabezas y descansar antes de la exigente cuesta de enero para el Dépor.