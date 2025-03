Y al final, el domingo, Mella descansó

Este domingo en Riazor se produjo un hecho insólito en el Deportivo y fue ver a David Mella en el banquillo al inicio del partido ante el Cartagena. El futbolista de Espasande no entró en la lista de los once elegidos por primera vez en esta campaña. Solo ante el Zaragoza no había jugado, al ser expulsado contra el Cádiz por roja directa. Hay que retrotraerse hasta hace más de un año, al 4 de enero de 2024, para no ver al canterano en el once inicial en Riazor, sin contar el partido ante el Real Unión (3-1), el 25 de mayo, consumado ya el ascenso a Segunda.



Volviendo a esa suplencia, Mella salió desde el banquillo y dispuso de 15 minutos en las tablas ante la Real Sociedad B (1-1). Desde ese choque fue titular en todos los partidos y lo jugó todo, salvo el duelo contra el Rayo Majadahonda, de finales del mes de marzo. Se perdió ese choque al estar concentrado con España sub-19, jugando la Ronda Élite. Su suplencia el domingo obedeció a la prudencia. “Tuvo una semana después de Castellón con molestias y creíamos que era excesivo que tuviera muchos minutos. Diego (Gómez) hizo un gran partido. A estas alturas de temporada hay que cuidar a algunos jugadores”, comentó Gilsanz en sala de prensa sobre el porqué de que Mella no fuese titular. Efectivamente, durante la semana rebajó el nivel de trabajo con respecto al resto de sus compañeros e hizo control de cargas. Además, había padecido un pequeño resfriado semanas anteriores.



No obstante, no le hizo falta disponer de muchos minutos para volver a ser decisivo. Entró por Diego Gómez en el minuto 59 y comenzó ejerciendo por la derecha. Su ingreso en el campo coincidió con una mejora en el juego interior del equipo, donde Mella está encontrando poco a poco su sitio, siendo capaz de asociarse con sus compañeros.



Además, fue el asistente en el gol de Barbero. “En el fútbol de hoy los extremos tienen que desenvolverse por fuera y por dentro. Hay ciertos modelos que se van poniendo de moda. Ahora está ese 5-2-3 o el 3-2-5, en el que los extremos pueden abrir el campo o estar más dentro, dejando espacio para los laterales. Creo que Mella está teniendo una evolución muy buena. Cuando está por dentro no solo para participar, también para atraer posicionamiento del rival y poder después tirar desmarques de ruptura”, dijo Gilsanz en una reciente entrevista a este diario.



Precisamente, de esas asociaciones por dentro nació la jugada del tanto del empate de Diego Villares. Este combinó con Mario Soriano, que vio su desmarque de ruptura, para hacer el 1-1. Con Mella en el verde el Deportivo empezó a pisar más campo rival, sumando a los pases interiores las habituales galopadas del blanquiazul por la banda. Pero no contento con llevar peligro por las alas, sirvió en bandeja el gol a Barbero. En el 86 recibió de tacón un pase de Yeremay, una ‘delicatessen’ a la que respondió con un envío en largo para el ariete de Roquetas de Mar, que logró irse por velocidad de Musto y batió a un Fuidias que llegó a tocar el balón.

A todo eso hay que sumar varios centros con peligro, aunque ninguno de ellos encontró rematador. El primero, en el 73 a Eddahchouri, pero al que le quitaron el balón de la cabeza. El segundo, ya ejerciendo por la izquierda, a Cristian Herrera en el 91. Al pase, demasiado fuerte, no llegó el de Las Palmas. Mella no necesitó ni media hora para cambiarle la cara al equipo blanquiazul y volver a poner de manifiesto la alta dependencia de este Deportivo de la inspiración de sus juveniles perlas.



“Por el hecho de que sean jugadores jóvenes hay que darles confianza y dejar que se equivoquen. Y no es porque piense que se van a equivocar mucho, pero tienen que ir superando su rendimiento cada vez más. Y hay momentos en los que nos olvidamos que en el caso concreto de David, no tuvo ningún descanso en verano (en relación a su participación en el Europeo sub-19). Está haciendo un esfuerzo tremendo para mantenerse en un nivel óptimo igual que otros jugadores jóvenes que tenemos”, dijo Gilsanz en una entrevista concedida a este periódico.



Y es que el pasado verano de Mella estuvo marcado por su participación y posterior victoria de España en el Europeo sub-19. Una competición que se disputó del 15 al 28 de julio en Irlanda del Norte. El Deportivo había iniciado la pretemporada el 10 de julio, tras dos días de pruebas médicas y Mella se unió al equipo el 6 de agosto, once días antes del debut del Deportivo en Segunda, el 17 de agosto ante el Oviedo. Desde que comenzó la campaña la presencia de Mella en el equipo ha sido continua. Ha jugado 30 partidos (solo se perdió el de Zaragoza, por sanción) y ha sido titular en 28 (fue suplente ante Cartagena y Eibar, este último el pasado 2 de febrero). Lleva seis goles, con los que ha igualado los que marcó la temporada pasada y cinco asistencias. Con 2383 minutos ya supera los del curso anterior y ese número, visto su rendimiento, no va a dejar de crecer en las próximas citas.



El caso de Mella es bastante excepcional en Segunda, donde los jugadores más bisoños no suelen tener tanto protagonismo. Mirando los sub-20 que más minutos tienen solo le supera Carlos Álvarez, del Levante, que ha cumplido ya 20 años y lleva 2751. Por detrás de Mella el defensa Aleksa Puric, del Racing de Ferrol, próximo rival de los blanquiazules, con 2307 y el extremo zurdo del Zaragoza, Adrián Liso (2105).

El resto de jugadores que integran este top-10 están por debajo de los 2000 minutos. Entre ellos un compañero de Mella, Rafa Obrador, de baja en la actualidad por un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda.



El cuerpo técnico blanquiazul aspira a lograr el equilibrio y cuidar a un futbolista que está soportando, pese a su juventud (aún cumplirá los 20 en mayo de este año) una alta carga de minutos en sus piernas y un elevado peso sobre sus hombros. Por eso, este domingo, después de muchas semanas, Mella, al final, descansó.