Cervera: "El primer penalti es todavía más claro que el segundo, hay empujón del portero y no se queda la pelota"

Álvaro Cervera volvió a hablar del arbitraje en el Deportivo-Tenerife lamentando los dos penaltis que a su juicio debería haber señalado De la Fuente Ramos. El técnico del conjunto chicharrero reconoce que les está faltando acierto en los metros finales y probablemente sea eso lo que los termine llevando al descenso.

Arbitraje: Creo que en global hemos estado bien, hemos hecho un gran partido y han salido las cosas que queríamos que pasaran. Hemos podido ganarlo, quizá no por ocasiones, pero sí por situaciones. En el tema de los árbitros, perdonad, hablo todos los días, pero ahí están. No solo nosotros, en cualquier partido hay un lío bastante gordo. No sabes el criterio, no sabes por qué se va al VAR, por qué lo llaman o no lo llaman, cuándo o no cambian la decisión. Quizá esto alimenta de lo que hablar y lo que escribir, pero a los profesionales nos trastoca. Vemos cosas que se pitan en contra y no se pitan a favor, estoy cansado. No merece que hablemos de ellos, hay que hablar de las cosas buenas del fútbol y ellos no lo son.



Penaltis: En el primero, que para mí es más claro, porque hay un empujón y el portero no se queda con la pelota. Si se quedara con el balón… y en el segundo, a criterio de él no hay contacto suficiente. Es lo de siempre. Dónde paran la imagen, dónde no… a mí el cuarto árbitro, que se ha portado educadamente, me dice que no hay contacto suficiente. Estamos hablando demasiado de ellos y no deberíamos. Hay que hablar de lo bonito que está la Liga y dejar lo demás aparte, porque se llevan el monopolio de lo que sucede.



De la Fuente Ramos: Sabemos que estamos en una situación muy límite y no podemos pararnos en estas situaciones. El equipo ha reaccionado bien, ahora está dolido. Hemos sacado un buen resultado, pero el vestuario está fastidiado porque sabe que el futuro es un poco más negro que ayer. Los rivales no han ganado y era una buena oportunidad.

Qué faltó: Nos faltó acierto. Tenemos virtudes, sobre todo una entrega total de los jugadores. Hemos defendido hacia adelante, casi hombre a hombre a jugadores peligrosísimos y lo hemos hecho bien. Arriba nos ha faltado el toque final, que realmente es lo que nos lleva faltando toda la liga. Somos un equipo completo, pero nos cuesta decidir. En el fútbol de hoy cuando tienes ocasiones, hay que ganar, quizá nos falta el área contraria.



Opciones: Estamos demostrando que podemos ganar partidos. Pero queda poco tiempo. Tendrían que fallar mucho los rivales, pero es complicado. De estos dos partidos, que nos vayamos con dos puntos después de jugar contra el Burgos y Dépor… nunca pensamos en eso viendo los partidos. Pero algo haremos mal. Porque en el fútbol lo más importante quizá sea lo que a nosotros nos falta.