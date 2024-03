Un Depor invicto pero sin un ‘plan B’

“Le doy vueltas a las cosas todos los días para encontrar las mejores soluciones en el juego para los jugadores”, así se expresaba este sábado Imanol Idiakez en la sala de prensa tras el empate ante el Sabadell.



Segundas tablas seguidas, tras las logradas ante el Nàstic de Tarragona, para un Depor que sigue líder, pero obligado a darle una vuelta a la pizarra y al juego, en busca de soluciones y alternativas en los partidos.



Un rival que, al igual que el Nàstic, logró torpedear durante muchos minutos el juego del Deportivo, al que se le vio muy incómodo y al que no le duraba el balón. El técnico vasco, que regresará al banquillo, tras cumplir los dos duelos de sanción, tiene tiempo para buscar un ‘plan B’ y opciones para contrarrestar el ‘scouting’ de unos adversarios que el sábado le ganaron en la pizarra.

Presión alta



El Depor es un equipo al que le gusta iniciar jugada desde atrás, no abusa del pelotazo y en ocasiones se ayuda de José Ángel, incrustado entre los centrales, para dar salida al esférico.



Ante los de Óscar Cano este sábado el Depor tenía problemas no sólo para salir de campo propio, donde el Sabadell llegaba a acumular hasta cinco jugadores, sino que además sufría para poner balones interiores, donde el rival generaba superioridades.



Mella, muy vigilado



“Sabemos del momento por el que pase Mella. Más que el duelo con Toni (Herrero) había que impedir con Moyano que hubiese línea clara de pase y ha salido, pero aún así ellos las han tenido”, comentaba Cano sobre la férrea vigilancia ejercida sobre el atacante de Teo.



El internacional sub-19 apenas recibía el esférico ya tenía a un adversario pegado a él que no le permitía girarse ni aprovechar su explosividad a campo abierto. “No ha tenido un día brillante David hoy (por el sábado), no está seguramente al cien por cien, son cosas que pasan. Los rendimientos individuales pueden tener que ver con los colectivos”, razonaba el míster vasco en sala de prensa tras el choque.



Tampoco ayudó al canterano la semana que pasó a menor ritmo debido a un esguince de tobillo. Mella, que se irá junto a Kevin Sánchez con la sub-19 abre ahora la duda de quién sera su sustituto.

Un puesto a cubrir



Con la llamada de José Lana a Mella Idiakez tiene ahora que decidir a quién ubica en la banda derecha. Presumiblemente será Davo, que el sábado no tuvo su mejor tarde en una demarcación que él mismo ha asegurado que no es su predilecta. El asturiano-gallego está más cómodo en punta, en una posición que ahora ostenta Iván Barbero.



No parece probable que Idiakez opte por Luis Quintero, que apenas ha tenido ocho minutos en dos partidos, desde su llegada en el mercado de invierno. Tampoco parece haber ya hueco para otro futbolista específico de banda como Berto Cayarga, que fue uno de los descartes del técnico herculino el pasado fin de semana.

Diferentes posiciones



“Cambiar lateral por lateral en casa perdiendo... Pensé que meter a Davo era mejor idea, sacar a Paris nos limitaba a un jugador más lateral”, así argumentana Idiakez el no alinear al ex de la Ponferradina, que no tiene presencia desde el 4 de febrero, cuando el Depor se impuso al Fuenlabrada



(4-1). Desde entonces es Ximo el titular en la banda diestra y lo ha sido Jaime cuando el Depor necesitaba más altura. El sábado, además, ante el cambio de Balenziaga al descanso fue Pablo Martínez el que ocupó ese carril zurdo, por delante de Iano, que salió en el 85.



Unos ‘experimentos’ que no le salieron mal al Depor pero que evidencian que, pese a tener posiciones dobladas, Idiakez hay jugadores que no acaba de ver y prefiere aprovechar la polivalencia de hombres no específicos.

Alternativas al dibujo



El Depor, al que no le importa no tener el balón si es capaz de robar y correr buscando los espacios, vio como el equipo se empequeñecía debido a tener sus líneas muy pegadas.



Con Barbero demasiado hundido, al no fijar al principio a los centrales, lo que habría estirado al equipo, el Depor no podía apenas dar pases largos, sobaba el balón y sin cambios de orientación el Sabadell no tenía problemas en defender y tapar los espacios.



Un problema que abre la puerta a modificaciones en el esquema, pudiendo optar por renunciar antes a un pivote, lo que a la postre hizo con la entrada de Rama. Lo que está claro es que el Depor necesita urdir un 'plan B'.