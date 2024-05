Las alternativas de Idiakez para cubrir la baja de José Ángel

José Ángel, que cumplirá sanción ante el Sestao, podrá estar en el duelo clave ante el Barça Atlètic, segundo clasificado, del 12 de mayo. Sin embargo, Diego Villares, Lucas Pérez y Ximo Navarro tendrán que intentar evitar por todos los medios ver la quinta amarilla contra el Sestao para no perderse la ‘final’ ante el filial azulgrana.

Villares y Lucas son dos de los pilares del Depor y la baja de uno de ellos, o de ambos, sería una pérdida considerable en un partido que puede decidir el ascenso del equipo blanquiazul.

Ximo también se ha convertido en un jugador importante durante la segunda vuelta pero aún es duda para Sestao. Si no juega, no correrá peligro de sanción.