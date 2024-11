Mario Soriano: "Es una alegría que vuelva Yeremay"

Mario Soriano compareció en la sala de prensa de Abegondo para valorar el empate contra el Sporting de Gijón, la actualidad del equipo y el regreso de jugadores importantes como Yeremay, que se perdió los dos últimos partidos.

Empate contra el Sporting: Fue un partido complicado, el Sporting es muy fuerte, duro, es un equipo que estará arriba y tenemos que valorar el punto. Después de que ellos nos metieran gol el equipo dio la cara y fue a por la victoria. Empatamos, tuvimos esa ocasión de Cristian (Herrera) y hay que valorar el punto.

Sobre el Cádiz: Es un recién descendido, con jugadores de Primera y no le están saliendo las cosas. Va a ser un partido complicado allí y tendremos que llevar al encuentro a donde queremos y seguir en una dinámica buena.

Sobre su polivalencia: Creo que jugar en el centro, la banda, en mediapunta me hará mejor. Estoy jugando más de '8' y me encuentro bien, a gusto, cómodo. Donde estoy más cómodo es más adelantado, para llegar al área y estar en zonas de ataque. Pero mientras juegue, que el míster me ponga donde me ponga.

¿Se considera más mediocentro en ese Dépor?: Este año podría ser ese rol de mediocentro más intermedio. Al final lo que un jugador quiere es jugar y donde me ponga el míster voy a dar todo para conseguir la victoria y ayudar al equipo.

¿Qué le piden como '8'?: Que no llegue tanto al área y a la hora de tareas defensiva que esté más cerca, ayudar más en el área propia y tener ese punto de pensar. Y a la hora de tener el balón que juegue como sé.

¿Varía lo que le pedía Idiakez a Gilsanz?: En la salida de balón depende de cómo el rival presiona me pide que esté más cerca de centrales y portero y si el rival presiona más arriba que me mantenga más alejado y luego depende de quién juegue. Escudero hace más esa línea de tres, está más cerca de los defensas y me permite estar más arriba. En el caso de Obrador es lateral más largo, le gusta estar más abierto y llegar a situaciones de área, es un jugador muy rápido. Son distintos, nos da posibilidades y según quién juegue recibo más adelante o más atrás.

¿Cómo lleva el foco sobre él?: Lo llevo normal, no me importa lo que diga, tanto bueno como malo. Lo llevo bien.

Mejor fuera que en casa, ¿qué ocurre?: Este año fuera de casa se nos da mejor, Riazor nos cuesta pero creo que el equipo en muchos partidos ha merecido, mucho más sobre todo en casa. Hubo muchos encuentros con muchas ocasiones y al final esa mala suerte la tenemos en Riazor. Es cierto que fuera de casa el equipo está consiguiendo muchos puntos en comparación de otras temporadas y eso es bueno. Hay que reforzar el tema de Riazor, porque nos vendrá bien para todos para salir un poco de abajo (de la tabla).

¿Qué tal en la posición de Yeremay, yendo desde la banda hacia dentro?: Cuando juego en la izquierda, tengo tendencia a ir para dentro, un extremo falso, como lo queráis llamar. Peke y yo somos muy distintos a la hora de jugar en la banda izquierda, pero creo que va a ser bueno para el míster el que que pueda poner a muchos jugadores en varias posiciones y dependiendo de cara partido poner al que él quiera.

La jerarquía de Pablo Martínez: Pablo desde que vino tiene la trayectoria que tiene. Es un gran capitán, da ejemplo dentro y fuera del campo y hay que agradecer cómo se comporta, cuando juega o cuando no. El siempre está ayudando a todo el equipo y hay que agradecérselo.

Yeremay, ¿posible regreso?: Peke, yo le llamo así, es una alegría que vuelva, que esté con el grupo, es muy bueno y está haciendo números. Para todos nosotros es muy bueno que venga.

¿Cómo ve a Patiño?: Lo veo bien, es un cambio brusco, difícil para él. Siempre le estoy diciendo que tiene que seguir haciéndolo como ahora, entrenando y trabajando. El momento le va a llegar y tiene que tener paciencia.

Sobre la Copa: Lo estábamos viendo ayer (el sorteo, por el miércoles) y nos parece muy bien que sea ese enfrentamiento, el más cercano, nos vendrá bien. Pero primero hay que pensar en el Cádiz y luego en el partido de la Copa. Será un partido como todos, complicado, hay que afrontarlo de la mejor manera posible, como todos.