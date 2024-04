Balenziaga: "Lucas es nuestro líder, él nos va a llevar al objetivo"

El lateral izquierdo Mikel Balenziaga compareció en rueda de prensa en Abegondo para analizar la actualidad del Deportivo tras la victoria del pasado sábado ante el Cornellà (0-1), donde dio la asistencia del gol a Hugo Rama y superó los 2.000 minutos en liga con el equipo coruñés, y para valorar los próximos compromisos, el siguiente ante Unionistas el domingo en Riazor (17.00 horas).

Próximo partido ante Unionistas: "Es un equipo que viene en una muy buena racha, haciendo las cosas bien, se puede ver en la clasificación. Vamos a volver a tener un partido complicado pero vuelve a ser en Riazor, que todos preferimos jugar en Riazor. Con ganas de que llegue ya ese partido".

¿El ascenso pasa por Riazor?: "Eso seguro. Sabemos que los puntos de Riazor hay que sacarlos. Quedan ocho partidos, cinco en Riazor. Para nosotros eso es una ventaja. Pasa por ahí (el ascenso), por ir sacando puntos tanto en casa como fuera e ir partido a partido. A ver si al final, haciendo las cosas como las estamos haciendo, conseguimos el premio".

¿Cómo estás físicamente?: "He estado hace unas tres semanas, un mes, con algunos problemas físicos pero ahora estoy bien, así que contento".

Mano a mano con Barça Atlètic: "Podría ser que fuera un mano a mano o que algún otro equipo se enganche, pero nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer para seguir estando ahí, que es ganar, sumar de tres en tres. Con eso estaremos cerca del objetivo".

Partido a partido: "Ahora mismo quedan ocho partidos. Nos ha ido muy bien pensando de esta manera y ahora es momento de hacerlo un poquito más si cabe".

¿Qué calendario es mejor?: "Mirar esas cosas... Lo que hay que hacer es, sean rivales de arriba o de abajo, sacar los tres puntos. Y con eso nos garantizamos ganar el partido. Da igual el rival, que esté arriba o abajo. Además, hemos demostrado que podemos ganar en cualquier estadio y a cualquier rival, así que a seguir".

¿Puede influir el hecho de ver que el Depor no se despega en la tabla?: "Lo normal es que la cosa vaya así hasta final de temporada. Todos tenemos el mismo objetivo. Sacar cada partido está muy difícil pero los de arriba estamos demostrando que los estamos sacando. Teníamos una desventaja grande en la primera vuelta y con esta racha que llevamos ya nos hemos puesto donde queremos. Sacamos un punto y hay que seguir sumando para que esa brecha se haga mayor".

Siete apercibidos: "En los últimos partidos hemos demostrado que, teniendo bajas, el equipo ha dado la cara, con buena imagen, y ha sacado los partidos adelante. Además, los jugadores que menos minutos estaban teniendo no es que hayan cumplido, sino que han hecho un gran partido y han sido muy importantes en los resultados".

Estado de Lucas: "No sé si podremos contar con él o no, pero Lucas es nuestro líder. Lo ha sido dentro del campo y fuera del campo, y ojalá esté recuperado para el domingo. Sabemos quien es nuestro líder, desde el principio de temporada así lo es y él nos va a llevar al objetivo".

Final de Copa del Rey del Athletic: "Hablo mucho con ellos, pero no solo ahora, sino durante todo el año. Para mí es una semana muy importante porque el objetivo del Athletic está muy cerca. El día que me despedí de allí les dije que la espina que tenía clavada era no poder haber ganado la Copa del Rey con el Athletic y también dije que estaba convencido de que lo iba a vivir en el futuro como aficionado. Y mira, en menos de un año llega la oportunidad. Con una ilusión enorme y con la sensación de que esta sí va a ser la buena".

¿Cómo se sufre en la distancia esa final de Copa?: "Se sufre diferente pero casi que prefiero sufrir desde dentro que desde fuera. Siempre se dice que un partido en la grada es más complicado. Es una semana muy ilusionante para mí. Primero por esa final de Copa del Athletic y después por el partido que tenemos el domingo en Riazor".