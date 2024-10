Barbero: "A ningún delantero le gusta fallar pero es parte del fútbol, puedo dar muchas cosas positivas"

Iván Barbero no se obsesiona con el gol a pesar de que aún no ha marcado con el Deportivo, confía en que llegará y apela a que le puede ofrecer otras cosas al equipo. "A ningún delantero le gusta fallar, pero es parte del fútbol y del proceso. Puedo dar muchas cosas positivas, no sólo meter goles. Soy un delantero que no deja de hacer otras cosas por no meter goles. Más temprano que tarde llegará (el primer tanto", aclaró.

"Aunque no me estén entrando los goles, tengo mi trabajo defensivo, la presión, el ser agresivo en el juego, el generar ese espacio en el área para que se aprovechen Yeremay, Lucas, Mella o al que le toque jugar, tener esa presencia en el área es lo que hago", describió en alusión a lo que les pide Imanol Idiakez a los hombres de arriba, el ser agresivos en la presión y dificultar el inicio de juego del rival.

Con Barbero en el campo el Dépor no pierde pero al ser preguntado por ese hecho y cómo se lo tomaba se mostró humilde. "Son datos, al final todo el mundo que sale en el once quiere dar lo mejor. Yo creo que puedo mejorar mucho más y darle mucho al equipo, no pienso si cuando juego el equipo gana o no. Es algo positivo pero no por mí, también por el resto de compañeros. Estamos en un camino que empieza muy bonito y estamos en ello", zanjó.