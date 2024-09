Vázquez, un enigma olímpico

Joaquín Vázquez González (Badajoz, 26 de agosto de 1897) es el primer olímpico extremeño y el primer futbolista nacido en esa comunidad en vestir la camiseta de la selección española. Vázquez, de padre gallego y madre salmantina, se crió en Irún, donde empezó a hacerse futbolista. El servicio militar unió su destino con Galicia, con el Dépor y con el Racing de Ferrol, que es el asunto que nos ocupa.

La historia del fútbol, por medio del especialista en la selección española Félix Martialay, reconoce hasta ahora a Vázquez como jugador del Racing de Ferrol en el momento de la conquista de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Amberes, en 1920. El tema apenas ha tenido recorrido, aunque otro historiador deportivo, Fernando Arrechea, escribía en un reportaje sobre el nacimiento y los orígenes del futbolista en el número 44 de Cuadernos de Fútbol de la CIHEFE (Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español), en junio de 2013, que “aún hoy es motivo de cierta polémica dilucidar si era jugador de un club u otro cuando debutó como internacional”.

Lo cierto es que numerosos datos lo ponen en duda. Es más, todo apunta a que en aquellos momentos era jugador del Deportivo.

Hasta ahora se había hablado de que Vázquez forma parte del Racing de Ferrol en la temporada 1919-20, cuando el club departamental acaba de nacer. En una entrevista posterior, reproducida en el libro ‘Historia do Racing Club de Ferrol Tomo 1 1919-1939’ (Jorge Deza, 2005), el propio futbolista asegura que pasó al Deportivo tras destacar en dos amistosos contra el Stadium Ovetense, disputados el 7 y 9 de agosto de 1919.

Vázquez consta en al menos ocho alineaciones de partidos del Deportivo entre esa fecha y el verano olímpico. Es más, disputa encuentros de carácter oficial con el Dépor a finales de 1919 y a comienzos de 1920. El delantero de origen extremeño participa con el Deportivo en los dos partidos del Campeonato de Galicia de esa temporada, frente al Vigo Sporting. El 21 de diciembre de 1919 en Coia (5-1 para los olívicos) y el 29 de febrero de 1920 en el Parque de Riazor (2-2, con tanto del propio Vázquez).

Vázquez también juega con el Dépor una serie de amistosos contra el Racing, pero de A Coruña, solo dos meses antes de los Juegos de Amberes. El conjunto blanquiazul se mide a su rival ciudadano los días 13, 20 y 24 de junio de 1920, empatando los dos primeros (1-1) e imponiéndose en el tercero por 5-0.

En el catálogo de la exposición ‘Valor e Mestría’ sobre la historia del fútbol gallego, el historiador ferrolano confirma que el futbolista no juega con el Racing durante esa etapa con el Deportivo, pero sí lo hace con varios conjuntos ferrolanos en diversos amistosos antes de los Juegos Olímpicos.

Probables vs posibles

Vázquez se incorpora a los entrenamientos de la selección española el 11 de julio de 1920, como relata el historiador Luis Javier Bravo Mayor en el número 123 de Cuadernos de Fútbol (septiembre de 2020), cuando disputa un encuentro entre “probables” y “posibles” en Vigo con vista a definir el equipo que acudirá a Amberes. Los “posibles” vencen 2-0 y el deportivista marca el primer gol. Dos días después, juega con los “probables”, que se imponen por 4-0 con un hat-trick de Vázquez.

El jugador vasco-extremeño es uno de los 21 elegidos para viajar a Amberes después de participar en cuatro partidos de entrenamiento más, los días 20 y 25 de julio, 1 y 8 de agosto, los dos primeros en Bilbao y los otros en Irún. Cabe destacar que en algunos de esos encuentros participan dos jugadores más del Deportivo, como Pepe Torres y Pinilla, que no superan el primer filtro y no se desplazan a tierras vascas. Sí lo hacen un coruñés y un pontevedrés que más tarde formaron parte del conjunto blanquiazul: Ramón González y Luis Otero, entonces miembros del Vigo Sporting.

El torneo olímpico de fútbol se desarrolla entre el 28 de agosto y el 5 de septiembre. La selección española se impuso a Dinamarca (1-0) en el único partido que disputó Vázquez, antes de perder en cuartos de final frente a la anfitriona Bélgica (3-1) y vencer en la repesca por las medallas de plata y bronce a Suecia (2-1), Italia (2-0) y Países Bajos (3-1).

El 16 de enero de 1921, en el primer encuentro oficial tras Amberes, el pacense también actúa con el Deportivo. El rival es, de nuevo, el Vigo Sporting, que se impone en el Parque de Riazor (1-2) en choque de la segunda jornada del Campeonato de Galicia. Los blanquiazules solo juegan un partido amistoso entre la conclusión de los Juegos Olímpicos y este enfrentamiento, el 2 de enero de 1921 frente a la Liga Herculina, pero no constan alineaciones.

Agredido en Ferrol

Vázquez volvió a formó parte del Deportivo más adelante, entre 1925 y 1928. Fue pieza clave del equipo blanquiazul que conquistó por primera vez el Campeonato de Galicia, en 1927. Su marcha a A Coruña levantó ampollas en Ferrol, como el propio futbolista recordó años después en una entrevista al Diario As. “En Ferrol me querían matar. Una noche salieron a mi encuentro unos cuantos individuos y me pegaron una paliza. Me libré de ellos sacando el machete. Entonces me di cuenta de lo que eran la pasión y la rivalidad deportiva”.

Con toda esta información –antes y después de Amberes jugó partidos oficiales con el Deportivo y aunque jugó amistosos con equipos ferrolanos antes del viaje a Bélgica no lo hizo con el Racing–, parece claro que el Deportivo, y no el conjunto departamental, puede presumir de haber tenido un futbolista en el primer partido de la historia de la selección española y un nuevo medallista olímpico que sumar a Joan Capdevila, que también se colgó la plata en Sydney 2000.