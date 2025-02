Fernando Soriano: "Ahora somos más completos"

Fernando Soriano, director deportivo del Deportivo, efectuó este martes su análisis al mercado de enero recientemente finalizado para el club con cuatro incorporaciones (Diego Gómez, Zakaria Eddahchouri, Denis Genreau y Nemanja Tosic) y tres salidas (Eric Puerto, Lucas Pérez, y Davo).

Resumen: La plantilla se queda con 26 jugadores, 24 con ficha del primer equipo más Patiño y Obrador, se han hecho cuatro imcorporaciones y tres salidas. No es una salida pero la operación de Escudero que seguramente no podrá llegar hasta la temporada que viene. Las llegadas vienen a contarrestar un poco las salidas y complementar la idea de plantilla.

Prioridades: Las charlas que teníamos con el míster eran para reforzar la parcela 'box to box', un 8 que nos diese algo diferente a Villares. Tanto Hugo como Charlie no estaban entrando en las rotaciones. Denis es un jugador de no mucha estatura pero sí dinámico y de gran trato de balón. Nos va a dar lo que nos podía faltar. Buscábamos un delantero diferente, con movilidad fuera del área. La temporada pasada seguíamos a Zaka, su número de goles era llamativo. Es un fichaje de futuro. La llegada de Tosic a última hora vino por la decisión de operarse de Escudero a mitad del mes de enero. Decidimos reforzar esa parcela. Diego Gómez viene a reforzar la zona de ataque.

Momentos del mercado: Condicionado por la situación de Yeremay, nos podía cambiar los tiempos por el movimiento a nivel deportivo y económico. El club siempre se negó a negociar, solo escuchó muchas propuestas, algunas con importantes cantidades. Tanto el club como Yeremay tenían claro que este camino debía ser recorrido unidos.

Mercado de otros clubes: Se han movido casi setenta jugadores en Segunda División, el último día ha habido 22 movimientos, en los últimos cinco días casi el 60 por ciento; los que más se han movido han sido los equipos de la zona de abajo, Eldense y Cartagena han sido los que más.

Charlie Patiño con el filial: No se contempla que baje a competir con el Fabril, es un jugador que necesita una aclimatación un poquito más larga, creemos que tiene futuro, se pudo valorar la cesión pero estar cerca de los compañeros conviviendo le vendrá mejor, esperando a que le lleguen las oportunidades.

Yeremay: Nosotros fuimos muy claros con los clubes y las propuestas, nos remitíamos a la cláusula. Hubo un momento en que tuve miedo a que la pudieran pagar, estaban acercándose peligrosamente a cifras que era dar un paso más... Desde el 4 o 5 de enero conversamos con el jugador, con predisposición a seguir con el paso que ya había dado el año anterior. Está feliz aquí y se siente querido, rindiendo de forma muy continuada. Está a niveles muy altos. Resaltar el esfuerzo del club y el del jugador.

Compromiso con Yeremay para el futuro: El cambio puede ocurrir cuando el club que venga haga pensar al jugador que es el momento de salir, ahí el club tendrá que sentarse y valorar la idea, siempre que todos estemos contentos, pero lo fundamental es que el jugador quiera dar este paso, no ha querido darlo y nosotros sabemos la situación y no íbamos a forzar.

Nuevo contrato de Yeremay: Sigue siendo hasta 2030 pero con la cláusula nueva estamos cómodos todos, es una cantidad con la que todos estamos contentos. Desde el 3 o 4 de enero llegan las primeras ofertas por él pero los clubes empiezan a poner cantidadades cercanas a cláusula que te hacen dudar si van a pagarla. Su firma de renovación no tiene nada que ver con la salida de Lucas, ya estaba hablada.

Pocas salidas: Cuando llegó Gilsanz con el mercado abierto queríamos ser claros con los jugadores, con el rol de cada uno. La exigencia de todos es increíble en los entrenamientos. A nivel económico no era necesario forzar salidas, ha sido decisión particular de cada jugador. La plantilla se ha dado así, no hay lesiones por fortuna, solo la de Escudero. Va a haber momentos con todos bien que igual se queda uno o dos jugadores fuera de la convocatoria.

Salida de Lucas Pérez: La baja de Lucas Pérez es importante, el talento que tiene es irrecuperable, compensas con otras cosas al desempeñar esa función Mario Soriano, pierdes más colmillo en área y balón parado, con Mario tienes más movilidad, el míster tiene que ir acoplando esas variantes. Buscamos ese equilibrio. La salida de Lucas fue un golpe anímico, un golpe de liderazgo, fue una decisión valiente, sacrificando muchísimo a nivel profesional. Sabemos lo que Lucas quiere al club y esa decisión es para valorarla enormemente. Las causas fueron un poco una situación familiar, personal y bueno, todos lo conocemos, tiene un corazón enorme.

Despedida de Lucas: Cada uno se despide como quiere, por mi parte mi relación con él ha sido siempre buena, correcta, no he tenido ningún problema. La falta o no de afectividad no sé, es algo muy personal. En todo lo que le he podido ayudar lo he intentado pero al final somos personas. Lo que no le gustaba tendrá que hablarlo él. Cuando hablo con Lucas por primera vez y me comenta esta posibilidad me destaca el tema personal, como dije al principio.

Últimas salidas un tanto polémicas del club: Algunas de ellas son temas institucionales, que trascienden a mis funciones. La de Mackay es una decisión mía, decisión profesional y deportiva, el año pasado era un tema de fichas. La de Imanol es una decisión de un cambio drástico que no gusta a nadie. Las salidas de gente que ha sido del Deportivo tienen más arraigo. Que yo sepa no exista cláusula de confidencialidad para que los jugadores que salen del club puedan hablar.

Posible decepción por las críticas e insultos recibidos: No soy de usar redes sociales pero sí me informaron de que había alguna nota que sobrepasaba la línea pero estamos acostumbrados a estas cosas.

¿Es más fuerte ahora la plantilla?: El tiempo dirá, hemos compensado las carencias de antes, esas posibles lesiones que tuvimos, creo que somos más completos, tenemos más versatilidad. Hemos perdido balón parado con Lucas y Escudero.

Perfil de mercado extranjero: El año pasado al estar en Primera RFEF tenías dos categorías por encima para competir, sobre todo con Segunda; de Primera a Segunda hay una gran diferencia, hemos esperado por jugadores que nos gustaban mucho pero valoras mucho cosas de futuro que puede estar bien en el mercado extranjero y te lanzas.

Amplitud de plantilla quizá en perjuicio de la cantera: Esto sería un debate que podríamos tener, la idea podría ser tener una plantilla más corta, la participación de la cantera en el primer equipo ha sido importante. Tener una plantilla más corta te facilita subir a jugadores que estén ahí pero buscábamos una plantilla compensada.

Objetivo en la segunda vuelta: Ir dando pasos, somos el Deportivo, un club grande, tenemos que salir a ganar todos los partidos. Ahora viene el Almería, que va segundo, tenemos que salir a ganar, como contra todos. Vamos a ver el rendimiento que somos capaces de dar. El equipo merecería algún punto más pero el fútbol a veces te da y a veces te quita. Queremos terminar lo más arriba posible, ir día a día.

Opciones para fichar más jugadores, en concreto un central: No nos hubiera importado hacer una plantilla más corta, viendo al Fabril da gusto ver que hay gente que está apretando. No valoramos la contratación de un central. No hay lesiones y hay jugadores polivalentes que pueden actuar en esa posición.

Valoración del papel de Gilsanz y posible continuidad: Vamos día a día, veremos el futuro, estamos muy contentos porque está sacando un rendimiento importante a la plantilla, por supuesto con momentos mejores que otros. El equipo está refrendando con puntos su trabajo.

¿Es una plantilla más cara que la de la primera vuelta?: Parecida, el límite es un poco particular, el plan estratégico del club lo tiene muy claro, la reforma con todo lo que se va a hacer y edificar. No todos los recursos tienen que ir a jugadores sino a otra forma de mejorar, de centralizar mucho Abegondo.

Renovación de Barcia: Va bien, muy bien. Hemos conversado y se retrasó por la lesión pero la cosa va bien. En ese sentido las cosas llevan su tiempo pero intentamos llegar a buen término.

Hugo Rama: Acaba contrato en junio.

Límite salarial: No lo hemos gastado todo, lo que no consumes en una temporada se acumula pero la situación va cambiando porque si hay renovaciones las cifras empiezan a bajar, computan también el fútbol femenino, los movimientos de cantera...

Valoración del mercado de verano: Al final sabíamos que este año subías de Primera RFEF, con jugadores debutantes en la categoría, cuesta un poco. Siempre valoramos el tema grupal, es para estar contentos con el rendimiento y la actitud de todos los jugadores.

Regreso de Diego Gómez: Está claro que la exigencia que tiene en el Arenteiro no es la que tiene aquí, la competencia en el Dépor va a ser mayor. Hacemos un seguimiento semanal de los cedidos. Apuestas por él porque lo estaba haciendo muy bien, fue una recuperación bastante sencilla y se lo estaba ganando. Ojalá juegue todos los partidos, dependerá de él y del entrenador.

Posible regreso de Rubén López y de Luis Chacón: Se valoraron en el momento que buscamos un pivote tuvimos en cuenta a Rubén, la recuperación no era tan sencilla, el filial no está en su mejor momento y el jugador juega todo y tiene que actuar incluso de lateral izquierdo. La opción de Luis es igual, más complicado su regreso.

Satisfacción personal de cara al futuro en el club: Voy muy día a día, los contratos sirven de poco en nuestras posiciones. Hasta que me lo permitan defenderé al Deportivo, es una posición muy complicada, que nadie dude de mi compromiso y lealtad. Vivimos muy en el día a día, no podemos pensar en más.