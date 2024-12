Óscar Gilsanz: "La afición merece que hagamos un buen partido"

El entrenador del Deportivo, Óscar Gilsanz, apela a la "dosis de energía" que dio a sus futbolistas la "unión" entre la plantilla y la afición experimentada el pasado domingo en el hotel de concentración del Dépor en Tenerife para "ganar en casa" ante el Castellón, tras dos encuentros seguidos en Riazor sin pasar del empate, frente al Sporting (1-1) y el Zaragoza (1-1).

A continuación, las palabras del técnico blanquiazul durantela rueda de prensa que ofreció este miércoles en Abegondo:

¿Condicionado por el aplazamiento de Tenerife?

"Estábamos preparados para jugar el domingo, al final no hubo partido y se modificó un poco la estructura de la semana en cuanto a entrenamientos, pero no hay ningún otro cambio con respecto a la planificación del partido, a la preparación y tuvimos las sesiones que teníamos previstas".

Los dos últimos partidos en casa, números pobres en Riazor:

"Cuando uno encara dos partidos en casa, si por mí fuese, querría jugar siempre en Riazor. A pesar de que el partido es en jueves y en horario que es tarde, estoy seguro de que la gente va a acudir a Riazor porque necesitamos ese apoyo en estos partidos y creemos que cuando estamos en esa sintonía que buscamos con nuestra gente, somos más fuertes. Sobre los seis puntos, primero pienso en los tres contra el Castellón y después, ya pasaremos la siguiente página".

Castellón:

"El Castellón es el equipo más diferente de todos los que competimos en la Segunda División. Sobre todo porque no solo es que sea un equipo muy ofensivo, sino que es muy físico, con jugadores con una alta capacidad para los esfuerzos, que mete mucha gente en campo contrario, en el área contraria y eso hace que sea un partido de mucha ida y vuelta, de mucho intercambio de golpes, con un ritmo muy alto y trataremos de responder a ese ritmo y de ser nosotros también capaces de imponernos, buscando nuestra identidad, pero siendo conscientes de que va a ser un partido en el que el rival nos va a exigir mucho en el aspecto físico porque es un equipo que progresa muy rápido, que busca los espacios a la espalda de la última línea defensiva y esto siempre genera muchas situaciones de ataque y de defender cerca de nuestra área".

¿Qué tipo de partido espera?

"Va a ser un partido primero para ser capaces de incomodar al rival, a un rival acostumbrado a la salida del balón, pero creo que en el partido va a haber muchos momentos para atacar, para ser capaces de apretar alto y robar cerca de su portería y momentos también para transicionar. Creo que va a ser un partido con muchos partidos dentro del mismo".

¿Preocupado por los problemas del Dépor para construir desde atrás ante un rival como el Castellón?

"A un entrenador le preocupa siempre si tienes dificultades para sacar el balón, para finalizar... Es una preocupación y hemos estado trabajando y seguiremos trabajando en esas situaciones de juego. Muchas veces es una cuestión de confianza y otras, de que necesitamos encontrar una buena salida, un momento que nos permita estar cómodos, a gusto en esa salida de balón. Los primeros minutos de cada tiempo contra el Zaragoza creo que nos dan un poco la idea de lo que el equipo busca y darle un poco de continuidad a eso".

¿Cómo se sustituye la baja de Lucas ante un rival así?

"Cada futbolista es diferente y nos aporta unas cosas y evidentemente los futbolistas nunca se sustituyen por otro igual, entonces perderemos muchas cosas que nos da Lucas en el juego e intentaremos que no se note en el juego del equipo y estamos completamente seguros de que el jugador que ocupe esa posición, lo va a hacer perfectamente y trataremos de dar un buen rendimiento a nivel colectivo".

¿Tiene muchas opciones Mario Soriano de ocupar ese puesto?

"Está disponible y puede ocuparlo lógicamente".

¿José Ángel y Mfulu son compatibles de inicio?

"Sí, sin ninguna duda".

¿Qué pueden darle al equipo juntos?

"Son dos jugadores que dan estabilidad en el mediocampo, que muchas veces se necesita, y son jugadores que en un momento dado, como en el último partido contra el Zaragoza, jugaron unos minutos juntos. Son dos jugadores que dan estabilidad y que cualquiera de ellos se puede soltar un poco en ataque, sobre todo en llegadas".

¿Hace falta ese equilibrio?

"Las condiciones de dos mediocentros como José Ángel y Nuke dan equilibrio, que a veces necesitas ese equilibrio y otras veces necesitas jugadores que tienen una posición más avanzada, que sean capaces de apretar más adelante o de llegar más o de jugar en una posición más avanzada. Pueden jugar juntos porque nos dan ese equilibrio, pero no digo que vayan a jugar juntos porque necesitemos ese equilibrio. Depende, habrá momentos que sí y otros en los que necesitamos otras cosas".

¿Hay un problema en la medular?

"Cuando planifico la semana veo un problema aquí y otro allá y buscamos a ver. ¿Que muchas necesitamos ese equilibrio en el mediocampo? Posiblemente porque hasta ahora no tuvimos muchas veces a esos futbolistas específicos en esa posición. Hay jugadores que lo pueden hacer, que tampoco estuvieron, y que los hemos utilizado a veces como Jaime en Cádiz, por ejemplo. Son jugadores que nos dan unas cosas ahí que en momentos del partido a veces los necesitamos".

¿Posibles rotaciones por jugar jueves y domingo?

"Buscaremos mañana los jugadores que consideremos que están mejor preparados para el partido y después valoraremos el viernes y el sábado para que el domingo busquemos el mejor once posible. Habrá jugadores que puedan repetir, otros que creamos o veamos que están un poco a menos nivel físico que otros que hayan jugado, pero no serán rotaciones, sino buscar en los dos partidos el mejor once posible".

¿Alguna conversación con Fernando Soriano por el mercado que se avecina?

"Tenemos una semana muy cargada de partidos, donde el foco está más puesto en el partido que en el mercado y cuando pase el partido del domingo, seguramente ahí será el momento de poder hablar. Evidentemente, un club como el Dépor está trabajando continuamente en opciones porque pueden pasar miles de cosas en el mercado, tanto en el de verano como en el de invierno, pero no hemos concretado ninguna circunstancia que se hará cuando acabe esta primera vuelta".

¿Qué te gustaría ver nuevo en el equipo en estos dos partidos de casa?

"Ganar siempre es el objetivo y ganar mucho, pero primero es el partido de mañana y el objetivo es ganar, por supuesto. Es importante ganar en Riazor, más que por el equipo, por la gente. El equipo necesita, el aficionado, el club... Merece que hagamos un buen partido, que nos reencontremos con una buena versión del equipo en Riazor y eso es lo que buscamos. El otro día, tras la suspensión en Tenerife, cuando los jugadores salieron a dar un paseo, apareció la gente allí en el hotel, creo que esa unión espontánea de los aficionados y ese calor y ese cariño de la gente que más estaba afectada por la suspensión del partido nos dio una dosis de energía para que mañana cuando salgamos a Riazor, demos esa versión que buscamos, que trabajamos para ello y creo que estamos deseando".

El Castellón es un rival que hunde mucho al rival. ¿Le preocupa?

"Sí, claro que me preocupa todo lo que pueda afectar en el juego y el equipo debe estar preparado para ser competitivo en cualquier contexto. Habrá momentos en los que el equipo se posicione en campo contrario con balón y sin balón para apretar, pero habrá otros momentos en los que un rival como el Zaragoza o el Castellón te pueda hundir. De hecho, durante los partidos siempre hay muchos momentos en los que ocurren muchas cosas y el equipo debe ser fiable en cualquiera de ellos. Es cierto que el Zaragoza nos remató muchas acciones en el área, pero creo que en otros partidos hemos estado bien, como en Cádiz en esas circunstancias, que a pesar de encajar un gol en un centro lateral, creo que defendimos bien en esas acciones y el Cádiz prácticamente no tuvo ninguna ocasión de gol. Si nos quedamos con la visión del último partido, menos, pero creo que el equipo está dando pasos hacia delante en ese aspecto".

Bajas importantes del Castellón:

"Nunca sabes. Nunca hablo de nuestras bajas porque creo que lo importante son los jugadores que van a salir y del rival, pues exactamente lo mismo. Lo importante son los que van a jugar y la identidad de juego del Castellón o lo que van a hacer no depende de si juegan un jugador o dos o tres. Aparte de eso, también influyen las dinámicas. Cuando estás en una buena dinámica, todo fluye mejor en ese aspecto. No creo que les perjudique mucho, aunque, como ya dije antes, los jugadores son insustituibles y cada uno aporta sus cosas, pero los jugadores que van a salir seguramente van a dar un rendimiento tanto en un equipo como en el otro".

¿Satisfecho con el avance del equipo?

"Uno nunca está satisfecho. En el deporte y en el fútbol hay una mejora constante y querer siempre más. Siempre quieres que el equipo cada vez sea mejor. El equipo debe de manejarse en cualquier contexto que nos dé la competición, que no nos incomode llevar el peso del partido, que no nos incomode que por un momento el equipo se sienta dominado y tenga que defender más cerca de su portería porque creo que eso es señal de competir bien. Satisfecho al cien por cien no porque hemos disputado 18 puntos desde que yo estoy y solo hemos conseguido once, así que hay siete puntos que se han quedado en el limbo. Entonces, ¿el objetivo es hacer 18 de 18? No, pero cada día el objetivo es tres puntos y cuando no los consigues, no estás satisfecho del todo, pero creo que eso ocurre en todos los equipos del mundo porque ninguno gana todo".