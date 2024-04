Jairo Rodríguez: “Tenemos la ilusión de que este año sí”

La pasión blanquiazul de Jairo Rodríguez por el Deportivo se gestó, creció y consolidó en esos veranos en los que visita A Coruña para disfrutar del trofeo Teresa Herrera, cuando el club herculino se medía a los grandes de Europa.



“No existía Pabellón, yo me sentaba en Grada familiar, que era un terraplén”, rememora el aficionado, presidente de la peña Meseta Blanquiazul, afincada en Salamanca.



El dirigente, a diferencia de las pasadas campañas en Primera Federación, en esta tiene un pálpito distinto: “Las sensaciones son otras, tenemos la ilusión de que este año sí (se puede lograr el ascenso)”.



“Me recuerda a la temporada que casi ascendemos pero al revés, la de empezar muy bien e ir perdiendo fuelle. Ahora empezamos mal y nos parecemos ahora más a lo que hizo el Racing (de Santander el año que ascendió)”, compara.



Este fin de semana, en el choque ante Unionistas, este socio del Depor y del cuadro charro acudirá por primera vez a Riazor este curso, con una representación de la agrupación que preside. “Este año aún no había venido, el último partido en el que había estado fue contra el Alcorcón. Iremos sobre ocho (de la peña) pero no vamos todos juntos, vamos por fases. Yo voy todo el fin de semana y otros van y vienen el domingo”, comenta.



A pesar de que tiene carnet de los dos clubes, para Jairo hay un claro favorito en su quiniela para la victoria.

“No lo tengo dividido (el corazón). Si fuera como hace dos años, en el último partido en el que el Depor no se jugaba nada (pues ya se había metido en playoff y los charros se jugaban el pase), pues sí (tendría el corazón dividido) pero ahora no. Que gane el Depor, ya le hará el Depor los siguientes favores a Unionistas para que se meta en Copa”, desea

Rival irregular



El cuadro charro lleva siete jornadas sin perder a domicilio, pero para Jairo el plantel de Dani Ponz se está mostrando bastante inconsistente en esta campaña.



“Está siendo una temporada rara, irregular. Ves partidos fuera de casa, como el del Nàstic, en los que no le causa peligro y partidos fuera que son horribles, que no ven la pelota”, describe el seguidor.



Para Jairo “juega mejor contra equipos como el Depor, el Nàstic, que van a jugar a fútbol y no va a tener que ser él el que proponga. Si que matiza que Unionistas “hace presión arriba, pero no tiene que llevar el peso del partido. No le importa ceder el halón y está cómodo. Al Nàstic, por ejemplo, le ganó los dos (partidos)”.



No obstante, advierte de que “si se le da por salir a hacer lo que sabe, va a costar, como todos. Los partidos contra Unionistas todos le han costado al Depor, por la forma que tiene que pleantear los duelos”. Sobre los choques más complicados que le quedan al Depor cree que son “Barça B y Teruel” y respecto al rival por el ascenso directo cree que “el final del Barça es terrible y veo más al Nàstic, con un calendario parecido al Depor, de posición de sus rivales".