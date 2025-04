Gilsanz: "No entro a hablar de los árbitros porque todos tenemos para quejarnos"

Fue crítico Óscar Gilsanz con sus futbolistas después del empate entre Deportivo y Tenerife. El técnico blanquiazul reconoce que al equipo le faltó frescura y que en ningún momento tuvo continuidad para imponerse al conjunto visitante:

Partido raro: “Si, estábamos analizando dentro el partido y creo que más allá de las circunstancias a nivel táctico, que tardamos en interpretar la presión del rival y tener la tranquilidad para detectar que nos orientaban a los centrales y había que eliminar al delantero con superioridad numérica, hubo mucha imprecisión. Eso generaba dudas a los futbolistas y no hubo ni continuidad en los dominios del partido. Hubo mucha alternativa. Cometimos demasiados errores con la pelota que le daban opción al Tenerife de contraatacarnos. En la segunda parte hubo demasiado descontrol. A partir de ahí el equipo no estuvo bien, hoy no hemos estado a buen nivel en ese aspecto y tratamos de con más corazón que cabeza acercarnos a la portería, tener más dominio de pelota con los cambios, pero no fuimos capaces. Hubo un arreón al final, pero no fuimos capaces de sumar los tres puntos que queríamos. Estuvimos un poco espesos en general”.

Montaña rusa: Creo que ese descontrol, provocado por el ida y vuelta, por encadenar esos desaciertos en la situación con balón, cuando en la segunda parte después de los cambios teníamos muchos jugadores de carácter ofensivo en el campo. Nos hacía querer atacar rápido y nos precipitábamos. No era la intención ese descontrol. Queríamos acercar a Soriano a la creación de juego y poner un jugador dinámico por delante también para presionar, que estábamos perdiendo fuelle. Pero eso generó más precipitación, sobre todo por dentro. Ahí el Tenerife emparejaba, necesitábamos saltárnoslo, pero estuvimos muy desacertados. De ahí ese ida y vuelta. Decidimos cambiar un punta para jugar más sobre Barber y que los demás se pusieran de cara y ahí recuperamos algo de control, pero la lesión de Villares nos hace agotar los cambios y faltó un poco de equilibrio. El arreón con la gente que entró desde fuera nos pudo dar el premio”.



Bajón físico: “A estas alturas de la temporada, todos los equipos y todos los jugadores llevan en sus piernas muchos kilómetros. A lo largo de la temporada siempre se va acusando cansancio general. Tenemos un equipo joven, mucha gente debutando en la categoría y adaptándose a su ritmo… más allá de eso, el momento que uno siente en el campo va más relacionado con el acierto o desacierto que con la sensación de cansancio físico, sobre todo cuando en la primera parte también estuvimos desacertados. Va más relacionado con la sensación que tenemos con el juego. No hay mucha diferencia con el día del Cádiz y en los últimos minutos tuvimos el momento bueno que hicimos el gol y cuando haces gol todo parece que va un poco mejor. Pero va más a las sensaciones, siempre teniendo en cuenta que van 36 jornadas y evidentemente todos los jugadores de todos los equipos tienen esa acumulación en el cuerpo. Pero fue más una sensación de juego que de aspecto púramente físico.



Objetivos. Son 50 puntos, pero no estoy pensando ni si llegan o no este año. Tengo en la cabeza el partido, valorar lo que se hizo mal y lo que se hizo bien. Quedan 18 en juego, muchas cosas en juego, está todo muy igualado, partidos que se deciden por detalles y tenemos que seguir trabajando en eso. Construir un equipo fuerte, un equipo estable. Llevamos una buena racha de resultados en cuanto a ir sumando cada semana, que es difícil. Estamos dándole estabilidad al aspecto de encajar poco. En la segunda vuelta somos de los menos goleados y a partir de ahí crecer con la estabilidad para que nuestros jugadores de ataque, que son capaces de desequilibrar, estén más liberados.



Villares: “Tenía una molestia en la rodilla y al principio intentó aguantar, pero en el tramo final avisó que tenía que salir. Intentamos ahí fortalecer con dos cambios para sustituir la ausencia de un 6 natural que no había en el campo en ese momento”.



Hugo Rama y Genreau: “Si en el minuto 60 hubiera sabido que iban a hacerlo así, los haría. Seguramente si hubiéramos encajado un gol en un córner u otra situación, hablaríamos de lo contrario. Siempre se habla en función del o que pasa, pero había jugadores con molestias, no sabíamos que todos iban a aguantar hasta el final”.



Penaltis: “No acostumbro a hablar de los árbitros, intento a apelar a los criterios del VAR y no tanto de decisiones. Supongo que estamos acostumbrados a quejarnos siempre cuando nos perjudican y no cuando nos benefician… no entraré en el error de hablar de los árbitros porque todos tenemos para quejarnos. Llevamos un año bastante complicado con el VAR. Siempre apelo a aclarar los criterios más que hablar de situaciones determinadas. Porque si hablamos cuando nos perjudican, cuando nos benefician hablará el otro entrenador. No entro. Lo de Helton no lo ví y en el de Luismi, desde mi punto de vista no había nada”.