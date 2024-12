La turbulenta relación del Dépor con el VAR

El partido frente al Mirandés con el que el Dépor despidió 2024 ofreció una nueva muestra de la complicada relación del equipo coruñés con el VAR, cuyas decisiones no siempre han satisfecho a los blanquiazules y cuyo criterio a la hora de intervenir en unas acciones sí y en otras no tampoco ha quedado demasiado claro. No pueden buscarse excusas ante la abultada derrota con el cuadro burgalés, pero aun así, el arbitraje del colegiado valenciano Andrés Fuentes Molina fue un desastre.



A continuación, repasamos las jornadas en las que ha intervenido el VAR en lo que va de temporada.

Jornada 1. Gol de Del Moral en el estreno de curso

En el primer partido de los coruñeses en su regreso al fútbol profesional el videoarbitraje ya fue determinante. La escuadra blanquiazul abrió la temporada 2024-25 el pasado 17 de agosto, en Riazor, frente a un Oviedo que la pasada campaña disputó la final del playoff de ascenso a Primera División.



Apenas habían transcurrido seis minutos cuando Alberto del Moral cabeceó al fondo de la portería de Germán Parreño una falta lateral colgada por Paulino. El árbitro Lax Franco anuló el tanto por fuera de juego, pero desde la sala VOR corrigieron la decisión del colegiado murciano y el 0-1 subió al marcador. No hizo falta más para que los asturianos se llevaran los tres puntos.

Jornada 4. Diana anulada a Lucas Boyé en Granada

El VAR volvió a ser decisivo en el cuarto partido del curso del bloque deportivista. Los coruñeses visitaron al Granada, que se adelantó a los 17 minutos con un tanto de Pablo Martínez en propia puerta. En el 48, Lucas Pérez estableció el empate definitivo (1-1), que pudo romperse a favor de los locales en el minuto 76, si no llega a intervenir el videoarbitraje. Lucas Boyé batió al portero Helton Leite. Sin embargo, tras la revisión del VAR se anuló la diana por fuera de juego previo de Rubén Sánchez.



Anteriormente, en el minuto 32, Cid Camacho anuló un tanto de José Ángel por un claro fuera de juego.

Jornada 7. Revisión del primer tanto blanquiazul

La escuadra deportivista arrolló al Albacete en el Carlos Belmonte (2-5), pero los herculinos empezaron perdiendo. Alberto Quiles anotó el 1-0 cuando solo habían transcurrido cuatro minutos. Cinco después, Mella estableció el empate de nuevo con el 1-1, que fue revisado por posible fuera de juego del extremo de Teo cuando arrancó su cabalgada. Finalmente, el VAR confirmó la decisión de Guzmán Mansilla.

Jornada 8. Idiakez carga contra el videoarbitraje

El polémico arbitraje del aragonés Muñiz Muñoz durante el Dépor-Málaga de la octava jornada y la decisiva intervención del VAR provocaron la ira de Imanol Idiakez, quien cargó duramente en la sala de prensa tras el encuentro.



A los seis minutos del segundo tiempo, Helton sacó en largo con velocidad sobre Lucas, quien cabalgó hacia la meta andaluza y cayó en el área ante la entrada de Gabilondo. El trencilla pitó penalti, pero desde la sala VOR instaron a Muñiz Muñoz a revisarlo.



“Carlos, te recomiendo una revisión para que valores el penalti que has pitado. ¿De acuerdo?”, dijo el encargado del videoarbitraje, el vasco Aitor Gorostegui Fernández-Ortega, al colegiado del encuentro.



“Me parece que el contacto es insuficiente. No aprecio simulación, con lo cual no voy a amonestar al delantero, pero voy a anular el penalti”, respondió Muñiz Muñoz, tras ver la acción en la pantalla.



El VAR intervino en el penalti sobre el ‘7’ para corregir la decisión inicial del árbitro. Sin embargo, no lo hizo después de que el colegiado dejara sin castigar una patada de Larrubia sobre Obrador dentro del área que habría supuesto una pena máxima a favor de los coruñeses. Tampoco, tras una dura entrada de Luismi sobre Villares que ni siquiera se sancionó con amarilla.



“Es una pena que desde arriba el VAR lleve la contraria a lo que dice el de abajo. Acabo de ver el penalti, Gabilondo pone la rodilla y toca a Lucas. Hay que tener muy buena vista para no verlo. Luego el penalti de Obrador, el agarrón a Yeremay que hoy han decidido que fuera legal...”, se quejó Idiakez.

Dos acciones similares en las jornadas 14 y 15 sin que el VAR intervenga

Hubo dos partidos posteriores, ya con Óscar Gilsanz en el banquillo, en los que se produjeron dos acciones muy polémicas por posible mano. Sin embargo, en ninguna de las dos intervino el VAR. En la jornada decimocuarta, a los 75 minutos del Dépor-Eibar, Mella se marcó una jugada de fantasía, se internó en el área y encaró a Arrillaga. La pelota impactó en la mano del visitante, que la tenía abajo, en una posición natural. Los blanquiazules pidieron penalti, pero el árbitro no lo entendió así y el videoarbitraje ni siquiera intervino.



Tampoco entró el VAR en la siguiente jornada, por una acción similar. El cuadro coruñés visitó Almería, donde perdió 2-1. Fue una jugada casi calcada a la de Mella y Arrillaga, pero esta vez la pelota impactó en la mano de Pablo Vázquez, que también la tenía abajo. Los locales protestaron, pero Muresan Muresan no pitó penalti.

Jornada 17. Un penalti sí y el otro no

Durante la visita al Nuevo Mirandilla se vivió un nuevo ejemplo de esa diferencia de criterio a la hora de intervenir el VAR o no, tras las decisiones de los árbitros.



En aquel Cádiz-Dépor que finalizó con una exhibición de Lucas Pérez en su retorno al feudo cadista con un hat-trick, Lax Franco pitó dos penaltis, pero el videoarbitraje solo entró a valorar uno de ellos, curiosamente para echar atrás el cometido a favor de los blanquiazules.



En el minuto 62, el árbitro señaló pena máxima contra los coruñeses en una salida de puños de Helton Leite en la que golpeó a Carlos Fernández cuando entró a rematar de cabeza. En la repetición no se aprecia bien quién llega antes a la pelota, si el arquero deportivista o el jugador del cuadro andaluz. Pese a las enormes dudas que dejan las imágenes, el VAR no llamó al colegiado para que consultara su decisión. De esta forma, se mantuvo el penalti, que transformó Álex Fernández.



Ocho minutos después, el trencilla señaló un nuevo penalti. En esta ocasión, de Kovacevic sobre Pablo Vázquez por agarrón en un saque de esquina. Cuando Lucas Pérez se disponía a lanzar la pena máxima, David Gálvez Gascón, responsable de la sala VOR, reclamó la atención de Lax Franco.



“Salva, te recomiendo que vengas a revisar un posible no penalti. El jugador se cae. Tiene la mano simplemente puesta sobre el hombro del atacante. Y al caer es derribado. Para nosotros no es suficiente, pero tú evalúalo”, le dijo.



“Veo cómo le pone la mano en el hombro, veo cómo está cayendo, veo cómo le derriba. Dámela entera, por favor una amplia”, indicó el árbitro, quien finalmente apuntó que “en ningún caso es suficiente para derribar” y anuló la falta.



En ese mismo encuentro, se revisó el 0-1, en propia puerta de Kovacevic, por un posible fuera de juego de Mella, pero se le dio validez al tanto.

Jornada 21. Mano de Soriano y roja a Villares

El último encuentro de 2024 también dejó lugar a la polémica, pese a la claridad del triunfo del Mirandés.

A los 33 minutos del partido, el árbitro Fuentes Molina pitó penalti de Mario Soriano por mano, tras una volea de Joel Roca. Aunque las imágenes no aclaran si el balón impactó primero en la cadera del deportivista antes de desviarse hacia su mano, el VAR no revisó la jugada.



Tampoco entró a valorar si la dura entrada de Juan Gutiérrez sobre Yeremay merecía la expulsión en lugar de la amarilla. Sin embargo, sí intervino en la falta de Villares sobre Gorrotxategi en un balón dividido para sacarle la roja directa.