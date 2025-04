El Dépor ya conoce el horario para su visita a El Molinón

El Deportivo ya conoce el horario para el partido correspondiente a la jornada 39 de Segunda División. Los de Óscar Gilsanz disputarán el duelo ante el Sporting de Gijón el próximo 10 de mayo a las 16.15 horas en El Molinón. Tras cinco semanas consecutivas con partidos el domingo, el equipo blanquiazul volverá a jugar un sábado en un encuentro en el que se espera un gran ambiente en la grada.

Después del desplazamiento masivo a Oviedo, para el cual la afición deportivista solicitó más de 10.000 entradas y acudieron entorno a 3.000 a la ciudad ovetense, se augura que la película se repita el próximo mes de mayo para ir a Gijón a animar a los blanquiazules y aprovechar el viaje para disfrutar de la ciudad y de la gastronomía asturiana. Además, debido a la situación del equipo coruñés las últimas temporadas, hace casi seis años que el Deportivo no juega en el estadio del conjunto rojiblanco por lo que es un partido que se espera con muchas ganas por parte de ambas aficiones. La última vez fue el 15 de septiembre de 2019 en un duelo en el que los locales se adelantaron en el minuto 5 mediante Uros Djurdjevic y Aketxe consiguió salvar un punto para los deportivistas desde el punto de penalti en el 95.

Situación tranquila en la tabla

Aunque todavía quedan dos jornadas antes del encuentro, este domingo a las 16.15 horas ante el Racing de Santander en El Sardinero y en Riazor contra el Albacete el 4 de mayo a las 21.00 horas, se espera que ambos equipos lleguen en una situación tranquila en la clasificación tras la reciente reacción del equipo asturiano desde la llegada de Asier Garitano y la situación de los deportivistas en la tabla después de haber alcanzado este domingo los 50 puntos.

Los de Gilsanz no consiguieron pasar del empate ante el Tenerife y tampoco realizar ni un solo disparo a puerta en 90 minutos, cosechando un punto que sabe a poco para aquellos que todavía soñaban con poder alcanzar el playoff. Un duelo soporífero en el que ambos equipos igualaron a limitaciones y en el que la actuación de De la Fuente Ramos dejó con un gran enfado en el conjunto canario. El equipo dirigido por Álvaro Cervera reclamó dos penaltis, uno incluso revisado desde el videoarbitraje, pero que el colegiado, para la sorpresa de un Riazor que terminó aplaudiendo la decisión, consideró que no era y mantuvo la tarjeta amarilla a Luismi Cruz. "El primer penalti es todavía más claro que el segundo, hay empujón del portero y no se queda la pelota", declaró el técnico del conjunto chicharrero en rueda de prensa al finalizar el partido. Por su parte, el Gilsanz prefirió ser crítico con sus jugadores y no hablar de la actuación del colegiado: "No entro a hablar de los árbitros porque todos tenemos para quejarnos".

La mejoría del Sporting desde la llegada de Asier Garitano

Desde el inicio del 2025 el Sporting solamente había conseguido ganarle al Burgos CF y acumulaba un total de ocho empates y cuatro derrotas hasta que tomaron la decisión de destituir a Rubén Albés. El elegido por la directiva para tratar de darle la vuelta a la situación fue Asier Garitano, y desde su llegada al banquillo hace apenas dos semanas han ganado los dos duelos que han disputado, el primero en casa del Eldense y el segundo el pasado viernes ante el Mirandés.

Antes de recibir en su casa al Deportivo al Sporting le quedan dos desplazamientos consecutivos. Primero viajarán a Cádiz este viernes para medirse al equipo dirigido por el exdeportivista Gaizka Garitano a las 20.30 horas en el Nuevo Mirandilla, y el lunes 5 de mayo visitarán Castalia a la misma hora para disputar el duelo correspondiente a la jornada 38 ante el Castellón.