Laure: "En tres años el Deportivo debería estar en Primera”

Laureano Sanabria, ‘Laure’, (Fuenlabrada, 1985) respira como un coruñés más. Sus diez campañas de militancia en el Deportivo lo convierten en una voz autorizada para analizar la actualidad del equipo blanquiazul, al que ve en pleno proceso de reconstrucción, previo al salto definitivo a Primera División.



De vacaciones en la urbe herculina, en donde asistió también a un acto promocional de su empresa Mundo Juego, atiende a la llamada de este diario con su humildad y cercanía características.

¿Cómo discurre su día a día desde que ha colgado las botas?

Pues estoy volcado en numerosos proyectos y apenas tengo tiempo para nada. Soy uno de los principales accionistas de Mundo Juego y la verdad es que estoy muy ilusionado con ello. Este fin de semana, aprovechando la visita a A Coruña, donde siempre me encanta estar, he venido a un acto promocional. Desde que dejé el fútbol profesional me he planteado tener estabilidad tanto para mí como para mi familia y estoy muy contento, aunque también es cierto que le dedico muchas horas.



Coincidiendo con la pandemia también lideró una empresa de limpieza con ozono...

Sí, ahora mismo ya no estamos con ello pero fue una gran experiencia, que además sirvió para reubicar a mucha gente de una constructora en la que estaba ocupado también. A mayores me encuentro implicado en la gestión de varios proyectos hosteleros en la estación de esquí de La Pinilla. Me siento muy activo a nivel profesional desde que no soy jugador.



¿Conserva vivo el gusanillo del fútbol?

Pues si bien es cierto que tengo mucho menos tiempo libre que antes, tengo que reconocer que me encanta seguir jugando, aunque sea a otros niveles, obviamente. Lo practico con el club de veteranos del Villanueva de la Cañada y con otros dos equipos locales. Me hace sentir bien.

¿Ve mucho este deporte?

Tengo que reconocer que veo menos de lo que me gustaría por falta de horas disponibles. Intento seguir lo máximo posible a los que fueron mis equipos, el Deportivo, el Alcorcón... Me gusta seguir sus encuentros y obviamente desearle que vayan lo mejor posible. Si hay un gran encuentro de Liga de Campeones también hago lo posible por echarle un vistazo pero ya es algo más secundario.

¿Qué tal estos días en su retorno a A Coruña?

Muy bien, como siempre. Vengo bastante a la ciudad, esta vez he aprovechado para estar presente en Marineda City con Mundo Juego. Me sorprende que A Coruña tiene una vida increíble, hay un montón de turismo por el centro y la ciudad respira mucha actividad. Siempre es un gustazo pasear y estar en contacto con los amigos y con la gente en general.



¿Se siente querido?

Por supuesto, me lo hacen sentir porque todo el mundo me para y nos tratan de diez a mi familia y a mí. No tengo más que palabras de agradecimiento para los coruñeses.

¿Ha aprovechado para saludar a muchos amigos?

Sí, con algunos no coincidía desde mucho tiempo y siempre es muy agradable reencontrarse con ellos. Tanto del mundo del fútbol como fuera de este ámbito.

¿Cómo ha visto la primera vuelta del equipo deportivista?

Bueno, pues creo que el nivel ha subido para todos, lógicamente, y el Deportivo está cumpliendo con las expectativas que se han creado sobre él. Como recién ascendido, se ha tenido que amoldar a la nueva categoría y eso siempre requiere de un tiempo.

¿Tal vez esperaba más de los blanquiazules tras una segunda vuelta impecable el pasado curso en Primera RFEF?

Pues no, me imaginaba algo prácticamente igual a lo que ha sucedido. Normalmente los equipos que vienen tan fuertes comienzan con buen pie para posteriormente experimentar un pequeño bajón; en el caso del Deportivo ha tenido ciertas dudas pero creo sinceramente que se encuentra en el buen camino para llegar a buen puerto. A los recién ascendidos normalmente les cuesta y el Dépor no iba a ser una excepción.



¿Cree necesaria la llegada de refuerzos en el próximo mes de enero?

Pues no me gusta personalizar en las demarcaciones y por supuesto no voy a dar nombres pero siempre que llegan jugadores nuevos supone algo bueno para cualquier equipo porque motiva a los recién llegados y también a los que ya estaban. Espero que el club acierte para poder elevar el listón del equipo.



¿Cuál debe ser el objetivo esta campaña?

No creo que sea otro que salvarse, hay que ser conscientes de que venimos de cuatro años en una categoría inferior y debemos asentarnos para seguir creciendo posteriormente. A todos nos gustaría pensar en algo más pero hay que sentar unas bases sólidas.

¿Qué opina de la pareja de talentos Mella-Yeremay?

Me parecen dos jugadores determinantes, de enorme futuro y que, junto a Lucas Pérez, representan tal vez lo mejor que tiene el Deportivo en su plantilla profesional. Los tres son fundamentales en el juego ofensivo del equipo y ojalá estén muchos años en el club. Creo que los tres tienen nivel de Primera División y ojalá puedan jugar en esta categoría pronto con el Deportivo.

¿Le ha sorprendido la fragilidad de la defensa herculina este curso?

Hay que tener en cuenta que los rivales también juegan y el nivel se ha visto incrementado, hay delanteros de otra talla, eso también cuenta.

¿Es un tópico que Segunda División es tan pareja?

Para nada, los expertos han determinado que es la más igualada del mundo, la diferencia entre los equipos es mínima.

¿Aguarda una segunda vuelta mejor del Deportivo?

Estadísticamente los recién ascendidos bajan en este tramo de competición pero espero que sea lo contrario en el Deportivo.

¿Qué opinión le merece la afición del Deportivo?

Es una auténtica locura, es muy respetada en todo el fútbol español por su fidelidad, no hay palabras de suficiente elogio para ellos.

¿Tiene previsto ver en directo al conjunto coruñés esta temporada?

Todavía no he podido hacerlo esta campaña debido a mis compromisos profesionales pero por supuesto que lo intentaré en la segunda vuelta.

¿Cuándo cree que el Deportivo regresará a Primera División?

Pues no es un objetivo sencillo pero sinceramente creo que en un período de tres años el Deportivo debería estar de vuelta en Primera. Desde luego que será complicado porque hay equipos como el Zaragoza que lo llevan intentando mucho tiempo pero si se siguen haciendo las cosas bien seguro que habrá más alegrías. El club necesita un tiempo para estabilizarse y mejorar el plantel, crecer poco a poco.