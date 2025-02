Eddahchouri adelanta a Bouldini como segundo punta

“La adaptación cuando no hay semanas sin competición se debe hacer aprovechando la propia competición, por lo que es posible que cada vez vayan teniendo más minutos (los nuevos) y acelerar así ese proceso de adaptación”, comentó esye viernes Óscar Gilsanz en sala de prensa.



Sin duda en el caso del delantero Zakaria Eddahchouri el ponerse el traje de faena ha sido inmediato. Con apenas dos entrenamientos ya entró en la lista de convocados contra el Eibar y tuvo minutos en Ipurua. Lo hizo saliendo desde el banquillo y siendo la alternativa a Iván Barbero. El delantero holandés adelantaba así a Mohamed Bouldini como segundo punta y recambio para el atacante de Roquetas de Mar.

Opciones



Entró en el 70 de la contienda y gozó de una oportunidad de marcar, pero recibió el balón y se trastabilló tras el control. Su disparo se marchó muy desviado de la portería del cuadro armero. No obstante, el tanto no habría subido al marcador. de haberse producido, ya que el ‘nueve’ estaba en fuera de juego. Con una semana de trabajo ya en sus piernas la cuestión es si, vistas sus prestaciones, volverá a ser el elegido para Gilsanz como el sustituto de Barbero, puesto que presumiblemente saldrá desde el banquillo.



“Es un chico que viene a ayudarnos, a complementar las condiciones de los jugadores de ataque que tenemos. Es un futbolista diferente, que nos va a aportar otras cosas, con un poco más con capacidad para asociarse para ir al espacio y para hacer gol”, decía recientemente Gilsanz sobre sus prestaciones.

“Cuando me miro a mí mismo y me comparo con otros jugadores, me siento un futbolista muy dinámico”, comentó Eddahchouri en su presentación como nuevo futbolista blanquiazul.



Un atacante muy diferente a lo que puede ofrecer con respecto a Bouldini, un futbolista que está más cómodo en el juego aéreo y atacando el balón en centros laterales que cuando tiene que conducir el esférico.



Lleva pocos minutos, poco más de 600 y su único tanto se remonta al pasado 19 de octubre, cuando logró salvar un empate ante el Eldense. Con la entrada en escena de Eddahchouri parece que su protagonismo puede bajar hasta un tercer escalón.