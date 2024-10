Diego Gómez: "Estoy encantado en el Arenteiro; quiero madurar para el año que viene ayudar al Dépor”

El Arenteiro es la gran sensación del Grupo 1 de la Primera RFEF en este arranque de temporada 2024-25. Tras estrenar el curso con dos derrotas y un empate, la escuadra de O Carballiño ha sumado cuatro victorias en las cinco últimas jornadas. El último triunfo, un 4-0 ante el Nàstic de Tarragona el pasado fin de semana. Dos de las piezas claves del equipo de Espiñedo son los cedidos por el Dépor Iano Simao y Diego Gómez, habituales en la alineación del técnico Raúl Jardiel. Hablamos con el joven extremo (Amoeiro, Ourense, 2004), quien confiesa estar “encantado” con su cesión.

Tremendo repaso al Nàstic.

Estamos muy contentos porque es algo histórico, por decirlo de alguna forma, ante un gran equipo que el año pasado estuvo a un paso de ascender a Segunda y mira cómo cambia la vida, que ahora le metemos cuatro en nuestra casa.

Les costó arrancar, pero ahora están que se salen.

Sí, pero es normal porque tuvimos varias incorporaciones con la liga ya empezada, entrenador nuevo y mucha gente que no se conocía, pero ahora se van viendo los frutos del trabajo. Estaba claro que no iba a ser una cosa inmediata, que nos íbamos a poner a jugar y ya íbamos a hacer todo bien.

También ganaron en Ponferrada y empataron en casa del Celta Fortuna. Campos difíciles.

Competimos con todos los rivales, que es algo muy importante. No damos ningún partido por perdido y salimos a ganar siempre. La verdad es que estamos muy bien.

Son uno de los equipos más realizadores, con diez tantos a favor, y también de los menos goleados, con seis dianas encajadas. Equilibrio.

Sí, el cuerpo técnico nos mete caña en el tema defensivo, que tenemos que ser un buen bloque y no podemos encajar. Y ofensivamente trabajamos mucho cómo hacer gol y está dando sus frutos. El pasado domingo le metimos cuatro al Nàstic y portería a cero, que en casa ya llevamos tres seguidas. Estamos muy bien.

Son cuartos, en puestos de playoff. ¿Se lo creen?

Ni yo ni mis compañeros pensamos en eso, sino en el día a día, en entrenar pensando en ganar el partido, exigirnos cada día al máximo e ir mejorando como jugadores poco a poco, pensando a corto plazo. Todo lo bueno que venga, mejor, una alegría para todos, que la afición nos ayuda mucho y viene con nosotros a casi todas las partes, así que a intentar llegar lo más arriba posible.

Ha sido titular en las ocho jornadas y con un rol importante. ¿Cómo se siente?

Bien. Con ese salto de categoría, un pasito más y muy arropado por el cuerpo técnico, los compañeros, el director deportivo, la afición. Estoy encantado, y más aún cuando tengo la suerte de estar jugando y se están dando los resultados.

Debutó el pasado curso en Primera RFEF con el Dépor, pero apenas jugó 4 minutos, así que esta es su primera campaña en la categoría y se le ve muy cómodo.

Sí, pero es porque el cuerpo técnico me da muchas pautas, muy masticado todo lo que tengo que hacer, las situaciones en las que puedo soltarme un poco más y en las que tengo que asegurar más balones. Con esas pautas que me dan es todo mucho más fácil.

Cuando se cerró su cesión al Arenteiro, a finales de julio, tanto el director deportivo del club, Álex Vázquez, como el técnico, Raúl Jardiel, hablaron maravillas de usted, y se ve que esa confianza es real.

Confianza y también esa exigencia que necesito en el día a día porque soy un jugador de 20 años, tengo toda la vida para aprender en el mundo del fútbol, y que te exijan todos los días y que vayas aprendiendo poco a poco es lo mejor para crecer como futbolista.

¿Con qué disfruta más?

Con todo. Estoy muy contento. Cuando era pequeño, siempre iba a Espiñedo con mi padre y siempre fue mi segundo equipo, tras el Dépor. Que los aficionados canten mi nombre en la banda me da un plus, me motiva y es una ilusión especial ir a jugar a casa.

¿Qué le aporta más de esta experiencia en Primera RFEF?

Noto que con el paso de los partidos voy madurando futbolísticamente. También veo muy importante el salto de un filial a un vestuario senior y aprendo mucho en el día a día de mis compañeros, como Ferreiro, que ha hecho carrera en Segunda y en Primera.

¿Qué deseo le pide a la temporada 2024-25?

Lo primero, la salud. Una temporada sin lesiones, a poder ser, y después, ir cumpliendo los objetivos tanto individuales como colectivos y poder madurar futbolísticamente para el año que viene ayudar lo máximo al primer equipo del Deportivo.

Iano Simao ha disputado todos los minutos en las seis últimas jornadas.

Sí, está espectacular. Está muy contento, por lo que me dice, ha encajado muy bien en el grupo, porque tenemos un grupo de personas increíble, y genial. Está jugando todo, dando un nivel muy alto y así lo refleja la clasificación.

¿Hablan mucho del Dépor?

Siempre sale en las conversaciones. Yo soy muy del Dépor, Iano también tiene muchísima familia del Dépor y vemos los partidos y los comentamos.

¿Qué tal es jugar en Espiñedo?

Muy bien. Viniendo del Dépor, que tiene tanto peso la afición, en Espiñedo pasa algo parecido porque tiene poca capacidad, pero se suele llenar y la gente nos anima con todo. El Arenteiro tiene una villa por detrás y se nota mucho la afición.

Salió cedido porque no iba a tener opciones. Y viendo cómo están Mella y Yeremay...

Hay competencia, como en todos lados, y me alegro mucho que sean ellos porque son dos chavales de la cantera que están despuntando y haciendo una temporada espectacular.

¿Le sorprende lo bien que se han adaptado a la Segunda?

No, porque siempre se ha visto en todas las categorías que estaban un pasito por delante.

Son los más desequilibrantes del equipo herculino.

Desde luego. Están demostrando ser importantes, que tienen el nivel y la capacidad para estar ahí. Tanto para mí como para todos los aficionados del Dépor es una alegría extra ver que los chavales de la cantera lo están haciendo tan bien.

¿Qué le gusta más de ambos?

De Mella, su velocidad y lo rápido que conduce el balón, y de Yeremay, la magia y el regate.

Yeremay es el máximo regateador de Segunda, lleva tres goles y dos asistencias y acaba de jugar dos partidos con la sub-21. Está de moda.

Desde luego. Para mí, que veo bastante la Liga, es el mejor jugador de Segunda en su puesto con diferencia.

¿Hasta dónde pueden llegar?

Nunca se sabe. Por suerte tienen la cabeza bien amueblada y siguen trabajando.

Dani Barcia también se ha asentado en el once.

Está haciendo un gran trabajo. Llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad y ahora que se la han dado, está demostrando que tiene el nivel y la capacidad. Me alegro porque se esfuerza y trabaja como el que más. Ha dado un nivel altísimo y tiene muy buena pinta.

Rubén López está en el Barça Atlètic, Martín Ochoa en el Lugo, Mario Nájera regresó a la UD Logroñés... Hay mucha calidad en la cantera.

La verdad es que sí. Nos hemos juntado unas buenas generaciones, donde siempre hemos tenido grandes equipos tanto el Juvenil, como el Fabril, que conseguimos el ascenso a Segunda RFEF, y al final hemos ido aumentando el nivel y todos o la gran mayoría con el objetivo de poder ayudar al primer equipo en un futuro.

Pese a estar centrado en el Arenteiro, no pierde de vista la actualidad de la escuadra deportivista.

¿Sigue mucho los partidos del Dépor?

Sí, sí. Cuando los partidos no coinciden con los nuestros, los veo todos. Veo a los canteranos muy bien. Todo el equipo ahora está empezando a ser un bloque defensivo que le cuesta a los rivales meterle goles y ofensivamente también genera muchas ocasiones. Me alegro mucho.

Como dice, genera ocasiones, pero le cuesta marcar.

Imanol está haciendo bien las cosas. Ahora, lleva dos porterías a cero consecutivas y con las ocasiones que han tenido en estos dos últimos partidos está claro que tarde o temprano empezarán a entrar. Ya se vio contra el Albacete la capacidad goleadora que tienen y creo que es tocar una pequeña tecla y van a empezar a ganar partidos sin parar.



¿Qué es lo que más le convence del equipo blanquiazul?

La identidad que tiene, que juegan como el año pasado, estando en una categoría superior. Con un poco de tiempo, y a medida que vayan adaptándose, van a empezar a ganar.

La pasada temporada trabajó mucho en dinámica del primer equipo. ¿Qué compañero le sorprendió más?

Yeremay, por la calidad que tiene, el desborde y al hacer cosas entrenando espectaculares, como quien dice.