El balón parado defensivo, un quebradero de cabeza para el Dépor

Las acciones a balón parado están suponiendo una sangría para el Deportivo en su temporada de regreso a Segunda División. El equipo coruñés acumula cinco de sus seis tantos en contra en este tipo de jugadas y ya ha empeorado el registro logrado en la pasada campaña en la que únicamente encajó cuatro dianas a balón parado. “No quiero poner excusas. Tenemos que darle una vuelta porque no podemos encajar ese tipo de goles”, comentó Imanol Idiakez en la rueda de prensa posterior a la derrota en El Arcángel frente al Córdoba (2-0). El equipo andaluz se puso por delante gracias a un gol de Carracedo a la salida de un córner mal defendido por los blanquiazules y sentenció el choque en el tiempo añadido con un tanto de Ander Yoldi desde los once metros.



El Deportivo suma cuatro puntos en las primeras cinco jornadas tras cosechar una victoria ante el Racing de Ferrol (1-0), un empate a domicilio contra el Granada (1-1) y tres derrotas frente a Oviedo (0-1), Huesca (2-1) y Córdoba (2-0). En los tres tropiezos, todos los goles en contra llegaron tras acciones a balón parado, mientras que el tanto recibido ante el Granada fue obra de Pablo Martínez en propia puerta tras una cascada de errores.



Alberto del Moral inauguró la pesadilla del balón parado para el Dépor en la jornada inaugural. El centrocampista del Oviedo se coló entre la defensa coruñesa para cabecear libre de marca una falta lateral. Una semana después, el Huesca se puso por delante con un tanto de penalti cometido por Petxarroman y transformado por Óscar Sielva. Y ya en el tiempo añadido, un doble error de marca del Dépor permitió a Jérémy Blasco anotar el gol del triunfo en el tiempo añadido a la salida de un saque de esquina. Por último, el conjunto dirigido por Imanol Idiakez volvió a sufrir en el balón parado en la reciente visita a El Arcángel con los mencionados goles de Carracedo y Yoldi.



El actual Deportivo ya cuenta con peores registros en este tipo de acciones que el de la pasada temporada. En la 2023-24 en Primera Federación, el equipo coruñés solo encajó cuatro goles a balón parado: uno en un saque de banda y tres en saques de esquina. De hecho, buena parte del ascenso a Segunda División se cimentó en la fortaleza del Deportivo en el balón parado tanto ofensivo como defensivo. Andreu Hernández, del Cornellà, fue el primero en marcarle un gol de esta forma al Dépor en el pasado curso. Lo hizo en Riazor (1-1) en la quinta jornada al cazar un rechace tras un saque de banda colgado al área. Ya en la segunda vuelta, el Dépor recibió un gol de cabeza de Pau Resta en un córner durante el partido de la jornada 28 ante el Sabadell (1-1), mientras que el Arenteiro consiguió empatar en la jornada 34 en el estadio blanquiazul (2-2) gracias a dos dianas de Luis Chacón y Manuel Romay a la salida de sendos saques de esquina.

Análisis de Cris Oreiro

Cris Oreiro, preparadora coruñesa que actualmente forma parte del cuerpo técnico del filial del Deportivo Alavés femenino, fue la encargada de las acciones a balón parado en su etapa como segunda entrenadora en el Deportivo Abanca. Se trata de una voz autorizada para analizar los problemas que está sufriendo el conjunto de Imanol Idiakez en este inicio de temporada. “Está a ser moi soado porque son cinco de seis. Eu non creo na mala sorte. Polas accións que son, que son individuais, son erros que se poden corrixir”, resume Cris Oreiro.



La ex del Victoria tiene claro que ya ha calado en todos los ámbitos el mensaje de que el balón parado es fundamental en el fútbol actual, pero es escéptica sobre su trabajo en el día a día por parte de los clubes. “Sempre falamos de que o balón parado é moi importante, pero despois hai que ver canta importancia dáselle nas sesións e canta implicación hai por parte dos xogadores. Na miña opinión, o balón parado son accións que tes que ter traballadas dunha forma ‘X’ e tes que darlle continuidade. Canto máis traballes a mesma forma de defender, mellor. Vaiche a dar moita marxe de mellora e ademais neste caso é o segundo ano do corpo técnico”, apunta Oreiro.



La exfutbolista del Deportivo reconoce que “os penaltis son accións que poden darse ou non”, pero pone el acento en los fallos de marcaje tanto en los saques de esquina como en la falta lateral ante el Oviedo. “Contra o Córdoba marca o que está na frontal, o outro día contra o Huesca remata no primeiro pau despois de que outro xogador prolongue unha segunda xogada e na falta lateral contra o Oviedo tamén, que o último da zona non corre”, destaca la preparadora herculina.

Foco en el entrenador

Aunque el éxito en la defensa de una acción a balón parado bebe en una buena medida de la concentración del futbolista, Cris Oreiro considera que esa implicación individual debe verse alimentada por un trabajo previo. “Eu creo que depende da importancia que lle dea o primeiro adestrador. Normalmente o balón parado non é algo que leva o primeiro adestrador, aínda que os hai que si o fan. Se os xogadores ven que o primeiro adestrador dálle importancia a iso, os xogadores implicaranse máis ou menos. Ese pode ser o primeiro erro. E logo a implicación nos adestramentos. Durante a semana non é algo que se practique moito, pero se non o practicas nada… ‘É moi importante, tes que estar concentrado, pero durante a semana non o toco’. Habería que ver canto tempo da semana dedícaselle e que grao de implicación ten o primeiro adestrador”, recalca Cris Oreiro.

"Vexo algún erro que me parece impropio da categoría"



Asmismo, la entrenadora coruñesa incide en que es muy “importante” que los jugadores entiendan lo “relevantes” que son las acciones a balón parado a través de los mensajes del cuerpo técnico. “Nós a principio de tempada o que facemos é ter unha charla e mostrar un vídeo sobre a importancia do balón parado e a implicación que teñen que ter os xogadores. Entendo que o farán, pero vexo algún erro que me parece impropio da categoría”, señala Oreiro en relación a los fallos del Dépor.

El aspecto más importante

Más allá del tipo de defensa elegida por el Deportivo para tratar de proteger su portería en las acciones a balón parado, Cris Oreiro tiene claro cuál es el aspecto más importante para tener éxito. “Ter claro o que vas facer é o máis importante. Se vas marcar en zona, ter as pautas claras e facelo. E se vas defender en mixto ou en individual, saber o que tes que facer”, afirma la entrenadora, quien desgrana los errores experimentados por el Dépor en las primeras jornadas: “Por exemplo, na falta lateral (contra o Oviedo) parece que defenden zonal pero mixto e o último xogador da zona non se move (Ximo). E xusto o rival que vai entre o último (Ximo) e o penúltimo (José Ángel) é o que mete gol. Eu pregúntome, como defendían? zonal, individual…? E no córner de Huesca é unha segunda xogada na que na primeira si que se ve que están a facer marcaxe individual, pero na segunda perden as marcas. O máis importante é telo claro. Se vas defender o córner con marcaxe individual, ten que ser individual na primeira e na segunda xogada. E se o fas en zona, todos téñense que poñer a correr en diagonal cara a portería bloqueando aos que queren rematar”, comenta Oreiro en relación al gol de Alberto del Moral para el Oviedo.

Pablo Martínez remata en una acción a balón parado en el reciente partido ante el Córdoba | Foto: Fernando Fernández



Sobre el tanto recibido de córner en El Arcángel, Cris Oreiro reconoce que le sorprendió no ver a ningún jugador del Deportivo vigilando el balcón del área. “É un acerto total do xogador do Córdoba, é un golazo, pero creo que sempre hai que poñer alguén na vixilancia. Non me dedico a facer scouting do Dépor e non contei o número de xogadores que están a defender na área, pero se van defender cos once, un ten que estar a vixiar a frontal”.

Mirar al futuro

Por último, la que fue encargada del balón parado en el Depor Abanca en la temporada 2022-23 considera que el Dépor debe centrarse en el futuro y no mirar demasiado hacia atrás para no hacerse sangre. “Parece que soa mal, pero restaríalle importancia. Agora xa non se pode cambiar o que pasou, só pódese cambiar o que se vai a facer a partir de agora. Hai que quitar certa relevancia e poñer unhas pautas claras: ‘Non pasa nada, pero a partir de agora temos que facelo así. Estes erros non se poden cometer e isto non o podo facer así’”, aconseja Cris Oreiro con el fin de detener una posible sensación de ansiedad y angustia en los jugadores.

"Agora non pode haber un córner e que os xogadores teñan o medo de que vai ser gol"



“Agora a responsabilidade do adestrador é baixar a carga emocional. Agora non pode haber un córner ou unha falta lateral e que os xogadores teñan o medo de que vai ser gol. Non podes deixar que pensen iso e iso depende da mensaxe do corpo técnico. E creo que o corpo técnico debe mandar mensaxes máis claras. Pero sempre desde a positividade porque se non vas a engadir unha carga emocional coa que tes que ter coidado”, concluye la entrenadora coruñesa Cris Oreiro.