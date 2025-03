Rompecabezas lateral para Óscar Gilsanz

► Sin Pablo García, con Mardones y Samu Los problemas físicos en el lateral no son exclusivos del primer equipo. De hecho, Ximo, Escudero y Obrador comparten ahora mismo enfermería con uno de esos canteranos que asomaban la cabeza ante una oportunidad de este calibre. El juvenil Pablo García, que hizo la pretemporada a las órdenes de Idiakez, ha tenido una temporada complicada con las lesiones y actualmente está en el dique seco con pocas probabilidades de volver a jugar en lo que queda de curso. Con Quique Teijo cedido en el Ourense CF, las opciones actuales son dos futbolistas que actúan o han actuado como laterales, pero que no lo han sido siempre. Mardones y Samu, ambos en el banquillo ante el Cartagena, son extremo y central de origen, respectivamente.



En la izquierda no es que esté contando con muchas más alternativas Manuel Pablo. Iker Vidal, que el pasado verano llegó desde el Alcorcón, se ha consolidado en el carril zurdo. Cuando no ha estado disponible, su lugar lo ha ocupado Marotías, otro central que ha tenido que hacer horas extra fuera de posición en las últimas temporadas ante la falta de efectivos en la posición.