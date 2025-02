La complicada redención de los olvidados en el Dépor

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo, analizó el pasado lunes los movimientos del mercado invernal y la amplitud de la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. El aragonés explicó que no se forzó la salida de jugadores con pocos minutos, aunque se les dejó claro su rol dentro del equipo: “Queríamos ser claros con los jugadores, con el rol de cada uno. A nivel económico no era necesario forzar salidas, ha sido decisión particular de cada jugador”, apuntó Soriano sobre esos jugadores olvidados, todos ellos con menos de 600 minutos disputados en Liga, que tratarán de revertir su situación, a pesar de que la presencia en el campo todavía se ha puesto más cara tras el mercado de invierno.

Hugo Rama

El mediapunta de Oroso apenas ha sumado 70 minutos en Liga. Con contrato hasta junio de 2025, su papel ha sido residual y ha pasado desapercibido en las alineaciones. Con Lucas Pérez y Mario Soriano por delante en el escalafón de mediapuntas, tampoco encontró hueco en el doble pivote tras las probaturas de pretemporada. La salida de Lucas, lejos de abrirle oportunidades, no se ha materializado en un mayor protagonismo del ex del Lugo. La reciente llegada de Denis Genreau, quien ha reforzado el centro del campo, ha sumado más competencia para Hugo Rama, ya que, con ese movimiento, Mario Soriano se ha consolidado como titular y pieza clave del equipo en la mediapunta. Por lo tanto, el gallego se encuentra en una situación muy comprometida. Si no hay un giro inesperado en la rotación, su papel seguirá siendo residual.

Charlie Patiño

El centrocampista inglés llegó del Arsenal como un fichaje de gran proyección, pero su adaptación al fútbol español, y al idioma, ha sido más complicada de lo esperado. Solo ha jugado 64 minutos en Liga y, cuando ha tenido la oportunidad de entrar al campo, no ha logrado demostrar su calidad ni dejar destellos del talento que se le presupone. En el mercado de invierno se valoró seriamente la opción de una cesión para que sumara minutos y confianza en otro equipo, pero finalmente se decidió que continuara en A Coruña. Soriano fue claro al respecto: “No se contempla que baje a competir con el Fabril, es un jugador que necesita una aclimatación un poquito más larga”. Esto significa que el club sigue apostando por él, aunque de momento su papel en el equipo es meramente testimonial. Además, es otro al que la llegada de Genreau le pone las cosas más difíciles.

Jaime Sánchez

El caso del central es diferente al del resto de jugadores con un papel testimonial. Jaime ha disputado solo 94 minutos en Liga, una cifra que deja claro su rol en el equipo. Es el cuarto central de la plantilla y su función está bien definida: un comodín para emergencias, en caso de lesiones o sanciones, tanto en el eje de la zaga como en el lateral derecho o el doble pivote. De hecho, esa polivalencia le ha permitido ser una pieza útil en determinados contextos de partidos, pero de momento no ha contado con la confianza del cuerpo técnico para convertirse en titular. A menos que haya imprevistos en la defensa, su protagonismo seguirá siendo reducido.

Germán Parreño

El guardameta suplente vive una situación complicada. A pesar de superar las molestias que le hicieron trabajar al margen en varios entrenamientos de este semana, tendrá muy difícil entrar de nuevo en el once, ya que Helton Leite está en un gran estado forma y se ha consolidado como titular indiscutible. Germán solo disputó los dos primeros partidos de Liga antes de que Idiakez apostara por el brasileño en la tercera jornada. Salvo que Helton tenga un bajón de rendimiento o sufra una lesión, Parreño tendrá complicado darle la vuelta a la tortilla en una posición poco dada a los cambios sin errores graves.

Juan Gauto

El extremo argentino, cedido por el Basilea, tuvo un inicio difícil en el Deportivo. Solo ha jugado 202 minutos en Liga y su rendimiento no ha sido el esperado. Se le fichó con la idea de que fuera un recambio de garantías para Yeremay y Mella, pero hasta ahora ha estado lejos de marcar diferencias. Sin embargo, en las últimas semanas ha mostrado una mejoría y ha escalado posiciones en la rotación. De hecho, fue titular en Eibar, donde cumplió en defensa pero sin lograr ser decisivo en ataque. Aún tiene margen para cambiar su rol dentro del equipo.



Cristian Herrera

Desde su llegada como agente libre, su protagonismo ha ido en declive. Ha sumado 357 minutos en Liga, en los que ha anotado dos goles, aunque estos llegaron en partidos ya sentenciados, sin impacto real en el marcador. En la primera parte de la temporada gozó de cierto protagonismo como extremo en la banda derecha, pero con la llegada de Diego Gómez, la competencia se ha endurecido y ha quedado relegado aún más. Su polivalencia, que le permite jugar como extremo, segundo punta o delantero móvil, es su mejor baza para intentar arañar minutos. Sin embargo, con la configuración actual de la plantilla, su situación se torna complicada y necesitará demostrar un nivel superior en cada oportunidad para recuperar protagonismo.

Cristian Herrera se lamenta de una ocasión errada en Córdoba | Foto: Fernando Fernández

Álex Petxarroman

Su problema tiene nombre y apellido: Ximo Navarro. Petxarroman ha jugado 523 minutos en Liga, pero el nivelazo de Ximo como lateral derecho titular ha limitado sus opciones. Además, la llegada de Tosic supone una nueva dificultad, ya que reduce aún más las posibilidades de que Ximo pueda jugar en la banda izquierda, donde tuvo que actuar en Tenerife, y así tener vía libre en el flanco diestro. A esto se suman los errores cometidos en la primera parte de la temporada, que han pesado en su contra y han hecho que pierda la confianza del cuerpo técnico. Deberá esperar alguna baja o rotación para cambiar su situación en el Dépor.

Moha Bouldini

El delantero marroquí llegó como una apuesta del club para reforzar el ataque, pero su rendimiento no ha estado a la altura de las expectativas. Ha jugado 532 minutos en Liga, repartidos en 14 partidos, y solo ha marcado un gol, un registro pobre para un delantero centro. Barbero ha sido la referencia en el ataque y, con la llegada de Zakaria Eddahchouri, la competencia ha aumentado todavía más. De hecho, el neerlandés ya jugó por delante de Bouldini en Ipurua, lo que refuerza la percepción de que su rol en la rotación seguirá menguando. Pese a sus condiciones físicas y a ser un perfil que a priori encaja en lo que demanda el ataque blanquiazul, no ha sabido explotar sus características.



¿Hay opciones de cambio para estos jugadores? Soriano dejó claro que “va a haber momentos en los que, con todos bien, se queden uno o dos jugadores fuera de la convocatoria”. Con una plantilla tan amplia, el margen para algunos jugadores es muy reducido. Además, está por ver cómo se acoplan los nuevos fichajes. El espacio se estrecha para los olvidados del Deportivo ante la oportunidad de cambiar su destino en el campo.