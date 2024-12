Así fue la suspensión del Tenerife-Dépor

El deportivismo se pregunta ahora cuándo será el duelo contra el Tenerife y sobre ello habló Massimo Benassi ante los medios de comunicación desplazados a la isla tinerfeña. “Estamos esperando a que el Juez Único de Competición ponga una nueva fecha y a partir de ahí podremos presentar alegaciones y comentarios con la nueva fecha”, dijo.

Explicó, también, que este lunes no se podía jugar debido a las elecciones a la presidencia en la Federación: “Por nuestra parte todos queremos jugar, hoy (por el domingo), mañana (por el lunes), lo antes posible. Los estatutos de la Federación no permiten jugar en día de elecciones. Es otra circunstancia no muy afortunada que no nos permite jugar el lunes. El Tenerife tiene otro partido aplazado contra el Levante y al tener Copa, que puede pasar (de ronda), lo normal es que se juegue a finales de enero”, zanjó.