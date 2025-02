Genreau: "Me siento más cómodo en el doble pivote"

El centrocampista australiano Denis Genreau, uno de los últimos refuerzos del Deportivo en el mercado invernal, fue presentado de forma oficial en Abegondo y posteriormente ofreció su primera rueda de prensa para hacer un balance de sus primeras impresiones como jugador blanquiazul, además de valorar aspectos como su apuesta por la llegada al Dépor, sus ganas de debutar, sus características como futbolista o su posible encaje en el sistema de Óscar Gilsanz.



Nacimiento en Francia y formación en Australia: "Mis padres son franceses y fueron a Australia a pasar la luna de miel. Les encantó el país y querían vivir allí. Nací en Francia, pero a los dos años mis padres se mudaron a Australia. Me crié en Australia y volví a Europa cuando tenía 19 años".



Apuesta por el Dépor y por llegar al fútbol español: "Me quedaban seis meses de contrato en el Toulouse y tenía opción de extender el contrato o buscar una nueva aventura. Y creía que era el momento para buscar un nuevo reto en mi carrera. Cuando me enteré de que había interés por parte del Deportivo, creí que era el momento adecuado para un nuevo reto y venir a este gran club. Y hablando del fútbol español, es un tipo de fútbol que siempre quise probar y estoy muy emocionado por jugar en este fútbol".



Conocimiento de la Segunda División: "Hay muchos futbolistas de España con los que he jugado anteriormente. Les preguntaba mucho sobre la liga española. Por lo que he escuchado es un fútbol que es muy bonito, pero también es muy difícil esta Segunda División".



Adaptación al club: "Ha sido muy rápida la transición, pero todos en el club han sido muy buenos dándome la bienvenida. Los jugadores, el cuerpo técnico y los empleados me están ayudando a adaptarme rápidamente. Además, ser parte del grupo en el partido en Eibar me dio tiempo para ver cómo funcionan las cosas en el equipo".



Conversación con Gilsanz: "Solo han sido unos pocos entrenamientos y nos estamos conociendo, pero él sabe qué puede esperar de mí, lo que puede pedir y lo que puedo dar al equipo".



Estado físico: "Desde Año Nuevo ya jugamos contra el Lyon y en Copa, así que estoy preparado para jugar. Estoy listo para jugar 90 minutos, estoy en forma y listo para ayudar al equipo".



Descripción como futbolista: "Soy un jugador técnico, box to box, soy dinámico, y puede intervenir en la creación del juego desde atrás hacia adelante. Incluso dar ese pase final y esa asistencia, además de sacar el balón parado".



Balón parado: "En el último club era el que sacaba a balón parado, me siento preparado para asumir esa responsabilidad".



Ayuda de Pablo Martínez en la adaptación: "Desde aquí le doy muchas gracias a Pablo Martínez. Desde el primer día me habló y me enseñó cómo funciona el club. Pero no solo él, estoy sorprendido porque todo el mundo es muy abierto y acogedor. Así que me siento muy bienvenido. Siento la energía positiva en cada entrenamiento".



Posición en la que te sientes más cómodo: "En los últimos cuatro años con el Toulouse hemos subido de Segunda y hemos ganado la Copa y he jugado en diferentes sistemas. El año pasado jugamos con cinco defensas y dos mediocentros. Después, en un 1-4-3-3 yo era uno de los interiores. Incluso llegué a jugar por las dos bandas en el Toulouse, aunque no es mi posición, pero donde me siento más cómodo es en el doble pivote siendo uno de esos dos mediocentros".



Ganas de jugar en Riazor: "Me contaron muchas cosas maravillosas sobre el estadio y el primer día Fenando (Soriano) me llevo a verlo de noche. De noche me pareció muy bonito. No me lo quiero ni imaginar cuando esté lleno durante un partido. Estoy muy emocionado por jugar en ese estadio y esperemos que pueda generar muchos recuerdos positivos para la afición".